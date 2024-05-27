ПСЖ и «Зенит» зовут футболистов «Краснодара». Трансферы изменят облик команды

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вчера, 09:06

Уйдут не только Сафонов и Алонсо.

«Краснодар» не выиграл «золото», хотя без гола Артура из «Зенита» именно на юге начался бы чемпионский карнавал. Болельщики поблагодарили футболистов за второе место – высший результат в истории молодого клуба. Но сразу после матча снова заговорили о расставаниях. Один из ключевых игроков официально объявил об уходе, хотя голкипер Сафонов тоже не отрицает слухи о ПСЖ , ведь это пересказ реальных переговоров.

Матвей Сафонов, голкипер, 25 лет

Выбрал ПСЖ , хотя в Париже ему могут гарантировать только место в вечном запасе без продажи Доннаруммы. Евро-2024 может изменить мнение Джанлуиджи о его будущем? Сафонову выгодно, чтобы итальянец получил после чемпионата континента жирное приглашение от другого клуба. А пока Сафонов готовится к переезду в Париж. Во Франции играют Головин и Кузяев, а теперь у шейхов тоже будет футболист из РПЛ . Жаль, что Сафонов может просидеть золотые для вратаря годы на лавке большого клуба. Но не знаем о планах Доннаруммы. Если никто больше не готов пригласить Сафонова, то между «Зенитом» и ПСЖ правильно выбирать французских чемпионов. Как минимум сыграет в неважных матчах Лиги чемпионов.

Сергей Волков, латераль, 21 год

Волков отправится в «Зенит» вслед за Ахметовым. Результат может оказаться аналогичным – глубокая скамейка. Но у Семака есть серьезная проблема на правом фланге защиты. Новичок Марио Фернандес не заиграл и получал травмы. Караваеву привезли ветерана в качестве конкурента, что хорошо описывает отношение тренера к защитнику. Вячеслав появлялся даже в центре обороны. А теперь в Санкт-Петербурге готовы заплатить 5 млн евро за Волкова, хотя крепкий Сергей выпал из основы «Краснодара». В атаке бывал полезным, а в обороне молодой футболист работает плохо. Странный выбор «Зенита», если говорим о мастерстве именно в защите. Но понятная ставка, если исходить из потребности в россиянах и молодых исполнителях.

Хуниор Алонсо, защитник, 31 год

Здесь всё официально. Алонсо сказал, что продолжит карьеру в Бразилии. Уточняют, что Хуниор перейдет в «Атлетико Минейро». Парагваец выступал за этот клуб до переезда в Краснодар. Потом отправлялся в аренду, когда раздумывал о желании семьи жить в России. Позже вернулся и провел классный сезон в РПЛ . Если «горожан» покинут три игрока линии обороны из пяти, то главному тренеру придется заметно перестраиваться. Агкацев, Эктов и Кайо ждут своего шанса. Даже Олусегун готов играть по всему правому флангу. Ещё «Краснодар» может подписать Латышонка, так как голкипер «Балтики» – воспитанник «горожан». Впрочем, на пути сделки солидный конкурент. Без Сафонова и Алонсо получат совсем другую линию обороны.

Эдуард Сперцян, хавбек, 23 года

А центр поля «Краснодара» станет иным без Сперцяна. Диспетчера и воспитанника клуба куда только не сватали. Говорили об «Аяксе», но здесь Эдуарду повезло. В Амстердаме сложнейший скандальный сезон, врагу не пожелаешь дебютировать в такой атмосфере. «Рейнджерс» интересуется армянским хавбеком, но лучше дождаться приглашения в топ-5. Конечно, вряд ли Мхитарян сможет продавить Сперцяна в заявку финалиста Лиги чемпионов – «Боруссии» из Дортмунда. Но в длинном списке интересов немецкого клуба Эдуард точно был. Его преимущество в разнице между стоимостью трансфера и качеством футбола. Если найдется тренер, который понимает игровую суть Сперцяна, то вытянут счастливый билет по сносной цене.

Александр Черников, опорник, 24 года

Прошлым летом к Черникову присматривался «Лион». У знаменитых «ткачей» был жаркий сезон, но в итоге попали в еврокубки. Черников может сыграть за «Олимпик» или другую команду из Франции в основе, у него достаточно козырей. Агрессивный разрушитель за рубежом должен лучше контролировать агрессию, но задатки у Черникова хорошие. А «Краснодар» зимой подписал колумбийца Кастаньо. Кевин мог стать ключевым полузащитником «горожан», но дебютировал слабо. Впрочем, если Черников уедет в топ-5, то наличие в заявке другого центрального хавбека с пасом упростит Галицкому принятие неизбежного исхода для многих игроков вице-чемпионов РПЛ . Черникову нет смысла оставаться, если альтернатива – игра в элитной лиге.

Джон Кордоба, форвард, 31 год

Только возраст мешает колумбийцу ещё раз поиграть в серьезной лиге. Зато второе место в РПЛ открывает путь к приглашению в Турцию. У Кордобы были промахи, но часто выходил на ударные позиции, зарабатывал фолы и сам нарушал правила. Джон провел запоминающийся сезон. В Турции не самые требовательные покупатели. Даже «сбитым летчикам» платили огромные деньги. А физически крепкий и прилежный Кордоба из другого теста. Будет пахать, если останется в «Краснодаре». И не затеряется в одном из клубов по другую сторону Черного моря. Многое зависит от запросов семьи. Если хотят пожить в приятном климате прибрежной Турции, то уедет. Впрочем, про АПЛ тоже не забывайте, середняки знают о Кордобе.