«Арсенал» хочет заменить Ляказетта на Исака

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14 сентября 2021, 12:34

Лондонский «Арсенал» намерен следующим летом расстаться с нападающим . Игрок был выставлен на трансфер, но покупателей на него не нашлось. Замену ему лондонцы нашли в «Реале Сосьедад» в лице . Испанцы хотят выручить за своего игрока 90 млн евро. «Арсенал» не готов выложить такую сумму и рассчитывает на снижение ценника.

Ранее свой интерес к Исаку обозначил и другой лондонский клуб.