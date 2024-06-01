«Химки» и «Рубин» проявляют интерес к вратарю ЦСКА

«Рубин» и «Химки» проявляют интерес к голкиперу ЦСКА, который находится в аренде в «Урале», Илье Помазуну. Летом футболист вернётся в расположение «армейцев» и примет решение относительно своего будущего. Отмечается, что главным фактором будет являться наличие игровой практики.
В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл 35 матчей, пропустил 50 мячей и 8 матчей отыграл на ноль.
Судьбу его решит руководство клуба. Подождём. Удачи Илье.
Судьбу его решит руководство клуба. Подождём. Удачи Илье.
Урал скорей всего окажется в ФНЛ
Урал скорей всего окажется в ФНЛ