В «Боруссии» Д отреагировали на слухи о возможном трансфере Демирала

Спортивный директор «Боруссии» Д Себастьян Кель прокомментировал слухи, что клуб может подписать защитника «Ювентуса» .

Я не буду называть конкретных имен, но мы изучаем рынок защитников. Однако мы хотим подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Мы готовы к любому сценарию, но исключено, что мы теперь будем много тратить на игрока. Кризис из-за коронавируса нанес трехзначные убытки, и мы должны быть осторожны с бюджетом.