Вышедший в Серию А «Комо» будет проводить домашние матчи в Вероне

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вчера, 23:51

«Комо», поднявшийся в Серию А, будет проводить домашние матчи в начале следующего сезона на стадионе «Марко Антонио Бентегоди» в Вероне, сообщает источник.

Арена клуба «Джузеппе Синигалья» в данный момент вмещает около 7,5 тысяч зрителей, тогда как минимальная необходимая вместимость для высшего дивизиона чемпионата Италии составляет 12 тысяч. По этой причине на стадионе начнутся работы по расширению до 10 тысяч — количества, которое в виде исключения позволит «Комо» принимать соперников в следующем сезоне.