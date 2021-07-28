«Реал» отказался обменивать Варана на Погба

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вчера, 13:07

Стали известны детали переговоров по переходу защитника из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, изначально «красные дьяволы» предлагали мадридскому клубу обмен с участием Варана и , однако получили отказ. «Реал» был заинтересован только в получении денежной компенсации за переход своего защитника, чтобы профинансировать потенциальный трансфер из ПСЖ . «Манчестер Юнайтед» пришлось заплатить 50 млн евро, чтобы заполучить Варана.

Ранее стало известно будущее Погба в манчестерском клубе.