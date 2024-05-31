Матч «Севильи» и «Кадиса» расследуют на предмет договорного характера

Ла Лига начала расследование матча 36-го тура между «Севильей» и «Кадисом» на предмет возможного договорного характера игры.
«Кадис» выиграл на выезде со счётом 1:0, единственный мяч на 90+6-й минуте забил нападающий Серхи Гвардиола. Гостям была нужна только победа, чтобы иметь шансы на сохранение места в Примере на следующий сезон.
«Райо Вальекано» подал жалобу в Ла Лигу. Как сообщил журналист Педро Мората, мадридская команда получила за 48 часов до начала поединка в Андалусии через агента некую информацию, которая была передана отделу по вопросам честности.
Как сообщает Cope со ссылкой на El Confidencial, организация начала вызывать футболистов для сбора всей возможной информации с целью определить, была ли договорённость.
Если б у нас такой создали...интересно кого набрали бы в штат сотрудников...??
Если у нас даже судьи на раз-два полиграф обходят..))
Если б у нас такой создали...интересно кого набрали бы в штат сотрудников...??
Если у нас даже судьи на раз-два полиграф обходят..))
Когда уже в России будут проводится расcледования?
Когда уже в России будут проводится расcледования?
Гол был забит в дополнительное время, гол чистый, никаких вопросов по договорному. Полузащитник Кадиса (фамилий их я не знаю) увидел рывок одноклубника, отдал пас вразрез на грани офсайда между двумя защитниками и вывел автора гола 1 на 1 с вратарем, который реально отыграл эпизод до конца, но до мяча дотянуться не смог.
Вон, Сперцян Кордобу так выводит 1 на 1 или 1 на 2 по 5 раз в каждом матче, теперь орать про договорняк?
У меня, как у болельщика Севильи с уже четвертьвековым стажем этот гол не вызывает никакой настороженности или опасений. Защита играла до конца, вратарь играл до конца. Гол на мастерстве соперника, а не на ошибке защиты. Бредовые основания у того "Агента"
Гол был забит в дополнительное время, гол чистый, никаких вопросов по договорному. Полузащитник Кадиса (фамилий их я не знаю) увидел рывок одноклубника, отдал пас вразрез на грани офсайда между двумя защитниками и вывел автора гола 1 на 1 с вратарем, который реально отыграл эпизод до конца, но до мяча дотянуться не смог.
Вон, Сперцян Кордобу так выводит 1 на 1 или 1 на 2 по 5 раз в каждом матче, теперь орать про договорняк?
У меня, как у болельщика Севильи с уже четвертьвековым стажем этот гол не вызывает никакой настороженности или опасений. Защита играла до конца, вратарь играл до конца. Гол на мастерстве соперника, а не на ошибке защиты. Бредовые основания у того "Агента"