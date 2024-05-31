Компани в «Баварии» может заработать больше, чем Нагельсманн и Флик

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вчера, 23:24

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер «Баварии» будет зарабатывать 7-9 млн евро в год с возможными надбавками.

Бывший рулевой мюнхенского клуба получал около 9 млн плюс бонусы, а и — примерно 6 млн с дополнительными выплатами.

Бельгийский специалист возглавил «Баварию» в среду, подписав контракт до лета 2027 года.