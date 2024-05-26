Акинфеев провёл свой 250-й матч «на ноль» в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев помог своей команде победить «Урал» в 30-м туре РПЛ (2:0).
Это 250-й матч для футболиста в чемпионатах России, который он отыграл «на ноль». Всего на счету игрока 568 поединков.
На второй строчке по этому показателю расположился бывший вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. На 3-й позиции голкипер «Локо» и «Динамо» Сергей Овчинников – 129.
Русская пословица.
Даже на Солнце есть пятна, а оно не только светит, но и греет.
Будь здрав Ангел.
Русская пословица.
Даже на Солнце есть пятна, а оно не только светит, но и греет.
Будь здрав Ангел.