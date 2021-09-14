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«Арсенал» хочет заменить Ляказетта на Исака

14 сентября 2021, 12:34

Лондонский «Арсенал» намерен следующим летом расстаться с нападающим Александром Ляказеттом. Игрок был выставлен на трансфер, но покупателей на него не нашлось. Замену ему лондонцы нашли в «Реале Сосьедад» в лице Александра Исака. Испанцы хотят выручить за своего игрока 90 млн евро. «Арсенал» не готов выложить такую сумму и рассчитывает на снижение ценника.

Ранее свой интерес к Исаку обозначил и другой лондонский клуб.

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Все комментарии
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
15 сентября в 16:41
Сосьедад самое место ляказетту
A.S.A
A.S.A
14 сентября в 15:40
Исаак конечно не плохой вариант, и этим летом его фамилия была в списке тех, кого хотели приобрести ну или рассматривали так сказать как потенциальное усиление...но увы, но провернуть его трансфер будет не так просто, а вот лично мне хотелось бы увидеть на острие атаки нападающего из Севильи Эн-Несери. Габаритный форвард, но при этом довольно таки техничный и не обделен скоростью, хорошо играет на втором этаже...вообщем интересно было бы посмотреть на него
shlifen
shlifen
14 сентября в 14:59
Не реальный трансфер. Дело даже не в сумме за Исака которую хотят получить в Сан-Себастьяне. Почему-то процентов на 80-90 уверен - что следующим летом из Дортмунда продадут Холланда, а из Сосьедада в Дортмунд вернётся назад Исак. Тем более что Дортмунд продавал его с опцией выкупа лимонов за 30-35 (когда он уходил я почему-то даже думал что так много Исак стоить не будет =)) ). А Арсенал, к сожалению, сейчас не в том положении чтобы бороться за игрока с БД. Лучшие и наиболее талантливые поедут к "шмелям".
Арсеналу же сперва нужно решить проблемы с менеджментом, который покупает средних игроков с переплатой в два раза, и нанимает тренера лишь потому что он "писал конспекты", "вёл тренировки" и "круто делал кофе" для Гвардиолы. Ах да, ещё, когда-то Артета играл за Арсенал... =((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 13:32
Лакозет уже не кому не нужен!
dеigandre
dеigandre
14 сентября в 13:13
Тренера смените для начала
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
14 сентября в 12:51
Они уже доОбделывались)))
beefs
beefs
14 сентября в 12:43
Руководство клуба знает что делает...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 12:39
Сначала нужно подписать Исаку.
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