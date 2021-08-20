Газзаев: «Влашичу надо выполнять контракт, а не строить из себя обиженного»

Бывший российский тренер прокомментировал слухи, что полузащитник может уйти из ЦСКА .

В ситуации вокруг Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ПФК . Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.

Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает. Значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?