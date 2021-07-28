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Медицинские тесты показали, что Азар находится в ужасной форме

вчера, 12:34

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что полузащитник Эден Азар вышел из отпуска.

Вчера футболист прошел медицинское обследование в клинике «Реала». Результаты тестов показали, что футболист находится в ужасной форме.

Новый тренер мадридского клуба по физической подготовке уже создал для Азара специальную программу, которая поможет Эдену набрать форму к новому сезону.

В прошлом сезоне хавбек пропустил 33 игры «Реала» из-за травм.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 18:25
Ну и баласт же приобрели 🎃
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:14
Это было и без тестов понятно. Азар уже сбитый летчик.
RaulReal
RaulReal ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:07
В фонд "Бэйл &Азар Company "
протон1
протон1
вчера в 16:36
Думается до Начала сезона будет травма первая
kella
kella
вчера в 16:02
Че за проблема? Выдайте ему новую форму!
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:12
Спортивный принцип игроков РПЛ
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 13:54
сейчас в Реал вернулся топовый тренер по физ подготовке, и мне кажется с ним у Реала дела будут лучше и Азар при нем будет в хороших кондициях
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:34
Азар на пенсии с момента перехода на Пиренеи, не надо ему мешать))) ахахаха
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:20
Давно уже сбитый лётчик.
beefs
beefs
вчера в 13:17
Так бывает, в одном клубе фейерит, в другом нулевой...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:11
самый дорогой и бесполезный игрок в мире наверное даже в истории ФУТБОЛА
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:56
Кто бы сомневался!
Худший трансфер в истории Реала!
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:54
До Челси тоже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:47
Вот уже второй сезон для бюджета Реала деньги 💰💰💰 на ветер. Азара надо срочно кому-то по наследству подарить 🎁 и забыть. Иначе деньги клуба будут улетатать в фонд "Кокорин & Азар Company" !!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:45
Он был в хорошей только в Челси!
shlomo
shlomo
вчера в 12:40
Нужно было его продавать...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:38
это и без тестов видно было уже давно)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
Лишь бы денежка капала...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:36
Зато отдохнул по полной.
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