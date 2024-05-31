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Компани в «Баварии» может заработать больше, чем Нагельсманн и Флик

вчера, 23:24

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» Венсан Компани будет зарабатывать 7-9 млн евро в год с возможными надбавками.

Бывший рулевой мюнхенского клуба Томас Тухель получал около 9 млн плюс бонусы, а Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик — примерно 6 млн с дополнительными выплатами.

Бельгийский специалист возглавил «Баварию» в среду, подписав контракт до лета 2027 года.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:10
Интересно за какие заслуги…Компани ещё спасибо должен сказать, что его вообще позвали в такой клуб, перед которыми стоит задача как минимум вернуть чемпионство.
84guhwupu8me
84guhwupu8me
сегодня в 06:23
Инфляция берет свое, зарплаты растут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:41
Ничего удивительного в высокой зарплате Компани нет..
Баварии отказали Нагельсманн, Флик, Тухель, Моуриньо, Хави Алонсо, Эмери, Де Дзерби, Лопетеги, Тен Хааг, Франк, Рангник, Почетино и Зидан...
надо как то поощрять Компани за согласие
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07, ред.
Главное чтобы получилось!Денег он уже заработал думаю
Гость
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