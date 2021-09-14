«Арсенал» хочет заменить Ляказетта на Исака

Лондонский «Арсенал» намерен следующим летом расстаться с нападающим Александром Ляказеттом. Игрок был выставлен на трансфер, но покупателей на него не нашлось. Замену ему лондонцы нашли в «Реале Сосьедад» в лице Александра Исака. Испанцы хотят выручить за своего игрока 90 млн евро. «Арсенал» не готов выложить такую сумму и рассчитывает на снижение ценника.
Ранее свой интерес к Исаку обозначил и другой лондонский клуб.
Арсеналу же сперва нужно решить проблемы с менеджментом, который покупает средних игроков с переплатой в два раза, и нанимает тренера лишь потому что он "писал конспекты", "вёл тренировки" и "круто делал кофе" для Гвардиолы. Ах да, ещё, когда-то Артета играл за Арсенал... =((
Арсеналу же сперва нужно решить проблемы с менеджментом, который покупает средних игроков с переплатой в два раза, и нанимает тренера лишь потому что он "писал конспекты", "вёл тренировки" и "круто делал кофе" для Гвардиолы. Ах да, ещё, когда-то Артета играл за Арсенал... =((