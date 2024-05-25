Тяжёлое золото «Зенита». Проклятие «Динамо» продолжается

Самый интересный чемпионат России XXI века завершился.
«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, повторив рекорд «Спартака». Но как же тяжело далось петербуржцам это одиннадцатое золото в истории.
Царский подарок «Краснодара»
Из трёх претендентов на чемпионство в наиболее сложной ситуации находился «Зенит». Петербуржцам было мало обыграть «Ростов». Нужно было дождаться милости от «Краснодара». Который мог финишировать первым также при двух условиях — собственного выигрыша у «Динамо» и осечки «Зенита». «Динамовцам» же достаточно было просто не проиграть, чтобы завоевать долгожданный титул. И первая половина заочного противостояния сложилась в пользу «бело-голубых». «Краснодар» был активнее и острее, даже забил один мяч. Но гол Джона Кордобы был отменён из-за микроскопического офсайда. После 45 минут игры было 0:0. Стало быть, на тот момент москвичи возглавляли таблицу. Виртуальное лидерство гостей пошатнулось на 52-й минуте матча, когда просочившийся в их штрафную Лукас Оласа прострелил вдоль ворот. В этот раз никакой VAR был не в праве отменить гол Кордобы. «Краснодар» вырвался вперёд в чемпионской гонке.
Примерно в это же время «Ростов» вышел вперёд в Санкт-Петербурге. Роналдо ускользнул от защитников «Зенита» и переиграл вратаря Дениса Адамова. Теперь «Краснодар» первый, «Динамо» второе, а «Зенит» — третий. Но впереди еще 30 с лишним минут, не считая добавленных арбитрами.
Тренер «Динамо» Марцел Личка бросил в бой Бителло. Странно, что бразильца не оказалось в стартовом составе. Бителло активно вошёл в игру и мог первым же ударом огорчить Матвея Сафонова. Но партнёры выглядели как-то инертно. Особенно Константин Тюкавин, почему-то растворившийся на поле.
«Зенит», не столь убедительно выглядевший на протяжении всего чемпионата, всё же не собирался сдавать свои полномочия, да ещё дома. На 61-й минуте Клаудиньо пробил Сергея Песькова. Но на пути мяча грудью стал капитан ростовчан Данил Глебов. Однако VAR уже сигнализировал судье Виталию Мешкову по поводу пенальти. У Глебова игру рукой не нашли. А вот руку Умара Сако мяч слегка задел, поэтому в ворота «Ростова» был назначен одиннадцатиметровый. Собирался бить Клаудиньо, а потом мяч забрал Густаво Мантуан. Песьяков угадал направление удара, да что толку — 1:1.
На чемпионскую гонку этот гол пока не повлиял. «Краснодар» всё ещё первый, «Динамо» — второе, а «Зенит» третий. Но маятник мог качнуться в любой момент и в любую сторону. Судья отменил гол-красавец Матео Кассьерры из-за офсайда. «Динамо» наконец-то разозлилось и пару раз проверило на прочность каркас краснодарских ворот. Время бежит. Для москвичей и петербуржцев слишком быстро, а для «быков» оно тянется невероятно медленно.
Сергей Семак бросил в бой Артура. Бразилец получил повреждение в предыдущем туре, но всё же оказался в заявке. Именно ему суждено было решить главный вопрос чемпионата — на 85-й минуте Артур левой ногой вогнал мяч в угол ворот «Ростова».
И снова всё перевернулось. Теперь уже «Зенит» первый, «Краснодар» второй, а «Динамо» третье. Время переиграть ситуацию ещё есть. Но теперь краснодарцы зависят от исхода матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» же так и не наиграло на один гол. Осталось в меньшинстве и чудом не пропустило ещё.
Прозвучали финальные свистки там и там. «Зенит» облачился в золотые футболки и отправился праздновать. Очень непросто складывался для петербуржцев этот чемпионат. Монополия пошатнулась и могла рухнуть. Но золото осталось в городе на Неве. Туда же может отправиться и Кубок страны.
«Краснодар», лидировавший большую часть сезона, сделал «Зениту» поистине царский подарок, обыграв «Динамо». Конечно, серебро — тоже огромный успех для южан. Но золото было так близко. И какое же минорное настроение царит в «динамовском» стане. 48 лет «Динамо» не выигрывало чемпионат, было очень близко. И снова мимо. Даже серебра не взяли. Кстати, по количеству титулов «бело-голубые» и «Зенит» сравнялись (11).
До свидания, «Балтика»
Не только чемпион страны определялся в 30-м туре. Калининградская «Балтика» могла удержаться в Премьер-Лиге при ряде условий. Но в гонке за выживание всё решилось раньше. «Балтика», которой нужно было обыгрывать «Локомотив», пропустила первой. Один из её прямых конкурентов «Факел» напротив быстро распечатал ворота отпускника-«Ахмата», а «Пари НН» продержался первый тайм в Самаре. В начале второй половины «Локомотив» забил второй мяч, то же самое проделали воронежцы, и команда Сергея Игнашевича уже поняла, что нужно готовиться к Первой лиге. Так оно и вышло. Проиграв 1:3 «балтийцы» простились с Премьер-Лигой. Но у них остался шанс сделать сезон историческим. Надо сделать самую малость — обыграть «Зенит» в финале Кубка 2 июня.
Несмотря на неудачный исход чемпионата, «Балтика» оставила хорошее впечатление. Особенно во втором круге. Прощаться с ней жалко. Да и второй неудачник «Сочи» прилично провёл вторую часть чемпионата. В Казани подопечные Роберта Морено смогли уйти от поражения благодаря очередному голу Сауля Гуарирапы. Однако оба аутсайдера слишком поздно провели ремонтные работы, и осенние неудачи утащили их в Первую лигу. Надеемся, ненадолго.
Вспыхнувший «Факел» и чемпионы Москвы
Зато безобразно игравший весной «Нижний Новгород» получил шанс спастись. Команда Саши Илича сыграла вничью в Самаре и теперь будет отстаивать своё место в элите в переходных матчах с тульским «Арсеналом». Не закончен сезон и для «Урала». «Шмели» проиграли в Москве ЦСКА 0:2 при незабитом пенальти — сколько уже Игорь Акинфеев потащил ударов с точки! Команда Виктора Ганчаренко заняла итоговое 14-место. Как следствие — стыковые матчи с тольяттинским «Акроном».
«Факел», над которым висела угроза прямого вылета, благополучно завершил чемпионат на 11-м месте. Команда одержала свою первую победу под руководством нового тренера Игоря Черевченко, но выигрыша у «Ахмата» оказалось достаточно для того, чтобы избежать стыков. Закончен сезон и для «Оренбурга», который разошёлся миром со «Спартаком».
«Красно-белые» не смогли опередить «Локомотив» в споре за четвёртую позицию и остались пятыми. И третьими среди московских клубов. Но «спартаковцы» выиграли неофициальный титул чемпиона Москвы. Они ни разу не проиграли соседям, набрав 11 очков. У «Динамо» 10 баллов, ЦСКА взял 6, а «Локомотив» всего 3.
Посмотрел, я, 10-ти минутный ролик вчерашней игры. Не понимаю, где там увидели офсайд у Краснодара, в незасчитанном голе??? Даже ,если, и был микроскопический, то, по последним рекомендациям ФИФА, такой момент- фиксируется в пользу атаки. Карась- перестраховщик...
Ну и конечно, два космических голевых шанса были у быков на 90мин!!!
Обсуждать Тюкавина не буду, давно высказал о нем своё мнение и его не поменяю. Также, как и про Личку, с его деревенским, прямолинейным футболом, который, иногда, освежают талантливые игроки Динамо.
Посмотрел, я, 10-ти минутный ролик вчерашней игры. Не понимаю, где там увидели офсайд у Краснодара, в незасчитанном голе??? Даже ,если, и был микроскопический, то, по последним рекомендациям ФИФА, такой момент- фиксируется в пользу атаки. Карась- перестраховщик...
Ну и конечно, два космических голевых шанса были у быков на 90мин!!!
Обсуждать Тюкавина не буду, давно высказал о нем своё мнение и его не поменяю. Также, как и про Личку, с его деревенским, прямолинейным футболом, который, иногда, освежают талантливые игроки Динамо.
ЗЫ: То что увольнение Ивича было актом идиотизма со стороны владельца ФК Краснодар - согласен полностью.
ЗЫ: То что увольнение Ивича было актом идиотизма со стороны владельца ФК Краснодар - согласен полностью.
Вот что дала эта победа Краснодару серебро? это что трофей, понимаю борьба за места в ЛЧ в еврокубках, но весь российский футбол отстранен. Или борьба за выживание.........Что краснодар финишировал вторым что был бы третьим разницы для них никакой. Нужно поступать по человечески и Краснодару когда нибудь нужны будут три очка и вам их куй кто даст, пускай этот коммерческий проект без трофеев существует дальше.
А Так только Зенит в выиграше остался. по этому российский футбол самый мусорный чемпионат никакой интриги я и так знал что Зенит его выиграет. либо и Динамо и Краснодар сами слились в концовки, разыграли драму, показуху, чтобы питеру угодить. клоуны.
Вот что дала эта победа Краснодару серебро? это что трофей, понимаю борьба за места в ЛЧ в еврокубках, но весь российский футбол отстранен. Или борьба за выживание.........Что краснодар финишировал вторым что был бы третьим разницы для них никакой. Нужно поступать по человечески и Краснодару когда нибудь нужны будут три очка и вам их куй кто даст, пускай этот коммерческий проект без трофеев существует дальше.
А Так только Зенит в выиграше остался. по этому российский футбол самый мусорный чемпионат никакой интриги я и так знал что Зенит его выиграет. либо и Динамо и Краснодар сами слились в концовки, разыграли драму, показуху, чтобы питеру угодить. клоуны.
Питер, с вымученной победой всех нас!!!
Питер, с вымученной победой всех нас!!!
это вам ответка за подлость!
левый технарь в пользу цска .....не помнишь ? напомню...
Мы в Санкт-Петербурге ВСЕГДА перед выездом выкупаем биле по ПАСПОРТАМ в фан секторе Зенита ( не более 1 тикета на один паспорт!!!) в той продажной игре всё было спланировано: динамо не имело право нарушать регламент! и обязаны были предоставить квоту билетов (как того требует регламент рпл)но динамо плеть на регламент ( в чем их и одобрило масковское рфс и рпл?!) и они продавали в СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ билеты на фан трибуну гостевого сектора .а купит атрибутику Зенита не проблема. Кто то (хз кто ?) кинул петарду с зади шуньки примерно в полтора метра ,но это ... стало растирать глаза перчатками вратаря .......и в итоге не допустив медиков Зенита ,мгновенно продажный судейка вынес технарь Зениту и цска обошли нас на 1 очко.......................................
это вам ответка за подлость!
левый технарь в пользу цска .....не помнишь ? напомню...
Мы в Санкт-Петербурге ВСЕГДА перед выездом выкупаем биле по ПАСПОРТАМ в фан секторе Зенита ( не более 1 тикета на один паспорт!!!) в той продажной игре всё было спланировано: динамо не имело право нарушать регламент! и обязаны были предоставить квоту билетов (как того требует регламент рпл)но динамо плеть на регламент ( в чем их и одобрило масковское рфс и рпл?!) и они продавали в СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ билеты на фан трибуну гостевого сектора .а купит атрибутику Зенита не проблема. Кто то (хз кто ?) кинул петарду с зади шуньки примерно в полтора метра ,но это ... стало растирать глаза перчатками вратаря .......и в итоге не допустив медиков Зенита ,мгновенно продажный судейка вынес технарь Зениту и цска обошли нас на 1 очко.......................................