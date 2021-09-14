«Галатасарай» показал фото третьей формы команды на этот сезон

Пресс-служба «Галатасарая» показала фотографию новой третьей формы команды на текущий сезон.
Футболка выполнена полностью в белом цвете.
Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 14, 2021
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Ранее свою третью форму презентовал действующий чемпион Италии.