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Матч «Севильи» и «Кадиса» расследуют на предмет договорного характера

вчера, 19:34
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

Ла Лига начала расследование матча 36-го тура между «Севильей» и «Кадисом» на предмет возможного договорного характера игры.

«Кадис» выиграл на выезде со счётом 1:0, единственный мяч на 90+6-й минуте забил нападающий Серхи Гвардиола. Гостям была нужна только победа, чтобы иметь шансы на сохранение места в Примере на следующий сезон.

«Райо Вальекано» подал жалобу в Ла Лигу. Как сообщил журналист Педро Мората, мадридская команда получила за 48 часов до начала поединка в Андалусии через агента некую информацию, которая была передана отделу по вопросам честности.

Как сообщает Cope со ссылкой на El Confidencial, организация начала вызывать футболистов для сбора всей возможной информации с целью определить, была ли договорённость.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:36, ред.
"Отдел по вопросам честности"....)))
Если б у нас такой создали...интересно кого набрали бы в штат сотрудников...??
Если у нас даже судьи на раз-два полиграф обходят..))
112910415
112910415
вчера в 20:08
надо разбираться, конечно !
Capral
Capral
вчера в 19:52
А разве только этот матч под подозрением? А игра Валенсия-Жирона, как же? Я считаю, что и там- не всё чисто...

Когда уже в России будут проводится расcледования?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:42, ред.
Ну, начнем с того, что "получила некую информацию от агента" это не доказательство. Даже если натянуть сову на глобус, это максимум повод для того, чтобы потребовать доказательств с именами, паролями, явками, но никак не для проверки и расследования.

Гол был забит в дополнительное время, гол чистый, никаких вопросов по договорному. Полузащитник Кадиса (фамилий их я не знаю) увидел рывок одноклубника, отдал пас вразрез на грани офсайда между двумя защитниками и вывел автора гола 1 на 1 с вратарем, который реально отыграл эпизод до конца, но до мяча дотянуться не смог.

Вон, Сперцян Кордобу так выводит 1 на 1 или 1 на 2 по 5 раз в каждом матче, теперь орать про договорняк?

У меня, как у болельщика Севильи с уже четвертьвековым стажем этот гол не вызывает никакой настороженности или опасений. Защита играла до конца, вратарь играл до конца. Гол на мастерстве соперника, а не на ошибке защиты. Бредовые основания у того "Агента"
Гость
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