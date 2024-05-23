Обамеянг — лучший бомбардир Лиги Европы 2023/24

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона 2023/24, забив 10 голов.
Лучшими ассистентами стали одноклубники габонца — полузащитники Жонатан Клосс и Амин Арит, отдавшие по 6 ассистов каждый.
Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона 2023/24, забив 10 голов.
Лучшими ассистентами стали одноклубники габонца — полузащитники Жонатан Клосс и Амин Арит, отдавшие по 6 ассистов каждый.
"Ассистент габонца"
"Ассистент габонца"