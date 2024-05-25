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Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24

вчера, 20:50

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24 в Российской Премьер-Лиге.

Колумбийский игрок забил 21 гол в 28 матчах. Он на 6 мячей опередил форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Краснодара» Джона Кордобу (у них по 15).

Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2023/24

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Все комментарии
trimetil
trimetil ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Чем подозрителен? Чемпион на классе обыграл середнячка.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:40
22-й красивейший гол жаль отменили
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:27
Ахмат 1 - 5 Зенит. Пента-трик Кассьерры.
Очень подозрительный матч.
Ах, если б была независимая экспертиза в российском футболе, если конечно это можно назвать футболом.
protest58us
protest58us ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:57
Забила, причем через себя, но не засчитали , небольшой офсайд, с кем не бывает
Gotlib
Gotlib
вчера в 21:31, ред.
А что Кассьеррка Ростову не забила?
5nnx358d4xmd
5nnx358d4xmd
вчера в 21:05
Стоит поздравить Кассьерру с таким достижением.
Гость
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