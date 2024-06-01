«Аль-Хиляль» по пенальти обыграл «Аль-Наср» Роналду и выиграл Кубок Короля

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в финальном матче за Кубок Короля Саудовской Аравии (1:1, 5:4 по пенальти).
На 7-й минуте счёт открыл нападающий Александар Митрович с передачи экс-форварда петербургского «Зенита» Малкома. На 56-й красную карточку получил вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина. На 87-й за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Али Аль-Булайхи. Полузащитник Айман Яхья на 88-й сравнял счёт. На 90-й «Аль-Хиляль» остался вдевятером после удаления защитника Калиду Кулибали.
«Аль-Хиляль» выиграл данный трофей в 11-й раз в своей истории.
А сколько слез еще впереди....
Аль-Наср проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
(напомню, турнир имеет товарищеский статус)
В принципе, Роналду молодец, что старается, переживает за результат.
неудачные финалы бывают, это часть футбола.
Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии.
Даже на Соккере следят за Саудовской Лиги.
Матч был по хорошему сумасшедший.
3 удаления, 12 желтых карточек, овертаймы и драматичная серия пенальти!
Третий трофей в сезоне -- шикарный результат Аль Хиляль.
Ключевой была все же серия пенальти, где против Ясина Буну вышел саудовский резервист...Правильно говорят, что трофеи выигрывают вратари.
Что Куртуа ЛЧ для Реала, или Эми ЧМ для Аргентины.
Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвел команду, заработав удаление.
Аль-Хиляль действительно качественная команда.
А тренер Жорже Жезус топовый.
Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге
(но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу.
Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают.
Бензема в виде исключения.
Стараются, переживают и радуются как и всегда.
Сборную Португалии заранее жаль, если этот якорь будет в основе на Евро.
А сколько слез еще впереди....
Аль-Наср проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
(напомню, турнир имеет товарищеский статус)
В принципе, Роналду молодец, что старается, переживает за результат.
неудачные финалы бывают, это часть футбола.
Ну и реально заметно поднял интерес к футболу Аравии.
Даже на Соккере следят за Саудовской Лиги.
Матч был по хорошему сумасшедший.
3 удаления, 12 желтых карточек, овертаймы и драматичная серия пенальти!
Третий трофей в сезоне -- шикарный результат Аль Хиляль.
Ключевой была все же серия пенальти, где против Ясина Буну вышел саудовский резервист...Правильно говорят, что трофеи выигрывают вратари.
Что Куртуа ЛЧ для Реала, или Эми ЧМ для Аргентины.
Вратарь Аль-Насра Оспина дико подвел команду, заработав удаление.
Аль-Хиляль действительно качественная команда.
А тренер Жорже Жезус топовый.
Думаю, что они могли бы бороться за еврокубки в европейской топ-5 лиге
(но не ЛЧ). Про Аль-Наср такого сказать не могу.
Звездные легионеры не отбывают номер, как многие думают.
Бензема в виде исключения.
Стараются, переживают и радуются как и всегда.
Сборную Португалии заранее жаль, если этот якорь будет в основе на Евро.