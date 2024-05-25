Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в Российской Премьер-Лиге.
Колумбийский игрок забил 21 гол в 28 матчах. Он на 6 мячей опередил форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу (у них по 15).
Очень подозрительный матч.
Ах, если б была независимая экспертиза в российском футболе, если конечно это можно назвать футболом.
Очень подозрительный матч.
Ах, если б была независимая экспертиза в российском футболе, если конечно это можно назвать футболом.