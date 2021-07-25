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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча против «Рубина»

вчера, 18:32
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (0:1).

«Спартак» показал интересный атакующий футбол в первом официальном матче под руководством Руя Витории. Однако «красно-белые» не реализовали ни один из множества моментов, а «Рубин» свой редкий шанс использовал. Незасчитанный гол Жиго, опасные удары Джикии, Мозеса, Бакаева, Мелкадзе и Игнатова, а также горячая поддержка спартаковских фанатов — в нашем традиционном видео!

Видео

«Спартак» не сумел заработать очки в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги, однако московский клуб всё ещё считают главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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Все комментарии
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:26
Губенку то подзакатайте господа!За явной победой приехали))) Семечки погрызли пиво попили по Казани погуляли,все арииива!Всем спасибо было весело интересно! Приезжайте к нам ещё как говорится!)
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
вчера в 22:22
)))))))))))) Главный соперник зенита)))))) Множество моментов не реализовала а рубин использовал свой редкий шанс!!)))) пляяяяя.... Как любят боготворить Спартак
djo11
djo11
вчера в 22:08
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 21:23
    Леонид очень хитрый тренер, вначале проиграл потом выиграл ! )
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:38
    Толку от этого показа нет.
    ABir
    ABir
    вчера в 19:03
    Приезжали за явной победой и играли в красивый футбол, но вот оно как бывает в официальных матчах
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:53
    Понеслась 10 по кочкам! Продули-вот главный итог,а не частности и нюансы.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 18:45
    Поздравляю Рубин с победой!
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