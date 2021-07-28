«Реал» отказался обменивать Варана на Погба

Стали известны детали переговоров по переходу защитника Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, изначально «красные дьяволы» предлагали мадридскому клубу обмен с участием Варана и Поля Погба, однако получили отказ. «Реал» был заинтересован только в получении денежной компенсации за переход своего защитника, чтобы профинансировать потенциальный трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить 50 млн евро, чтобы заполучить Варана.
Ранее стало известно будущее Погба в манчестерском клубе.