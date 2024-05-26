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Акинфеев провёл свой 250-й матч «на ноль» в чемпионатах России

вчера, 11:23

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев помог своей команде победить «Урал» в 30-м туре РПЛ (2:0).

Это 250-й матч для футболиста в чемпионатах России, который он отыграл «на ноль». Всего на счету игрока 568 поединков.

На второй строчке по этому показателю расположился бывший вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. На 3-й позиции голкипер «Локо» и «Динамо» Сергей Овчинников – 129.

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
вчера в 20:40
,ёрт он ,,закатай вату,,
112910415
112910415
вчера в 16:39
браво голкиперу !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:15, ред.
Кто о чём, а вшивый про баню.))))
Русская пословица.
Даже на Солнце есть пятна, а оно не только светит, но и греет.
Будь здрав Ангел.
альсато
альсато
вчера в 14:15
не просто 250ть проведенных матчей, а именно на ноль столько матчей!...выдающийся результат!
ROGAN777
ROGAN777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:05
а я помню зенит, как обывателя подвала первого/второго дивизиона. История такая относительная
ug2u77yfq4ut
ug2u77yfq4ut
вчера в 12:09
Великолепный результат так держать!!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:06
Выдающиеся достижение! По количеству "сухих матчей" Акинфеев - абсолютный рекордсмен всего нашего отечественного футбола. Поздравляем легенду!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
А я помню его как Легенду-43...
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