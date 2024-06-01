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«Аль-Хиляль» по пенальти обыграл «Аль-Наср» Роналду и выиграл Кубок Короля

сегодня, 00:09

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в финальном матче за Кубок Короля Саудовской Аравии (1:1, 5:4 по пенальти).

На 7-й минуте счёт открыл нападающий Александар Митрович с передачи экс-форварда петербургского «Зенита» Малкома. На 56-й красную карточку получил вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина. На 87-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Али Аль-Булайхи. Полузащитник Айман Яхья на 88-й сравнял счёт. На 90-й «Аль-Хиляль» остался вдевятером после удаления защитника Калиду Кулибали.

«Аль-Хиляль» выиграл данный трофей в 11-й раз в своей истории.

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 12:16
Нетрадиционный - это черная метка в футболе! Избавляться срочно нужно от этого балласта!
PS Даже чемпионат Европы выиграли благодаря травме дельфина
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:36
Роналду легенда футбола, спасибо ему
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 09:53
И не надоело писать о кумирах прошлого, а ныне прозябающих в в футбольных географических задницах?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:06
Самый беспонтовый там Роналду. 7-й титул уже проиграл.
vitya_7474
vitya_7474 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:37
Где Кристина там не свети трофей .Это ему не Испания чтоб левые пенки ставить.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:06
Роналду проиграл Малкому, здорово.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 07:53
Как будто мог бы быть другой исход с балластом? Глянул обзор, это просто ужас. 2 главных клуба на уровне двора, а что говорить об остальных? Бей, беги, офсайд, грязная игра - всё, как во дворе.

Хиляль мог бы быть великодушным и выиграть в основное время, но 2 удаления в концовке матча и пропущенный гол перевели матч в дополнительное время, где бесхребетный Наср в большинстве ничего не показал. А потом еще в серии пенальти Хиляль дважды обломал Наср.

Митрович и Малком как истинные лидеры зарешали в финале, в то время как балласт ожидаемо испарился. Дайте ему аутсайдера и он сделает хет-трик, но против сильной команды он бесполезен. Малком в дебютный сезон выиграл 3 трофея, а балласт проиграл все турниры за 2 года. Даже МЮ и Юве выиграли трофей. Так в ком была проблема?
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:29
Ой, неужели Рон опять оказался бесполезным?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 07:02
А "Аль-Хиляль" чей, просто по пенальти что ли?
adekvat
adekvat ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 05:20
Король то голый.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:34
В очередной раз опустили дырявого.
Конечно такую херню не смотрю, но скорее всего гейская принуесса опять истерику учинила и рыдала как... а собственно почему как.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 02:33
Оспина по пенка мог выручить Аль-Наср, но не свезло
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 02:24
Шо, опять?.. Авейру и "молитвы" уже не помогают.. 🤭.. Марокканцы "любят" нашего Гешу.. Хари, Эн-Насери, Буну.. Кто следующий?.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Hamman
Hamman
сегодня в 02:00
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:11
    Ну вот, довели звезду до слез и истерики.
    А сколько слез еще впереди....
    Аль-Наср проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
    (напомню, турнир имеет товарищеский статус)
    В принципе, Роналду молодец, что старается, переживает за результат.
    неудачные финалы бывают, это часть футбола.
    Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии.
    Даже на Соккере следят за Саудовской Лиги.
    Матч был по хорошему сумасшедший.
    3 удаления, 12 желтых карточек, овертаймы и драматичная серия пенальти!
    Третий трофей в сезоне -- шикарный результат Аль Хиляль.
    Ключевой была все же серия пенальти, где против Ясина Буну вышел саудовский резервист...Правильно говорят, что трофеи выигрывают вратари.
    Что Куртуа ЛЧ для Реала, или Эми ЧМ для Аргентины.
    Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвел команду, заработав удаление.
    Аль-Хиляль действительно качественная команда.
    А тренер Жорже Жезус топовый.
    Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге
    (но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу.
    Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают.
    Бензема в виде исключения.
    Стараются, переживают и радуются как и всегда.
    Сборную Португалии заранее жаль, если этот якорь будет в основе на Евро.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 01:01
    Кто-нибудь из Аль-Насра еще расплакался после матча кроме Роналду?Нет?А, ну понятно...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:46
    Такие безпонтовые игроки у Аль-Насра. Столько возможностей упустил за время серии пенальти.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:38
    Опять проиграл?? Как же так..когда Тен Хаг и МЮ победили в финале Мансити и завоевали Кубок Англии))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:24, ред.
    Роналду думал, что он Король, но его попросили с престола!!!
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