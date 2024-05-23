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Обамеянг — лучший бомбардир Лиги Европы 2023/24

сегодня, 00:34

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром Лиги Европы сезона 2023/24, забив 10 голов.

Лучшими ассистентами стали одноклубники габонца — полузащитники Жонатан Клосс и Амин Арит, отдавшие по 6 ассистов каждый.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:56
Ничего себе профессия....
"Ассистент габонца"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:18
Глупо Барса отказалась от Обамеянга.
74t7acna4nnk
74t7acna4nnk
сегодня в 07:17
Нормально так накидала банок старая габонская морда
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:14
Молодца, но хоть какой то трофей от этой "компании" Марселя...
udq9a74jhbz4
udq9a74jhbz4
сегодня в 07:10
Вот только обороны похоже нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:37
И это они ещё до финала не добрались...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
В общем линия атаки Марселя на высоте...
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