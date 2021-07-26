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«Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

вчера, 11:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о решении клуба обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по поводу неназначенного пенальти в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Мы несколько раз пересматривали момент с неназначенным пенальти после падения Агаларова на 85-й минуте — по нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия, и там уже станет ясно. Этот момент смазал концовку. Конечно, мы не плачем, не говорим о том, что проиграли из-за этого: это футбол, случается разное. Но это ошибка, мы ее так видим для себя, поэтому хотелось бы разобраться.

В целом судейство вчера было нормальным, единственное — этот момент с неназначенным пенальти. Непонятно, почему ни главный судья не обратил внимания, ни VAR. Для чего мы его вводили, если не для таких моментов?

Ранее Газизов назвал основную задачу «Уфы» на новый сезон.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 21:34
Пусть Газизов глаза портрет и ещё раз посмотрит момент где Агаларов падает до соприкосновения с защитником, а потом апелляции подаёт.
протон1
протон1
вчера в 18:37
считаю пенальти был,просто деревянный васин,не умеет в футбол,пусть уберут его из команды!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:48
Откровенная блокировка с подножкой, а судья, даже просмотр не взял. Подлая мерзость!!!
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:47
Полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+100000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:50
Ну слов нет.. Посмотрел матчи в записи...ну все бегут, все в темпе...не вопрос! Но ёпта!!! Если сейчас в первых турах так. Что будет потом!? Когда каждое очко будет решать чемпионство, места в еврокубках!?
Кому на кер нужен этот судейский корпус в еврокубках, со своим диоптриумом? Или зависящими от бабок гдавбуха, который уходит в псих с полуслова, если касается его и его ЦСКа? Который живёт понятиям с 90-х.
По красивым понятиям. Базара нет. И, который принес и работает этими понятиями до сих пор.
И чё интересно. Все принимают это, но забывают, что он главбух РФС! А, что это значит!? Это забота о росфутболе? Конечно. Не без этого, но..но, эта забота идёт рядом с привелегиями к его клубу, хоть теперь прикрытая Орешкиными и другими.
Любой другой клуб ушел бы в бездну с такими проблемами. Но тянут. Тянут за уши. Аж треск стоит.
Вот и вчера. +3 очка. А, что будет впереди!? В конце чемпа? Березуцкий лучший тренер?
Абсолютно не против. Если докажет без таких результатов, как вчера...
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:16
Полнейший беспредел!!! В ворота Уфы- поставили бы без колебаний....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:52
Двойка. Судкорпусу. Вместе с Ивановым. Это за пределом. Кто на ВАРе был, того через полиграф...чтобы не повадно было..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:47
Поставьте себя, если бы вы за 5 мин до конца матча, были бы на месте Гинера). Минимум застрелились бы,,, с судьей..но он же молчит...ему в кайф..)
1-я конная
1-я конная ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 14:36
Тут главное, что он упал. Всё. И не важно, что он сам начал падать до самого столкновения. Ты ещё скажи, что Соболев постоянно зря валится как подкошенный в штрафной
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:34
Стая "дельфинов" размножается очень быстро.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:33
История новая, "правда" старая. За металлиста радовались на Евро, а тут сразу, в 3 матчах, 3 косяка.....
Ну лады... Краснодар одолел.. Гол Кардобы, это нечто).
Жиго. Фол Васина. Кордоба..
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:29, ред.
Во-первых, нарушения там не было. Агаларов начал падать еще до соприкосновения с Васиным, это очевидно. Судья Иванов прекрасно это видел, то же самое рассмотрели и судьи на VAR. Более того, ни один эксперт не заявил, что нарушение было. Вообще, ни единого повода раздуть скандал из за не назначенного 11-метрового нет.

В прошлом сезоне при счёте 1:1 был фол на Кучаеве и в похожей ситуации пенальти в ворота Уфы не поставили.
Тогда из Уфы возмущения не было, а остались довольны ничейным результатом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:25
100% пенка..как бы не было коню..пардон..ЦСКа.
А. Будет с большой буквы, но не при главбухе.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:16
    particular
    particular
    вчера в 13:09
    Эпизод скорее на пеналь, чем результат преждевременного падения...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:57
    Случись ошибка в другую сторону, гинер бы уже "застрелил" главного по судейству.
    А здесь всё в пользу Москвы, так что всё в порядке. Так же заметил, что после прихода в Уфу денег Федуна, они стали жаловаться на судейство. Видимо, это было одно из условий - напрягать судей и держать их в тонусе. Раньше за ними такого не наблюдалось...
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 12:51
    Ну наконец-то. А то уже как-то волноваться начал, тур практически завершен и тишина про судей-изуверов, которые не дают громить и крушить соперников. Аж от души отлегло, все в порядке...
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 12:47
    Эх, Шамилька. Гинеру бесполезно перчатку кидать, он стоял у самых истоков кабинетных игр в РПЛ.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:44
    Началось!!! Старые замашки прошлого сезона!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:42
    Джек, просто Дзюба научил Заболотного забивать грязные голы с нарушением правил, которые никакая комиссия не отменит)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 12:39
    Дружище, жму руку, только Зоба лишь обозначил руки на спине а зобалотный локтем оттолкнул игрока приложив вес, тут очевидный толчек сзади и гол не должен быть засчитан
    1-я конная
    1-я конная
    вчера в 12:38
    Если это пенальти, то Рубин забил чистейший гол Спартаку, а Безбородов его по беспределу отменил
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:35
      makkie
      makkie
      вчера в 12:21
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 12:20
        Как часто по решениям ЭСК РФС случаются переигровки и снятие очков ???
        Если нет ....то смысл существования сего комитета??
        Судей наших один перец ни полиграфами ни отстранениями не напугать....
        Ибо всех мимосвистящих Вилковых-Лапочкиных вроде давно попросили покинуть сей "Кружок художественного свиста"
        LOpp
        LOpp
        вчера в 12:15, ред.
        Там есть ещё вопросы в моменте с голом. Заболотный толкнул защитника и забил. Зобнин едва коснулся защитника и гол Жиго не засчитали.
        Надо как то едино трактовать эпизоды.
        Сп62
        Сп62 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
        вчера в 12:08
        Вот и ходи в театр. А футболе есть футбольные правила, которые Станиславский не изучал.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        вчера в 11:54
        Этого дельфина отдать в "Спартак" на стажировку. Как говорил Станиславский, "не верю!".
        Рязань 062
        Рязань 062
        вчера в 11:51
        в спартак нужно отдать агаларова. пусть у главного дельфина страны нырять учится.
        Overbeer
        Overbeer
        вчера в 11:49
        Ясно же написано падение Агаларова - а не Стерлинга, судья прав значит)
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