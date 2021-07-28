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«Реал» отказался обменивать Варана на Погба

вчера, 13:07

Стали известны детали переговоров по переходу защитника Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, изначально «красные дьяволы» предлагали мадридскому клубу обмен с участием Варана и Поля Погба, однако получили отказ. «Реал» был заинтересован только в получении денежной компенсации за переход своего защитника, чтобы профинансировать потенциальный трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить 50 млн евро, чтобы заполучить Варана.

Ранее стало известно будущее Погба в манчестерском клубе.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Nazi (раскрыть)
сегодня в 01:47
Ясно ,ты вообще наверное фанат всего французского ))) Такое бревно как Погба ещё постараться найти надо )
Nazi
Nazi ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну конечно, как по мне, нет сегодня лучше ПЗ, чем он.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:11
МЮ хитрые ,свое бревно спихнуть пытались
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 18:10
А тебе этот Погба нужен ?)) Раз Реал от него отказывается )
Nazi
Nazi
вчера в 16:05, ред.
Прекрасно, теперь ждем Реал. Пусть прикупят Мбаппе, а Погба в ПСЖ. Человек, который с окладом в 32 лимона не хочет играть за клуб родного города пусть валит играть с осасунами :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:07
МЮ хотели сбагрить негра но ничего не получилось.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Каждый клуб знает кого ему лучше приобрести и кого продать. Так что всё логично.
drug01
drug01
вчера в 13:26
Так будет лучше
Cat01
Cat01
вчера в 13:25
Это его дело
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 13:17
Собирают деньги на Мбаппе
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:10
Договорятся по другому.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:10
Правильно сделали, зачем им "головная боль" - Погба...
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