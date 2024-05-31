Конте возглавит «Наполи». С тренером согласовали контракт

Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи».
По информации источника, стороны достигли соглашения по каждому пункту контракта. Договор будет подписан до июня 2027 года.
Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи».
По информации источника, стороны достигли соглашения по каждому пункту контракта. Договор будет подписан до июня 2027 года.
Одно дело приводить к чемпионству "Ювентус", что удалось Конте трижды,
и совсем другое дело сделать чемпионом "Наполи". Удастся ли "Конте" повторить подвиг Спалетти?
Одно дело приводить к чемпионству "Ювентус", что удалось Конте трижды,
и совсем другое дело сделать чемпионом "Наполи". Удастся ли "Конте" повторить подвиг Спалетти?