Тяжёлое золото «Зенита». Проклятие «Динамо» продолжается

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вчера, 22:26

Самый интересный чемпионат России XXI века завершился.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны, повторив рекорд «Спартака». Но как же тяжело далось петербуржцам это одиннадцатое золото в истории.

Царский подарок «Краснодара»

Из трёх претендентов на чемпионство в наиболее сложной ситуации находился «Зенит». Петербуржцам было мало обыграть «Ростов». Нужно было дождаться милости от «Краснодара». Который мог финишировать первым также при двух условиях — собственного выигрыша у «Динамо» и осечки «Зенита». «Динамовцам» же достаточно было просто не проиграть, чтобы завоевать долгожданный титул. И первая половина заочного противостояния сложилась в пользу «бело-голубых». «Краснодар» был активнее и острее, даже забил один мяч. Но гол Джона Кордобы был отменён из-за микроскопического офсайда. После 45 минут игры было 0:0. Стало быть, на тот момент москвичи возглавляли таблицу. Виртуальное лидерство гостей пошатнулось на 52-й минуте матча, когда просочившийся в их штрафную Лукас Оласа прострелил вдоль ворот. В этот раз никакой VAR был не в праве отменить гол Кордобы. «Краснодар» вырвался вперёд в чемпионской гонке.

Примерно в это же время «Ростов» вышел вперёд в Санкт-Петербурге. Роналдо ускользнул от защитников «Зенита» и переиграл вратаря Дениса Адамова. Теперь «Краснодар» первый, «Динамо» второе, а «Зенит» — третий. Но впереди еще 30 с лишним минут, не считая добавленных арбитрами.

Тренер «Динамо» Марцел Личка бросил в бой Бителло. Странно, что бразильца не оказалось в стартовом составе. Бителло активно вошёл в игру и мог первым же ударом огорчить Матвея Сафонова. Но партнёры выглядели как-то инертно. Особенно Константин Тюкавин, почему-то растворившийся на поле.

«Зенит», не столь убедительно выглядевший на протяжении всего чемпионата, всё же не собирался сдавать свои полномочия, да ещё дома. На 61-й минуте Клаудиньо пробил Сергея Песькова. Но на пути мяча грудью стал капитан ростовчан Данил Глебов. Однако VAR уже сигнализировал судье Виталию Мешкову по поводу пенальти. У Глебова игру рукой не нашли. А вот руку Умара Сако мяч слегка задел, поэтому в ворота «Ростова» был назначен одиннадцатиметровый. Собирался бить Клаудиньо, а потом мяч забрал Густаво Мантуан. Песьяков угадал направление удара, да что толку — 1:1.

На чемпионскую гонку этот гол пока не повлиял. «Краснодар» всё ещё первый, «Динамо» — второе, а «Зенит» третий. Но маятник мог качнуться в любой момент и в любую сторону. Судья отменил гол-красавец Матео Кассьерры из-за офсайда. «Динамо» наконец-то разозлилось и пару раз проверило на прочность каркас краснодарских ворот. Время бежит. Для москвичей и петербуржцев слишком быстро, а для «быков» оно тянется невероятно медленно.

Сергей Семак бросил в бой Артура. Бразилец получил повреждение в предыдущем туре, но всё же оказался в заявке. Именно ему суждено было решить главный вопрос чемпионата — на 85-й минуте Артур левой ногой вогнал мяч в угол ворот «Ростова».

И снова всё перевернулось. Теперь уже «Зенит» первый, «Краснодар» второй, а «Динамо» третье. Время переиграть ситуацию ещё есть. Но теперь краснодарцы зависят от исхода матча в Санкт-Петербурге. «Динамо» же так и не наиграло на один гол. Осталось в меньшинстве и чудом не пропустило ещё.

Прозвучали финальные свистки там и там. «Зенит» облачился в золотые футболки и отправился праздновать. Очень непросто складывался для петербуржцев этот чемпионат. Монополия пошатнулась и могла рухнуть. Но золото осталось в городе на Неве. Туда же может отправиться и Кубок страны.

«Краснодар», лидировавший большую часть сезона, сделал «Зениту» поистине царский подарок, обыграв «Динамо». Конечно, серебро — тоже огромный успех для южан. Но золото было так близко. И какое же минорное настроение царит в «динамовском» стане. 48 лет «Динамо» не выигрывало чемпионат, было очень близко. И снова мимо. Даже серебра не взяли. Кстати, по количеству титулов «бело-голубые» и «Зенит» сравнялись (11).

До свидания, «Балтика»

Не только чемпион страны определялся в 30-м туре. Калининградская «Балтика» могла удержаться в Премьер-Лиге при ряде условий. Но в гонке за выживание всё решилось раньше. «Балтика», которой нужно было обыгрывать «Локомотив», пропустила первой. Один из её прямых конкурентов «Факел» напротив быстро распечатал ворота отпускника-«Ахмата», а «Пари НН» продержался первый тайм в Самаре. В начале второй половины «Локомотив» забил второй мяч, то же самое проделали воронежцы, и команда Сергея Игнашевича уже поняла, что нужно готовиться к Первой лиге. Так оно и вышло. Проиграв 1:3 «балтийцы» простились с Премьер-Лигой. Но у них остался шанс сделать сезон историческим. Надо сделать самую малость — обыграть «Зенит» в финале Кубка 2 июня.

Несмотря на неудачный исход чемпионата, «Балтика» оставила хорошее впечатление. Особенно во втором круге. Прощаться с ней жалко. Да и второй неудачник «Сочи» прилично провёл вторую часть чемпионата. В Казани подопечные Роберта Морено смогли уйти от поражения благодаря очередному голу Сауля Гуарирапы. Однако оба аутсайдера слишком поздно провели ремонтные работы, и осенние неудачи утащили их в Первую лигу. Надеемся, ненадолго.

Вспыхнувший «Факел» и чемпионы Москвы

Зато безобразно игравший весной «Нижний Новгород» получил шанс спастись. Команда Саши Илича сыграла вничью в Самаре и теперь будет отстаивать своё место в элите в переходных матчах с тульским «Арсеналом». Не закончен сезон и для «Урала». «Шмели» проиграли в Москве ЦСКА 0:2 при незабитом пенальти — сколько уже Игорь Акинфеев потащил ударов с точки! Команда Виктора Ганчаренко заняла итоговое 14-место. Как следствие — стыковые матчи с тольяттинским «Акроном».

«Факел», над которым висела угроза прямого вылета, благополучно завершил чемпионат на 11-м месте. Команда одержала свою первую победу под руководством нового тренера Игоря Черевченко, но выигрыша у «Ахмата» оказалось достаточно для того, чтобы избежать стыков. Закончен сезон и для «Оренбурга», который разошёлся миром со «Спартаком».