Йоветич — второй игрок в истории, забивший в каждой из пяти топ-лиг Европы

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сегодня, 20:36

Нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось забить гол в каждой из пяти топ-лиг Европы.

Черногорский форвард «Герты» забил в гостевом матче 1-го тура Бундеслиги против «Кёльна». Ранее он отмечался голами во Франции за «Монако», в Италии за «Фиорентину» и «Интер», в Испании за «Севилью» и в Англии за «Манчестер Сити».

Ранее аналогичное достижение покорялось румынскому футболисту Флорину Рэдучою. В его активе голы в Италии за «Бари», «Верону», «Брешию» и «Милан», в Испании за «Эспаньол», в Англии за «Вест Хэм», в Германии за «Штутгарт» и во Франции за «Монако».