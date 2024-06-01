«Мец» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (02.06.2024)

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сегодня, 01:20

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Сент-Этьена», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Мец» проиграл первый матч на выезде «Сент-Этьену» (1:2), хотя вполне мог добиться ничейного результата. Тем не менее, теперь хозяевам придется рисковать и отыгрываться, чтобы остаться в Лиге 1. Команду будет поддерживать целых стадион, поэтому поединок будет очень сложный и интригующий, а победа хотя бы в один мяч сможет изменить ситуацию в противостоянии. Два последних матча «Меца» в Лиге 1 завершились поражениями от « ПСЖ » (0:2) и «Страсбура» (1:2).

«Сент-Этьен» пропустил уже несколько сезонов Лиги 1, и болельщики очень ждут любимую команду в элитном дивизионе. В поединке с «Мецом» на своем поле коллективу удалось добиться преимущества в один мяч и теперь будут стараться использовать это в ответной встрече. В прошлом туре второй лиги Франции «Сент-Этьен» обыграл «Родез» (2:0) и уступил «Кейиви Руан» (1:2).

Информация для ставок

«Мец» проиграл пять поединков подряд в Лиге 1

Восемь из десяти последних матчей «Сент-Этьена» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Прогноз

«Мец» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь шансов спастись больше не будет. Тем не мене, рекомендуем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.