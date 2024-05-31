Матч «Севильи» и «Кадиса» расследуют на предмет договорного характера

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вчера, 19:34

Ла Лига начала расследование матча 36-го тура между «Севильей» и «Кадисом» на предмет возможного договорного характера игры.

«Кадис» выиграл на выезде со счётом 1:0, единственный мяч на 90+6-й минуте забил нападающий Серхи Гвардиола. Гостям была нужна только победа, чтобы иметь шансы на сохранение места в Примере на следующий сезон.

«Райо Вальекано» подал жалобу в Ла Лигу. Как сообщил журналист Педро Мората, мадридская команда получила за 48 часов до начала поединка в Андалусии через агента некую информацию, которая была передана отделу по вопросам честности.

Как сообщает Cope со ссылкой на El Confidencial, организация начала вызывать футболистов для сбора всей возможной информации с целью определить, была ли договорённость.