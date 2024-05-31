Компани в «Баварии» может заработать больше, чем Нагельсманн и Флик

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Венсан Компани будет зарабатывать 7-9 млн евро в год с возможными надбавками.
Бывший рулевой мюнхенского клуба Томас Тухель получал около 9 млн плюс бонусы, а Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик — примерно 6 млн с дополнительными выплатами.
Бельгийский специалист возглавил «Баварию» в среду, подписав контракт до лета 2027 года.
Баварии отказали Нагельсманн, Флик, Тухель, Моуриньо, Хави Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хааг, Франк, Рангник, Почетино и Зидан...
надо как то поощрять Компани за согласие
Баварии отказали Нагельсманн, Флик, Тухель, Моуриньо, Хави Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хааг, Франк, Рангник, Почетино и Зидан...
надо как то поощрять Компани за согласие