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«Галатасарай» показал фото третьей формы команды на этот сезон

14 сентября 2021, 13:47

Пресс-служба «Галатасарая» показала фотографию новой третьей формы команды на текущий сезон.

Футболка выполнена полностью в белом цвете.

Ранее свою третью форму презентовал действующий чемпион Италии.

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протон
протон
14 сентября в 13:57
мдаа ужж. дизайн не впечатлил
ДСА
ДСА
14 сентября в 13:51
Почти такие же на соккере разыгрывают :))
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