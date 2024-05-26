Чемпионская ошибка Песьякова и пассивное «Динамо». Символическая антисборная 30-го тура РПЛ

1716723506

вчера, 14:38

Развязка сложного сезона.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Знаем, что Максименко из «Спартака» ударил соперника кулаком в пах. Чистая красная карточка, судья ошибся, простив Александра. Но матч будущей команды Станковича не был значимым в последнем туре сезона. А вот прощальная игра Песьякова в «Ростове» завершилась ошибкой – Сергей забросил мяч в сетку после удара Артура, подарил «Зениту» «золото».

Защитники

Умар Сако («Ростов»)

Хотя Сако доказывал арбитру, что не играл рукой после удара по воротам «Ростова», повторы помогли разобраться. Именно центральный защитник помог «Зениту» организовать камбэк. Сако не знал, что Глебов подстрахует на линии ворот. Но если добавить другие позиционные ошибки Умара, то заслуживает место в этом составе. В Санкт-Петербурге сыграл неудачно.

Егор Филипенко («Урал»)

Белорусский ветеран играет, прямо скажем, странно. Филипенко привез второй гол в ворота своей команды, когда замешкался с мячом в центре поля. Нелепая игра помогла ЦСКА развить успех. И когда «армейцы» забивали первый мяч, то Егор тоже не помог своей команде. В 36 лет центральный защитник «Урала» не успевает, клуб Ганчаренко ждут стыковые матчи.

Итало («Урал»)

Хотя капитан «Рубина» Мартынович неважно сыграл против «Сочи» и в концовке допустил ответный гол соперника, для двух команд результат матча не менял расклад. А вот «Урал» в случае победы над ЦСКА мог сохранить прописку в РПЛ без стыковых матчей. Но Итало ошибался позиционно, а в конце первого тайма бразильца простил арбитр – защитник заслуживал удаления.

Полузащитники

Николас Маричал («Динамо»)

В первом тайме Маричал побежал с мячом к своим воротам и едва не организовал гол в свои ворота. Что это было? Правильный вопрос, когда Маричал выбирает позиции в обороне или забывает вернуться в линию. Центральный защитник, сыгравший на правом фланге, оказался бесполезным в атаке – ни одного момента, и ошибся во время победной атаки «Краснодара».

Вячеслав Литвинов («Сочи»)

Не удивляет вылет симпатичной команды из Сочи, раз её полузащитники так неудачно вступают в борьбу. В прошлом Нобоа с напарниками лучше закрывались от вертикальных выпадов соперников. Но против «Рубина» Вада и Даку спокойно организовали атаку, которая началась из поражения Литвинова в борьбе. Воспитанник «Краснодара» хорош только при игре в пас.

Наиль Умяров («Спартак»)

Хавбеки «Спартака» плохо сыграли против «Оренбурга». Понятно, что нулевая ничья это не поражение от одного из аутсайдеров. Но такой счет устраивал команду Деограсии. Проходили пасы через центр, Умяров и компания не сумели завладеть тотальным преимуществом, поэтому моменты «Спартака» возникали спонтанно. Москвичам нужен новый вожак в центре поля.

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Ветеран вышел освежить игру «Динамо» в концовке матча против «Краснодара». Хватало одного несчастного гола для исторического результата – чемпионства. И что сделал Сергей? Правильно, заработал две желтые карточки за несколько минут, испортив «Динамо» план с широким наступлением на штрафную Сафонова в конце поединка. Обидный финиш сезона.

Нападающие

Константин Кучаев («Пари НН»)

Футболист из ЦСКА в 26 лет не может в решающий момент спасти «Пари НН» от стыковых матчей. В команде из Нижнего Новгорода Кучаева не заставляли разрушать, не передвигали в опорную зону. Константин играл в атаке. Его напарник Турбо отметился красивым голевым ударом, но уже после замены Кучаева. Известность не гарантирует успех, у новичка 0 голов в новой команде.

Анджело Энрикес («Балтика»)

Активность не равна полезности. Чилиец мог сравнять счет в матче «Балтики» и «Локомотива», но Ньямси вынес снаряд с линии ворот. Энрикес разок забил из офсайда и атаковал голкипера перед другим голом, из-за чего взятие ворот отменили. Форварду давали выйти на ударные позиции, но реализация подвела. «Балтика» проиграла «Локомотиву» перед вылетом из РПЛ .

Иван Сергеев («Зенит»)

Тюкавин мог лучше сыграть против «Краснодара». Форвард «Динамо» заработал штрафной удар и разок вывел напарника на хорошую позицию. Но нападающего хорошо закрывали. А Сергееву дали свободу, но до замены у Ивана два неудачных удара по воротам и один точный пас за тайм. Вы правильно поняли, у Сергеева один меткий пас за половину чемпионского матча.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

Слабая подготовка к понятному сопернику. У «Краснодара» Мусаева много дыр в футбольном рисунке. «Горожане» недавно проигрывали «Спартаку» и «Ахмату». «Динамо» устраивала ничья, но даже её Личка не заслужил. Обидная констатация, но работаем с фактами. «Краснодару» победа ничего эпохального не давала, но они забили из офсайда, а потом добавили гол по правилам. У «Динамо» была надежда, что мяч окажется в сетке ворот, но Личка не переломил ход вялого поединка. Был в шаге от титула, но не справился.

Разочарование последнего тура. Пассивная игра «Динамо»

Нельзя завоевать чемпионство, если выходишь сыграть 0:0 с одним из конкурентов в гостях. Об этом знают в юношеских командах, поэтому никогда в решающих поединках группового раунда тренер не разрешает детям защищать шаткое преимущество. Губительная тактика подвела Личку. «Динамо» словно не хотело забирать «золото» у «Зенита», и эта пассивность озадачила. У москвичей всего три удара в створ за матч. Суммарно 0.35 xG, худший показатель тура.

Команду из Москвы словно подменили. Только отдельные футболисты пытались воскресить интригу в последнем матче сезона. В финальном туре претенденты на титул – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо», сыграли за Семака. Понять можно только шестикратных чемпионов, это их прямая работа. Поздравляем «Зенит» с титулом, но понимаем горький привкус концовки сезона для преследователей. Но «Краснодар» и «Динамо» упустили историческую возможность.