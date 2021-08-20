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Газзаев: «Влашичу надо выполнять контракт, а не строить из себя обиженного»

20 августа 2021, 09:11

Бывший российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слухи, что полузащитник Никола Влашич может уйти из ЦСКА.

В ситуации вокруг Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ПФК. Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.

Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает. Значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?

В этой ситуации ЦСКА прав на 100 процентов. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. На обиженных, как известно, воду возят! Мне показалось, что у полузащитника лишний вес, он потерял скорость. Хорвату надо проявлять себя сейчас, привлекая внимание того же «Милана». А вместо этого хавбек играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции.

Ранее агент Влашича рассказал, каким клубам он предлагал услуги футболиста.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
20 августа 2021 в 18:13
Валерий Георгиевич прав, в его бы время, когда он был гл. тренером в ЦСКА сел бы этот п)дарас в запас глубокий и сидел думал, 3-5 туров пропустил бы и потом сам запросился в основу, 3 года ЦСКА ему может испортить, пофиг что зарплата. Отзаявить его от основной команды и вписать в молодежку, а будет он ходить на тренировки или нет, это его проблемы.
cska1948
cska1948 ответ Мага Шульман (комментарий удален) (раскрыть)
20 августа 2021 в 17:49
О футбольной, о футбольной!
протон
протон
20 августа 2021 в 17:28, ред.
Газаев все верно! пример Хонды вот как раз таки ничему не научил ..
Сп62
Сп62
20 августа 2021 в 12:04
Я что-то не встречал каких-то заявлений от самого Влашича. От агента - да, от отца - да. К Николе вопросов нет, если только по игре?
Beekeeper
Beekeeper ответ sihafazatron (раскрыть)
20 августа 2021 в 11:01
санкции к таким нада, пускай в дубль идет. Если он играть не будет, то пропадет с радаров у других клубов и он не будет нужным нигде, и такое нытье не идет ему на пользу.
112910415
112910415
20 августа 2021 в 10:17
надо согласиться с Газзаевым
cska1948
cska1948
20 августа 2021 в 10:11
А может Влашича на перевоспитание в СКА Хабаровск до конца контракта в аренду отдать, чтобы служба мёдом не казалась?
Leha-ha50
Leha-ha50
20 августа 2021 в 09:37
Газзаев прав , папа запарил , ноет каждые два-три дня. Есть контракт , надо отрабатывать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ sihafazatron (раскрыть)
20 августа 2021 в 09:32
Согласен. Но если трансферное окно закроется, а Влашич будет продолжать хандрить, я такой вариант не исключал бы.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 августа 2021 в 09:29
.
sihafazatron
sihafazatron ответ Serg_Diamond (раскрыть)
20 августа 2021 в 09:29
с этим согласен. но отправлять его во вторую команду точно никто не будет, ну неужели Гинер откажется от бабла из-а принципа?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ sihafazatron (раскрыть)
20 августа 2021 в 09:22
А что это за времена? ЦСКА и без Влашича ниже 10-го места не опустится, а от Влашича им сейчас нужно только одно - выручить за него деньги, ведь он мысленно уже не игрок ЦСКА и не видит себя частью этой команды.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 августа 2021 в 09:22
Мало кто знает, что фраза "Иди ты, Влашич обиженный, за ЦСКА нормально паши" принадлежит Фредди Меркьюри:
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 августа 2021 в 09:20, ред.
Полностью согласен. Пора бы в воспитательных целях отправить этого Влашича во вторую команду. От его присутствия на поле нет никакой пользы. Просто отбывает номер
sihafazatron
sihafazatron
20 августа 2021 в 09:12
нынче времена такие, когда игрок в праве диктовать свои условия, выдвигать требования, бастовать....
sv_1969
sv_1969
20 августа 2021 в 09:12
Прав Георгиевич
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