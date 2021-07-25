«Спартак» показал, что осталось за кадром матча против «Рубина»

1627227129

вчера, 18:32

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (0:1).

«Спартак» показал интересный атакующий футбол в первом официальном матче под руководством Руя Витории. Однако «красно-белые» не реализовали ни один из множества моментов, а «Рубин» свой редкий шанс использовал. Незасчитанный гол Жиго, опасные удары Джикии, Мозеса, Бакаева, Мелкадзе и Игнатова, а также горячая поддержка спартаковских фанатов — в нашем традиционном видео!

Видео

«Спартак» не сумел заработать очки в первом матче нового сезона Российской Премьер-Лиги, однако московский клуб всё ещё считают главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство.