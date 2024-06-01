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«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (2.06.2024)

сегодня, 00:22
«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (2.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на пропущенный матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Фиорентина», который состоится 2 июня 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. Забив три гола, в сухую «Чёрно-синие» выиграли у леверкузенского «Байера» в финальном матче Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Королева провинциалов» одержала победу над «Быками» из Турина.

«Фиорентина»

«Лилии» за тур до окончания текущего сезона Серии A занимают восьмое место. Вспомним недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Аталантой». В заключительном туре чемпионата Италии с разницей в один мяч «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Островитянами» из Кальяри (3:2).

29-го числа текущего месяца после дополнительного времени «Фиорентина» проиграла «Олимпиакосу» в финальном матче Лиги конференций УЕФА. Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.48

  • Ничья – 4.90

  • Победит «Фиорентина» – 6.20

  • Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.16

  • Тотал голов больше 2.5 – 1.53

  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.40

Статистика

  • Четыре победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах

  • За аналогичный период «Фиолетовые» обыграли своих соперников в двух матчах

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В полуфинале Кубка Италии «Королева провинциалов» одержала победу над «Фиорентиной». Скорее всего, предстоящий футбольный поединок не станет исключением. В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.47 на победу «Аталанты».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Аталанта
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:46
Великолепная Аталанта постарается поставить жирную точку в и без того в удачном для себя сезоне, завоевав бронзовые медали Серии А. Для этого нужно побеждать Фиорентину, которая мало того, что дизморализована после проигранного финала ЛК, так ещё и в этой встрече абсолютно не мотивирована. Берёжного Бог бережёт, верю в хозяев, но всё же для перестраховки возьму ставку 1Х. И заиграю её в комплекте с ТМ 3,5. Не думаю, что на финише очень сложного сезона для обоих коллективов у футболистов осталось сил на россыпь голов в этом поединке. Ну и напоследок добавлю, что за 37 туров текущего розыгрыша Серии А "фиалки" сыграли на ТМ 3,5 в 12 поединках, а Аталанта - и вовсе только в десяти.
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