Акинфеев провёл свой 250-й матч «на ноль» в чемпионатах России

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вчера, 11:23

Вратарь ЦСКА помог своей команде победить «Урал» в 30-м туре РПЛ (2:0).

Это 250-й матч для футболиста в чемпионатах России, который он отыграл «на ноль». Всего на счету игрока 568 поединков.

На второй строчке по этому показателю расположился бывший вратарь «Рубина», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков. На 3-й позиции голкипер «Локо» и «Динамо» Сергей Овчинников – 129.