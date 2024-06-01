«Химки» и «Рубин» проявляют интерес к вратарю ЦСКА

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вчера, 09:47

«Рубин» и «Химки» проявляют интерес к голкиперу ЦСКА , который находится в аренде в «Урале», . Летом футболист вернётся в расположение «армейцев» и примет решение относительно своего будущего. Отмечается, что главным фактором будет являться наличие игровой практики.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл 35 матчей, пропустил 50 мячей и 8 матчей отыграл на ноль.