ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Глушенков сможет сыграть в матче против «Спартака»

24 июля 2021, 09:44

Нападающий Максим Глушенков, перешедший на правах аренды из «Спартака» в «Крылья Советов», по условиям соглашения между сторонами сможет сыграть против красно-белых в матче второго круга РПЛ.

«Запрета на это нет», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».

Все новости
«Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в ворота ЦСКА
Сегодня, 11:41 Комментарии29
«Краснодар» показал победную раздевалку после матча с «Уралом»
Вчера, 21:35 ФотоКомментарии3
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча против «Рубина»
Вчера, 18:32 ВидеоКомментарии8
ОфициальноРангник и Цорн приступили к работе в «Локомотиве»
23 июля Комментарии18
Мусаев поехал на стажировку к Слуцкому
21 июля Комментарии11
Официально«Крылья Советов» прошли первый этап вакцинации от коронавируса
19 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:37
В Спартаке на лавке пусть Мирзов сидит, а Глушенкову надо играть и получать опыт.
makkie
makkie
24 июля в 10:48, ред.
Хитро составили арендный договор - он начнёт действовать не раньше 3 тура.
Поэтому в первом Крылья без Глушенкова против Спартака. Да у них и есть кем играть, много молодёжи. Пиняев подтянулся.
Cat01
Cat01
24 июля в 10:15
Это будет хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 10:00
Ну и накидает от души...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100