«Институто» – «Химнасия и Эсгрима»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.06.2024)

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сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Институто» – «Химнасия и Эсгрима», который состоится 3 июня 2024 года

«Институто»

«Бело-красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают тринадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Институто» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью «Бело-красные» сыграли с «Унионом» из Санта-Фе.

На прошлых выходных с минимальным счётом команда «Институто» проиграла «Атлетико Хуракану» в 3-ем туре Лиги Професиональ.

«Химнасия и Эсгрима»

«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Професиональ находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Химнасии», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Бело-красными». В 1/16 Кубка Аргентины со счётом 2:1 «Гимнасты» на выезде выиграли у «Атлетико Тукумана».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Институто» – 2.16

Ничья – 3.25

Победит «Химнасия и Эсгрима» – 3.35

Победит «Институто» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 2.47

Тотал голов меньше 2.5 – 1.50

Статистика

Только одну победу одержали «Бело-красные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Волки» выиграли своих соперников в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.25 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.