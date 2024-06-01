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«Химки» и «Рубин» проявляют интерес к вратарю ЦСКА

вчера, 09:47

«Рубин» и «Химки» проявляют интерес к голкиперу ЦСКА, который находится в аренде в «Урале», Илье Помазуну. Летом футболист вернётся в расположение «армейцев» и примет решение относительно своего будущего. Отмечается, что главным фактором будет являться наличие игровой практики.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл 35 матчей, пропустил 50 мячей и 8 матчей отыграл на ноль.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:57
Тороп сможет играть не ранее ноября, в лучшем случае полгода в маске. Но в такой ситуации возврат формы дело долгое.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:35
Хороший вратарь, но звёзд с неба не хватает.
Судьбу его решит руководство клуба. Подождём. Удачи Илье.
axnhb7xa6su2
axnhb7xa6su2
вчера в 10:32
Место этого вратаря в пердиве, ничего хорошего от него в Урале не было.
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:23
Приветствую!Может и получится у него застолбить место в рамке
LOpp
LOpp
вчера в 10:13
я уж подумал Игорем интересуются
cska1948
cska1948
вчера в 10:09
Предполагаю, что Помазун на этот раз останется в ЦСКА. Акинфеев хоть и подписал новый контракт, но играть все матчи он не сможет. Что будет с Торопом пока ясности нет. Так что у Ильи есть шанс, наконец-то, заиграть за родной клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:04
Относительно его будущего решение примет не он сам, как здесь написано, а клуб, которому он принадлежит по контракту. Возможно снова в аренду, а может и оставят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:52
пора Памазуну в новый клуб.
Урал скорей всего окажется в ФНЛ
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