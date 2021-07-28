Медицинские тесты показали, что Азар находится в ужасной форме

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вчера, 12:34

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что полузащитник вышел из отпуска.

Вчера футболист прошел медицинское обследование в клинике «Реала». Результаты тестов показали, что футболист находится в ужасной форме.

Новый тренер мадридского клуба по физической подготовке уже создал для Азара специальную программу, которая поможет Эдену набрать форму к новому сезону.

В прошлом сезоне хавбек пропустил 33 игры «Реала» из-за травм.