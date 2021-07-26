«Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о решении клуба обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте — по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия, и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку. Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого: это футбол, случается разное. Но это ошибка, мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.