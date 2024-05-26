«Химки» — чемпион. «Динамо Махачкала» в РПЛ. Разбор полётов Первой лиги

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вчера, 16:51

Итоги «лучшей лиги мира».

В субботу закончился не только главный чемпионат России. Несколькими часами ранее финишировала Первая лига. Последний тур расставил все точки над i.

Последние детали

Оба выдвиженца в Премьер-лигу определились досрочно. «Химки» вернулись в элиту после годичного перерыва. Махачкалинское «Динамо» впервые шагнуло в высшее общество. Тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал» также обеспечили себе участие в переходном турнире.

Московская «Родина» могла догнать туляков, что она в итоге и сделала. Но «Арсенал» остался выше благодаря преимуществу в личных встречах 1:0 и 1:1. Клуб из Тулы смог пройти лицензирование и сможет вернуться в Премьер-лигу. При условии победы над «Пари НН».

В заключительном туре определился и третий, последний неудачник. Им стал «Ленинградец», проигравший дома столичному «Торпедо» 2:3. Клубу из Санкт-Петербурга не помогла замена тренера Сергея Кирьякова на Максима Астафьева. Вот так сложилось. Один клуб из Северной столицы праздновал чемпионство, а второй по значимости коллектив не смог закрепиться в Первой лиге. Компанию ленинградцам составят астраханский «Волгарь», даром что ли с ним работали Сергей Павлов и Денис Клюев, и краснодарская «Кубань», которую не смогли спасти ни Александр Григорян, ни Вадим Евсеев, ни Роберт Евдокимов.

Отличники и хорошисты

Если честно, то год назад было сложно предположить что «Химки» вернутся в Премьер-лигу с ходу, да ещё и с первого места. Прошлогодний ФК «Химки» был совершенно не похож на сегодняшних неудачников «Балтику» и «Сочи» и представлял из себя некие развалины. Но Андрей Талалаев остался главным тренером и очень быстро навёл порядок. Не обладая каким-то сверхсильным составом, химчане играли в интересный, боевой футбол, выиграли 20 матчей из 34 и забили больше всех мячей. Очень хорош был нападающий Александр Руденко, забивший 13 мячей. Но чтобы закрепиться в элите, подмосковный коллектив нуждается в укреплении состава. Иначе «Химки» рискуют превратиться в российский аналог немецкой «Арминии», кочующей из лиги в лигу.

Махачкалинскому «Динамо» была посвящена отдельная статья. Не будем повторяться. Отметим лишь грамотное руководство. Президент клуба Гаджи Гаджиев, генеральный менеджер Шамиль Газизов, бывший тренер, а ныне советник президента Курбан Бердыев, и нынешний наставник Хасанби Биджиев. Плюс поддержка республиканских властей в лице главы республики Сергея Меликова. При весьма скромном бюджете и скромном составе «Динамо» смогло выжать максимум и за три года после воссоздания клуба проделать путь, который многие не могут пройти десятилетия.

В прошлом сезоне «Акрон» наделал шуму в Кубке России. В этом году клуб из Тольятти сделал ставку на чемпионат и, можно сказать, преуспел. Есть шанс пробиться в элиту, где клуб из бывшего Ставрополя-на-Волге в последний раз был замечен в 1996 году. Тогда это была «Лада». По ходу сезона «Акрон» лишился тренера Евгения Калешина, который отправился в «Аланию». По некоей иронии судьбы волжан возглавил бывший тренер владикавказцев Заур Тедеев, который и привёл их на третье место. У «Акрона» довольно крепкий для Первой лиги подбор игроков — вратарь Сергей Волков, защитники Егор Данилкин и Неманья Аджелкович, игроки средней линии Евгений Песегов, Константин Савичев и Сергей Макаров, нападающие Андрес Понсе и Абу-Саид Эльдарушев. Можно рискнуть. Но сначала предстоит пройти нелёгкое испытание в переходных матчах с «Уралом».

Тульский «Арсенал» отсутствовал в Премьер-лиге два года. Провалив большую часть первого круга — после 12 туров команда шла лишь двенадцатой — туляки вовремя спохватились и пришли на финиш четвёртыми. Грамотным было решение оставить на посту главного тренера Александра Сторожука. Раззабивался нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво, ставший в итоге лучшим бомбардиром турнира с 17 голами. Пришёлся ко двору арендованный у «Краснодара» соотечественник Джонатана полузащитник Ифеани Ндука. Хороший сезон провёл капитан команды 35-летний Сергей Ткачёв, много где поигравший на своём веку. Молодой Никита Кокарев вытеснил из ворот опытного Максима Левашова. Но, если честно, «Арсенал» ещё не готов к возвращению в Премьер-лигу. Ему нужен год минимум, чтобы созреть. Но поглядим, что будет в матчах с «Нижним Новгородом».

Перспективные бойцы

А может, наоборот, «Арсеналу» стоит поспешить. Ибо в следующем сезоне борьба за повышение в классе ожидается серьёзная. И дело не только в скором появлении в лиге «Балтики» и «Сочи». В самой лиге появились весьма интересные коллективы. В первую очередь, это владикавказская «Алания», с которой работает очень способный тренер Евгений Калешин. Клуб из Северной Осетии давно заглядывается на Премьер-лигу, но спешит с возвращением. Дело в том, что «Алания» проводит домашние матчи в Грозном, а стадион во Владикавказе ещё не построен. И даже если клуб заработает повышение в классе по игровым показателям, то получит отказ из-за отсутствия лицензии. Если сильнейший клуб Осетии получит в распоряжение стадион, то он станет фаворитом нового сезона.

Преобразился в лучшую сторону после прихода на должность главного тренера Андрея Тихонова красноярский «Енисей». Во втором круге сибиряки выглядели очень солидно. Правда скандальная история на турбазе ударила по репутации. Тихонов также не торопит события. Но в новом чемпионате «Енисей» может побороться за повышение в классе. Ярославский «Шинник», неважно игравший при Дмитрии Хомухе, также прибавил после смены тренера. Дмитрий Черышев продолжит работать с командой. А в Ярославле очень ждут возвращения команды в число сильнейших. Вечно молодой нападающий Эльдар Низамутдинов ради такого случая готов играть хоть до 45 лет. Сейчас Эльдару 43. Не исключено, что на помощь к отцу приедет сын главного тренера Денис Черышев. Было бы очень интересно посмотреть на героя чемпионата мира 2018.

Московская «Родина» снова боролось за право сыграть в стыковых матчах. На этот раз чуть-чуть не хватило. В этом случае также команде пошла на пользу смена тренера. Малоизвестный испанский специалист Франк Артига сумел навести порядок в команде. Очень мощный сезон провели бывший армеец Астемир Гордюшенко, забивший 10 мячей, и возможно армеец будущий Иван Тимошенко, огорчивший вратарей соперников 14 раз. Но стоит ли «Родине» бороться за выход в Премьер-лигу? Нужна ли столице пятая команда в элите? Да, но при всём уважении к «Родине», это другой коллектив.

Грядущий грустный юбилей

Нельзя не упомянуть самого титулованного участника турнира, трёхкратного чемпиона СССР многострадальное «Торпедо». Автозаводцы, разрешите по традиции использовать это прозвище, даром что на месте ЗИЛа идёт массивное строительство, давно переживают нелёгкие времена. Падали на самое дно. Но дважды выбирались в Премьер-лигу, правда, на очень короткий срок. Поиграли сезончик и всё. Свой столетний юбилей «Торпедо» встретит во втором по значимости дивизионе российского футбола. Быстро вернуться, как «Химки», торпедовцы не смогли, заняли лишь десятое место. На лицо просчёты руководства. Клуб зачем-то продолжил сотрудничество с испанским тренером Пепом Клотетом, единственное достоинство которого в том, что тёзка Гвардиолы. Не лучшей оказалась идея заменить наставника-легионера молодым Артёмом Горловым. Горлов неплохо проявил себя в «Енисее», но не справился с управлением в «Пари НН». Олег Кононов — третий по счёту тренер, был назначен в январе, когда уже было сложно что-то изменить. В итоге десятое место — не лучшее завершение очередного блёклого сезона. Состав тоже не самый звёздный, даже по меркам первой лиги. Большие надежды в клубе связывали с Дмитрием Полозом, но бывший нападающий сборной России ничем себя не проявил и покинул команду до завершения сезона.

Конечно, в Москве и не только многие хотят возрождения «Торпедо». Это история нашего футбола. Но стоит ли спешить. Тем более что были две неудачные попытки, да играть автозаводцам негде. Стадион имени Эдуарда Стрельцова будет введён в эксплуатацию в 2025 или 2026 году. А проситься на постой к другим столичным клубам — идея не лучшая. Да и дорогостоящая.