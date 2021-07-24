Глушенков сможет сыграть в матче против «Спартака»

Нападающий Максим Глушенков, перешедший на правах аренды из «Спартака» в «Крылья Советов», по условиям соглашения между сторонами сможет сыграть против красно-белых в матче второго круга РПЛ.
«Запрета на это нет», — сообщили в пресс-службе московского клуба.
Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».
Поэтому в первом Крылья без Глушенкова против Спартака. Да у них и есть кем играть, много молодёжи. Пиняев подтянулся.
Поэтому в первом Крылья без Глушенкова против Спартака. Да у них и есть кем играть, много молодёжи. Пиняев подтянулся.