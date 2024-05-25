Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24

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вчера, 20:50

Нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в Российской Премьер-Лиге.

Колумбийский игрок забил 21 гол в 28 матчах. Он на 6 мячей опередил форварда «Динамо» и нападающего «Краснодара» (у них по 15).