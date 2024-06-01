«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (2.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на пропущенный матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Фиорентина», который состоится 2 июня 2024 года
«Аталанта»
«Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. Забив три гола, в сухую «Чёрно-синие» выиграли у леверкузенского «Байера» в финальном матче Лиги Европы.
На прошлых выходных со счётом 3:0 «Королева провинциалов» одержала победу над «Быками» из Турина.
«Фиорентина»
«Лилии» за тур до окончания текущего сезона Серии A занимают восьмое место. Вспомним недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Аталантой». В заключительном туре чемпионата Италии с разницей в один мяч «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Островитянами» из Кальяри (3:2).
29-го числа текущего месяца после дополнительного времени «Фиорентина» проиграла «Олимпиакосу» в финальном матче Лиги конференций УЕФА. Котировки БК Pinnacle
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Победит «Аталанта» – 1.48
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Ничья – 4.90
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Победит «Фиорентина» – 6.20
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Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.16
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Тотал голов больше 2.5 – 1.53
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Тотал голов меньше 2.5 – 2.40
Статистика
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Четыре победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах
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За аналогичный период «Фиолетовые» обыграли своих соперников в двух матчах
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Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.