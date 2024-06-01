«Аль-Хиляль» по пенальти обыграл «Аль-Наср» Роналду и выиграл Кубок Короля

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сегодня, 00:09

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в финальном матче за Кубок Короля Саудовской Аравии (1:1, 5:4 по пенальти).

На 7-й минуте счёт открыл нападающий Александар Митрович с передачи экс-форварда петербургского «Зенита» Малкома. На 56-й красную карточку получил вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина. На 87-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Али Аль-Булайхи. Полузащитник Айман Яхья на 88-й сравнял счёт. На 90-й «Аль-Хиляль» остался вдевятером после удаления защитника Калиду Кулибали.

«Аль-Хиляль» выиграл данный трофей в 11-й раз в своей истории.