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Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингхэма

14 сентября 2021, 14:38

«Боруссия» из Дортмунда назвала цену, за которую готова отпустить молодого таланта Джуда Беллингхэма в другой клуб. Боссы «шмелей» потребуют с потенциального покупателя 100 млн евро. В приобретении футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На прошедшем Евро-2020 Джуд Беллингхэм установил уникальный рекорд.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
14 сентября в 19:49
100 только Мс даст, а Ливерпуль максимум 60 плюс бонусы.
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 16:00
Тут глачное в самом начале загнуть покруче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 15:32
Цена завышена!
shlifen
shlifen
14 сентября в 14:47
Боруссия продолжает "печатать" деньги. =))
Ценник (на этот момент) уж слишком завышен. Другое дело что у Боруссии нет причин его продавать - особенно с учётом того что следующим летом, вполне вероятно, что будет продан Холланд, и денег у Дортмунда и так будет с избытком.

Беллингхем пока ещё слишком молод. За 70 лимонов вполне могу представить себе желающих его купить. Но 100 лимонов - это просто фраза "в следующие зиму/лето Джуд не продаётся". На сотку парень пока не наиграл, но может ещё наиграет в будущем, а англичане в АПЛ, как мы знаем, "в цене" =)))
shlomo
shlomo
14 сентября в 14:41
Нееее ну это перебор за него...
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 14:41
Установила на лоб?
sv_1969
sv_1969
14 сентября в 14:38
Норм ценник))
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