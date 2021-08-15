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Йоветич — второй игрок в истории, забивший в каждой из пяти топ-лиг Европы

сегодня, 20:36
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн3 : 1Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

Нападающий Стеван Йоветич стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить гол в каждой из пяти топ-лиг Европы.

Черногорский форвард «Герты» забил в гостевом матче 1-го тура Бундеслиги против «Кёльна». Ранее он отмечался голами во Франции за «Монако», в Италии за «Фиорентину» и «Интер», в Испании за «Севилью» и в Англии за «Манчестер Сити».

Ранее аналогичное достижение покорялось румынскому футболисту Флорину Рэдучою. В его активе голы в Италии за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан», в Испании за «Эспаньол», в Англии за «Вест Хэм», в Германии за «Штутгарт» и во Франции за «Монако».

Не так давно появлялась информация, что Йоветичем интересовался топ-клуб из РПЛ.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:06
Парню не дают развернуться по полной травмы!Молоток!
112910415
112910415
сегодня в 20:47
вот же молодчина !
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 20:44
Осталось только в Зенит перейти и в нашем болоте забить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:37
Я рад за него...
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