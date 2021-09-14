Дортмундская «Боруссия» установила ценник на Беллингхэма

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14 сентября 2021, 14:38

«Боруссия» из Дортмунда назвала цену, за которую готова отпустить молодого таланта в другой клуб. Боссы «шмелей» потребуют с потенциального покупателя 100 млн евро. В приобретении футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На прошедшем Евро-2020 Джуд Беллингхэм установил уникальный рекорд.