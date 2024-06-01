«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (2.06.2024)

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сегодня, 00:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на пропущенный матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Фиорентина», который состоится 2 июня 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии находится на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. Забив три гола, в сухую «Чёрно-синие» выиграли у леверкузенского «Байера» в финальном матче Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Королева провинциалов» одержала победу над «Быками» из Турина.

«Фиорентина»

«Лилии» за тур до окончания текущего сезона Серии A занимают восьмое место. Вспомним недавние матчи с участием «Фиорентины», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Аталантой». В заключительном туре чемпионата Италии с разницей в один мяч «Фиолетовые» на выезде взяли верх над «Островитянами» из Кальяри (3:2).

29-го числа текущего месяца после дополнительного времени «Фиорентина» проиграла «Олимпиакосу» в финальном матче Лиги конференций УЕФА . Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.48

Ничья – 4.90

Победит «Фиорентина» – 6.20

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 – 2.40

Статистика

Четыре победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Фиолетовые» обыграли своих соперников в двух матчах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В полуфинале Кубка Италии «Королева провинциалов» одержала победу над «Фиорентиной». Скорее всего, предстоящий футбольный поединок не станет исключением. В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.47 на победу «Аталанты».