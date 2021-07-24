Глушенков сможет сыграть в матче против «Спартака»

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24 июля 2021, 09:44

Нападающий , перешедший на правах аренды из «Спартака» в «Крылья Советов», по условиям соглашения между сторонами сможет сыграть против красно-белых в матче второго круга РПЛ .

«Запрета на это нет», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».