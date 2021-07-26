«Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о решении клуба обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте — по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия, и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку. Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого: это футбол, случается разное. Но это ошибка, мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.
В целом судейство вчера было нормальным, единственное — этот момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?
Ранее Газизов назвал основную задачу «Уфы» на новый сезон.
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+100000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кому на кер нужен этот судейский корпус в еврокубках, со своим диоптриумом? Или зависящими от бабок гдавбуха, который уходит в псих с полуслова, если касается его и его ЦСКа? Который живёт понятиям с 90-х.
По красивым понятиям. Базара нет. И, который принес и работает этими понятиями до сих пор.
И чё интересно. Все принимают это, но забывают, что он главбух РФС! А, что это значит!? Это забота о росфутболе? Конечно. Не без этого, но..но, эта забота идёт рядом с привелегиями к его клубу, хоть теперь прикрытая Орешкиными и другими.
Любой другой клуб ушел бы в бездну с такими проблемами. Но тянут. Тянут за уши. Аж треск стоит.
Вот и вчера. +3 очка. А, что будет впереди!? В конце чемпа? Березуцкий лучший тренер?
Абсолютно не против. Если докажет без таких результатов, как вчера...
Кому на кер нужен этот судейский корпус в еврокубках, со своим диоптриумом? Или зависящими от бабок гдавбуха, который уходит в псих с полуслова, если касается его и его ЦСКа? Который живёт понятиям с 90-х.
По красивым понятиям. Базара нет. И, который принес и работает этими понятиями до сих пор.
И чё интересно. Все принимают это, но забывают, что он главбух РФС! А, что это значит!? Это забота о росфутболе? Конечно. Не без этого, но..но, эта забота идёт рядом с привелегиями к его клубу, хоть теперь прикрытая Орешкиными и другими.
Любой другой клуб ушел бы в бездну с такими проблемами. Но тянут. Тянут за уши. Аж треск стоит.
Вот и вчера. +3 очка. А, что будет впереди!? В конце чемпа? Березуцкий лучший тренер?
Абсолютно не против. Если докажет без таких результатов, как вчера...
Ну лады... Краснодар одолел.. Гол Кардобы, это нечто).
Жиго. Фол Васина. Кордоба..
Ну лады... Краснодар одолел.. Гол Кардобы, это нечто).
Жиго. Фол Васина. Кордоба..
В прошлом сезоне при счёте 1:1 был фол на Кучаеве и в похожей ситуации пенальти в ворота Уфы не поставили.
Тогда из Уфы возмущения не было, а остались довольны ничейным результатом
В прошлом сезоне при счёте 1:1 был фол на Кучаеве и в похожей ситуации пенальти в ворота Уфы не поставили.
Тогда из Уфы возмущения не было, а остались довольны ничейным результатом
А. Будет с большой буквы, но не при главбухе.
А. Будет с большой буквы, но не при главбухе.
Ну и по поводу "денег Федуна Уфе" (зачем голословить?):
Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков обратился в судейский комитет РФС с жалобой на судейство Василия Казарцева в матче 18-го тура «Ротор» - «Уфа».
«Уфа» обратилась с жалобой на судейство в матче с «Краснодаром»
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Уфы» по спорному эпизоду в игре с «Ростовом»
И.Т.Д.
P.S. Кто меня давно знает подтвердит что я всегда года до 2008 поддерживал Зенит, но истина дороже!
Ну и по поводу "денег Федуна Уфе" (зачем голословить?):
Генеральный директор ФК «Уфа» Ринат Шайбеков обратился в судейский комитет РФС с жалобой на судейство Василия Казарцева в матче 18-го тура «Ротор» - «Уфа».
«Уфа» обратилась с жалобой на судейство в матче с «Краснодаром»
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Уфы» по спорному эпизоду в игре с «Ростовом»
И.Т.Д.
P.S. Кто меня давно знает подтвердит что я всегда года до 2008 поддерживал Зенит, но истина дороже!
А здесь всё в пользу Москвы, так что всё в порядке. Так же заметил, что после прихода в Уфу денег Федуна, они стали жаловаться на судейство. Видимо, это было одно из условий - напрягать судей и держать их в тонусе. Раньше за ними такого не наблюдалось...
А здесь всё в пользу Москвы, так что всё в порядке. Так же заметил, что после прихода в Уфу денег Федуна, они стали жаловаться на судейство. Видимо, это было одно из условий - напрягать судей и держать их в тонусе. Раньше за ними такого не наблюдалось...
Никто бы не допустил, чтобы кони потеряли очки с Уфой у себя дома.
Никто бы не допустил, чтобы кони потеряли очки с Уфой у себя дома.
Если нет ....то смысл существования сего комитета??
Судей наших один перец ни полиграфами ни отстранениями не напугать....
Ибо всех мимосвистящих Вилковых-Лапочкиных вроде давно попросили покинуть сей "Кружок художественного свиста"
Если нет ....то смысл существования сего комитета??
Судей наших один перец ни полиграфами ни отстранениями не напугать....
Ибо всех мимосвистящих Вилковых-Лапочкиных вроде давно попросили покинуть сей "Кружок художественного свиста"
Надо как то едино трактовать эпизоды.
Надо как то едино трактовать эпизоды.