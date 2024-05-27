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ПСЖ и «Зенит» зовут футболистов «Краснодара». Трансферы изменят облик команды

вчера, 09:06
Сафонов Матвей
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Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
Сперцян Эдуард
Сперцян Эдуард
Полузащитник
Кордоба Джон
Кордоба Джон
Нападающий

Уйдут не только Сафонов и Алонсо.

«Краснодар» не выиграл «золото», хотя без гола Артура из «Зенита» именно на юге начался бы чемпионский карнавал. Болельщики поблагодарили футболистов за второе место – высший результат в истории молодого клуба. Но сразу после матча снова заговорили о расставаниях. Один из ключевых игроков официально объявил об уходе, хотя голкипер Сафонов тоже не отрицает слухи о ПСЖ, ведь это пересказ реальных переговоров.

Матвей Сафонов, голкипер, 25 лет

Выбрал ПСЖ, хотя в Париже ему могут гарантировать только место в вечном запасе без продажи Доннаруммы. Евро-2024 может изменить мнение Джанлуиджи о его будущем? Сафонову выгодно, чтобы итальянец получил после чемпионата континента жирное приглашение от другого клуба. А пока Сафонов готовится к переезду в Париж. Во Франции играют Головин и Кузяев, а теперь у шейхов тоже будет футболист из РПЛ. Жаль, что Сафонов может просидеть золотые для вратаря годы на лавке большого клуба. Но не знаем о планах Доннаруммы. Если никто больше не готов пригласить Сафонова, то между «Зенитом» и ПСЖ правильно выбирать французских чемпионов. Как минимум сыграет в неважных матчах Лиги чемпионов.

Сергей Волков, латераль, 21 год

Волков отправится в «Зенит» вслед за Ахметовым. Результат может оказаться аналогичным – глубокая скамейка. Но у Семака есть серьезная проблема на правом фланге защиты. Новичок Марио Фернандес не заиграл и получал травмы. Караваеву привезли ветерана в качестве конкурента, что хорошо описывает отношение тренера к защитнику. Вячеслав появлялся даже в центре обороны. А теперь в Санкт-Петербурге готовы заплатить 5 млн евро за Волкова, хотя крепкий Сергей выпал из основы «Краснодара». В атаке бывал полезным, а в обороне молодой футболист работает плохо. Странный выбор «Зенита», если говорим о мастерстве именно в защите. Но понятная ставка, если исходить из потребности в россиянах и молодых исполнителях.

Хуниор Алонсо, защитник, 31 год

Здесь всё официально. Алонсо сказал, что продолжит карьеру в Бразилии. Уточняют, что Хуниор перейдет в «Атлетико Минейро». Парагваец выступал за этот клуб до переезда в Краснодар. Потом отправлялся в аренду, когда раздумывал о желании семьи жить в России. Позже вернулся и провел классный сезон в РПЛ. Если «горожан» покинут три игрока линии обороны из пяти, то главному тренеру придется заметно перестраиваться. Агкацев, Эктов и Кайо ждут своего шанса. Даже Олусегун готов играть по всему правому флангу. Ещё «Краснодар» может подписать Латышонка, так как голкипер «Балтики» – воспитанник «горожан». Впрочем, на пути сделки солидный конкурент. Без Сафонова и Алонсо получат совсем другую линию обороны.

Эдуард Сперцян, хавбек, 23 года

А центр поля «Краснодара» станет иным без Сперцяна. Диспетчера и воспитанника клуба куда только не сватали. Говорили об «Аяксе», но здесь Эдуарду повезло. В Амстердаме сложнейший скандальный сезон, врагу не пожелаешь дебютировать в такой атмосфере. «Рейнджерс» интересуется армянским хавбеком, но лучше дождаться приглашения в топ-5. Конечно, вряд ли Мхитарян сможет продавить Сперцяна в заявку финалиста Лиги чемпионов – «Боруссии» из Дортмунда. Но в длинном списке интересов немецкого клуба Эдуард точно был. Его преимущество в разнице между стоимостью трансфера и качеством футбола. Если найдется тренер, который понимает игровую суть Сперцяна, то вытянут счастливый билет по сносной цене.

Александр Черников, опорник, 24 года

Прошлым летом к Черникову присматривался «Лион». У знаменитых «ткачей» был жаркий сезон, но в итоге попали в еврокубки. Черников может сыграть за «Олимпик» или другую команду из Франции в основе, у него достаточно козырей. Агрессивный разрушитель за рубежом должен лучше контролировать агрессию, но задатки у Черникова хорошие. А «Краснодар» зимой подписал колумбийца Кастаньо. Кевин мог стать ключевым полузащитником «горожан», но дебютировал слабо. Впрочем, если Черников уедет в топ-5, то наличие в заявке другого центрального хавбека с пасом упростит Галицкому принятие неизбежного исхода для многих игроков вице-чемпионов РПЛ. Черникову нет смысла оставаться, если альтернатива – игра в элитной лиге.

Джон Кордоба, форвард, 31 год

Только возраст мешает колумбийцу ещё раз поиграть в серьезной лиге. Зато второе место в РПЛ открывает путь к приглашению в Турцию. У Кордобы были промахи, но часто выходил на ударные позиции, зарабатывал фолы и сам нарушал правила. Джон провел запоминающийся сезон. В Турции не самые требовательные покупатели. Даже «сбитым летчикам» платили огромные деньги. А физически крепкий и прилежный Кордоба из другого теста. Будет пахать, если останется в «Краснодаре». И не затеряется в одном из клубов по другую сторону Черного моря. Многое зависит от запросов семьи. Если хотят пожить в приятном климате прибрежной Турции, то уедет. Впрочем, про АПЛ тоже не забывайте, середняки знают о Кордобе.

Кроме того, у «Краснодара» есть группа футболистов, с которыми можно попрощаться, если Галицкий хочет качественно заменить лидеров, уехавших на повышение, а также сделать заявку команды глубже. По Сафонову и Алонсо видим, что «Краснодар» не планирует силой контрактов удерживать футболистов ближайшим летом. Также могут уйти Кади, Батчи и Петров. Скаутам «горожан» нельзя мешкать. Необходимо быстро провести переговоры с сильными новичками. От скорости их адаптации зависит будущее новых вице-чемпионов. У «Сочи» и ЦСКА – предыдущих «серебряных» призеров, похмелье было жестким, а южане даже вылетели из РПЛ через два года после успеха. «Краснодару» нельзя повторять чужие ошибки. Особенно с учетом, что у них будет заметный отток лидеров. Сафонов, Алонсо и Сперцян – ключевые футболисты в трех линиях из четырех. Даже если уговорят Кордобу остаться, нужны новые лидеры.

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DaslerU
DaslerU
вчера в 21:49, ред.
Что за слово "латераль"? Зачем вы всё тяните с Запада, русского слова что ли нет или кому-то не в милость русский язык?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:18
Волков - лавочник. Какое ослабление? Краснодару только навар от его продажи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
Лидеры уйдут или продадут.
Найдут новых.
Серебро Краснодара на это не повлияет, второе место сейчас не дает еврокубков. Сейчас очень тяжелый рынок, почти вся Европы закрыта для трансферов.
Надо находить игроков из Латин.Америки, из лиг второй пятерки в Европе, на Балканы всегда добротные игроки
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dunrpeg7swct (раскрыть)
вчера в 15:30
Зенит берет приличных игроков превращая их на лавке в таких. Примеры ? Пожалуйста. Чистяков, Адамов (защитник), Сутормин пришли в Зенит игроками сборной РФ и превратились там в отстой. Причем целенаправленно. Для ослабления конкурентов и чтобы никому из конкурентов не остались
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dka6cb9ze8j4 (раскрыть)
вчера в 13:46
Конкурент Краснодар. Это видят все, кроме тебя. Раньше это были Рубин, Ростов, откуда брали и сажали на лавку. Они соглашались идет на лавке за большие деньги. Но не все такие оказались, как Сутормин, Чистяков, Адамов (защитник) и пр. А серьезные ребята ( Сафонов, Баринов ) категорически отказались.
dunrpeg7swct
dunrpeg7swct
вчера в 12:23
Зенит шестикратный чемпион России подряд, ему позволено, только вот почему-то он всякую шваль собирает.
dka6cb9ze8j4
dka6cb9ze8j4 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:20
А где вы видите конкурентов у Зенита, неужели цска с шестого места?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:23, ред.
У Зенита стратегия проста. Если за рубежом, то для усиления. Если в РПЛ, то исключительно для ослабления конкурентов. Примеров тьма. Последние. Фернандес, Ахметов и теперь Волков.
Kosmos58
Kosmos58 ответ wtnpnff9ww9g (раскрыть)
вчера в 11:12
Всё когда то заканчивается ...
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 10:50
у команды еще нет облика, почти есть, а после трансферов, Зенит еще раз выиграет РПЛ...
w1345ds
w1345ds ответ wtnpnff9ww9g (раскрыть)
вчера в 10:42
Стратегия - "Доминируй, унижай"
crmyc2en7a2h
crmyc2en7a2h ответ wtnpnff9ww9g (раскрыть)
вчера в 10:13
А Краснодар разве конкурент Зенита7
wtnpnff9ww9g
wtnpnff9ww9g
вчера в 09:55
зенит это как бавария, забирает у конкурентов лучших
Гость
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