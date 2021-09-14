Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингхэма

«Боруссия» из Дортмунда назвала цену, за которую готова отпустить молодого таланта Джуда Беллингхэма в другой клуб. Боссы «шмелей» потребуют с потенциального покупателя 100 млн евро. В приобретении футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
На прошедшем Евро-2020 Джуд Беллингхэм установил уникальный рекорд.
Ценник (на этот момент) уж слишком завышен. Другое дело что у Боруссии нет причин его продавать - особенно с учётом того что следующим летом, вполне вероятно, что будет продан Холланд, и денег у Дортмунда и так будет с избытком.
Беллингхем пока ещё слишком молод. За 70 лимонов вполне могу представить себе желающих его купить. Но 100 лимонов - это просто фраза "в следующие зиму/лето Джуд не продаётся". На сотку парень пока не наиграл, но может ещё наиграет в будущем, а англичане в АПЛ, как мы знаем, "в цене" =)))
Ценник (на этот момент) уж слишком завышен. Другое дело что у Боруссии нет причин его продавать - особенно с учётом того что следующим летом, вполне вероятно, что будет продан Холланд, и денег у Дортмунда и так будет с избытком.
Беллингхем пока ещё слишком молод. За 70 лимонов вполне могу представить себе желающих его купить. Но 100 лимонов - это просто фраза "в следующие зиму/лето Джуд не продаётся". На сотку парень пока не наиграл, но может ещё наиграет в будущем, а англичане в АПЛ, как мы знаем, "в цене" =)))