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ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия B 2023/2024

Вышедший в Серию А «Комо» будет проводить домашние матчи в Вероне

вчера, 23:51

«Комо», поднявшийся в Серию А, будет проводить домашние матчи в начале следующего сезона на стадионе «Марко Антонио Бентегоди» в Вероне, сообщает источник.

Арена клуба «Джузеппе Синигалья» в данный момент вмещает около 7,5 тысяч зрителей, тогда как минимальная необходимая вместимость для высшего дивизиона чемпионата Италии составляет 12 тысяч. По этой причине на стадионе начнутся работы по расширению до 10 тысяч — количества, которое в виде исключения позволит «Комо» принимать соперников в следующем сезоне.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Владельцы Комо крутые богачи. Посмотрим..как они поднимут клуб к вершинам
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Теперь волей - неволей "Комо" придётся задержатся в стане сильнейших, вылетать нельзя - не поймут...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Ну значит так надо!Если свой не подходит
Гость
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