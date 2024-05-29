Сафонов может повторить ошибку Семака, Сычева и Головина. Франция – ловушка для взрослых футболистов

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вчера, 17:00

Матвею будет сложно заявить о себе в ПСЖ .

Лига 1 – промежуточный этап в карьере

Роналдиньо в ПСЖ и «Барселоне» играл на одном высоком уровне. Также бразилец после смены страны продолжил пить, искать женщин и капризничать. Но когда выходил на поле, то сметал всех, поскольку природные данные и техника были на высоте, пока загулы не сказались на форме. Но когда Роналдиньо разрывал во Франции, то не был первым футболистом мира и любимцем публики. Между лигами есть разница, и французы до сих пор не первые в мире.

Зидан теоретически мог играть за «Бордо» много лет. Но даже с победами на ЧМ и Евро у плеймейкера не было бы нынешнего статуса. «Ювентус» и «Реал» — это не «Бордо». Чемпионат Франции уже испортил карьеру Мбаппе. Килиан слишком долго бегал за «Монако» и ПСЖ , потерял золотые годы. Уходит в «Реал», но шейхи попробуют выбить у Переса «бонус за лояльность» Килиану, а футболисту постараются затянуть выплаты зарплаты и премий.

Скандалы – то, что у французов в футболе получается. «Марсель» покупал соперников во времена президента Тапи. А это единственный французский клуб, выигравший Кубок чемпионов. «Аякс» и «Бенфика» собирали великие победы в Европе, а клубы Лиги 1 не умеют выигрывать так часто. Бензема никогда не получил бы «Золотой мяч», будучи результативным в «Лионе». Лига 1 умеет воспитывать игроков, вроде Азара, но это промежуточный этап.

Все французы в новейшей истории «Реала» правильно сделали, что выбрали клуб из Мадрида. Погба правильно сделал, что уехал в школу МЮ , ошибся только с возвращением в Англию вместо трансфера в «Реал». Варан допустил позже похожую ошибку. В составе «красных дьяволов» он деградировал, а в Мадриде у тренера Зидана выигрывал Лигу чемпионов. Футболисты, которые остаются в Лиге 1, добиваются меньшего, чем их уехавшие коллеги.

Российским игрокам не везло во Франции

Проблема Франции для футболиста – идеальная страна для ленивых миллионеров. Головин и его девушка Ангелина привыкли к роскоши и красоте. Семак, игравший за ПСЖ , был в восторге от Франции. Это Месси любил старушку Барселону, крутил носом от столицы соседней европейской страны. Но многим российским игрокам было интересно жить во Франции. И это проблема, ведь личный комфорт и условия для семьи не равны успехам игрока на футбольном поле.

Семак получил приглашение в ПСЖ в неподходящий момент. У него был сложный период в ЦСКА , где с Газзаевым не все лидеры дружили. Сергей переехал во Францию, где попал в тонущую команду, которая поменяла главного тренера. Новый наставник отчаянно пытался найти Семаку правильное место на поле, но вместе провалились. В итоге хавбек потерял место в основе, его пытался заманить к себе вражеский «Марсель». Французская часть карьеры не задалась.

И это общий мотив выступлений россиян в Лиге 1. Возьмите даже Головина, который среди героев сезона в Лиге 1. Это единственный в истории россиянин, сыгравший более ста матчей в чемпионате Франции. Но 28 голов и 33 ассиста в составе «Монако» только в Лиге 1 не сделали Головина кандидатом на переход в «Реал», «Челси» или хотя бы в миланский «Интер». Смертин и Мостовой неплохо смотрелись во Франции, но Панов и Пименов не заиграли и уехали.

Даже Головин потерял исторический шанс превзойти Аршавина в одном из клубов АПЛ , чем добился невероятного успеха в Европе, будучи лидером среднего «Монако». Его команда слишком часто пропускает сезоны в Лиге чемпионов. ПСЖ стабильно в турнире, у них даже был другой россиянин, кроме Семака – Игорь Яворский работал в центре поля у парижан. Вот только времена были другими, сейчас Сафоновым заинтересовались как голкипером для редкой ротации.

Сафонову точно стоило выбрать другой клуб

Лунёв числился в «Байере», но ушел до триумфального сезона. Мог вместо Ковара рубиться в Лиге Европы, но оказался в «Карабахе». Андрей не выиграл Бундеслигу в роли запасного голкипера «Байера». ПСЖ снова станет чемпионом Франции уже с Сафоновым в заявке, но у Матвея будет мало шансов себя показать. Если Луис Энрике убедил Доннарумму остаться, то переезд в Париж значит для Матвея лавку в 25 лет. О чем думают директора «Краснодара»?

Бросаться за место в заявке одного из самых сложных для реализации потенциала клубов планеты – неоправданный риск. В топ-5 полно клубов, где нужны вратари, отражающие 80 % ударов. Те клубы не будут в пятерке самых богатых, как ПСЖ , но Сафонову могли подойти испанская и итальянская лиги, где тоже есть футболисты сборной России. Выбрал худший чемпионат из пяти элитных, трансфер за 20 млн евро пока не вызывает особого оптимизма.

Надежда лишь на тайну в глазах Доннаруммы. Если Джиджи нашел другой клуб – Сафонов станет основным вратарем ПСЖ . Но Луис Энрике вряд ли настолько сильно доверяет необстрелянному в элитных лигах голкиперу из России. Матвей едет на скамейку. Рискует пережить опыт Семака, который в итоге осел на лавке в ПСЖ . Причем это даже не повторение истории Сычева в «Марселе», ведь форварду Дмитрию пытались дать шанс в основе.