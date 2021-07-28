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В «Боруссии» Д отреагировали на слухи о возможном трансфере Демирала

вчера, 13:45

Спортивный директор «Боруссии» Д Себастьян Кель прокомментировал слухи, что клуб может подписать защитника «Ювентуса» Мериха Демирала.

Я не буду называть конкретных имен, но мы изучаем рынок защитников. Однако мы хотим подождать, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация.

Мы готовы к любому сценарию, но исключено, что мы теперь будем много тратить на игрока. Кризис из-за коронавируса нанес трехзначные убытки, и мы должны быть осторожны с бюджетом.

Ранее стало известно, сколько хочет выручить «Ювентус» с продажи Демирала.

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STVA 1
вчера в 13:46
Дортмунд умеет покупать
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