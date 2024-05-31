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Конте возглавит «Наполи». С тренером согласовали контракт

вчера, 21:57

Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи».

По информации источника, стороны достигли соглашения по каждому пункту контракта. Договор будет подписан до июня 2027 года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:03
Конте по старой и проверенной схеме пойдет, как только не станет получаться у него…конфликты с руководством, ссора с игроками, ссора с поварами и медиками, с журналистами…увольнение и очередная крупная неустойка.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:16
Конфликтов будет уйма...
happy 50
happy 50
сегодня в 08:43
Еще один клуб обгонит Рому.Конте способен дать результат,а Наполи способен дать ему деньги.Конте еще не в каждый клуб пойдет.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:35
Вот кто Наполи поднимет
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:30
Думаю, что для Неаполя это хороший вариант.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:56
Будет интересно посмотреть что у него получится с "Наполи".
Одно дело приводить к чемпионству "Ювентус", что удалось Конте трижды,
и совсем другое дело сделать чемпионом "Наполи". Удастся ли "Конте" повторить подвиг Спалетти?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:09
Конте сильный тренер. Он может дать с Наполи результат.
Capral
Capral
вчера в 22:38
Ну значит, о романтизме можно забыть. Бедняга Хвичка, теперь- работы у него прибавится...
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