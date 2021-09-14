Эджуке признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе.

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14 сентября 2021, 18:54

Полузащитник ЦСКА признан болельщиками армейского клуба лучшим игроком по итогам июля-августа.

Нигерийский хавбек набрал 44% голосов. Второе место занял Алан Дзагоев. На третьем месте — Игорь Акинфеев.

Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена».