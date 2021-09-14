Эджуке признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе.

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке признан болельщиками армейского клуба лучшим игроком по итогам июля-августа.
Нигерийский хавбек набрал 44% голосов. Второе место занял Алан Дзагоев. На третьем месте — Игорь Акинфеев.
Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена».
Чидера признавался лучшим по итогам месяца в РПЛ и в прошлом сезоне.
То что именно Чидера становится в этом отрезке времени лучшим, я думаю ни у кого нет сомнений, и голосование лишь только тому подтверждение. И это очень справедливое решение, Эджуке в этом сезоне сыграл во всех матчах за ЦСКА, при этом он явно начинает прогрессировать, больше стал играть именно в командную игру, больше стал делать обостряющих пасов, грамотно начал читать игру, становится более мудрым на поле, что не может не радовать. После ухода Влашича у него появилось больше пространства, но уже нет классного партнёра каким являлся Влашич. Чалов вообще не тянет на игрока созидателя, а Алану Дзагоеву постоянно мешают травмы. Для Энджуке и для ЦСКА в целом срочно требуется хороший качественный партнёр. Но это огромная проблема, которую никак не хотят или не могут, или вообще что творится в руководстве никто ничего не знает. Но это уже другая история. А Эджуке пожелаем Удачи и конечно же без травм !!! Всем Добра !!!
То что именно Чидера становится в этом отрезке времени лучшим, я думаю ни у кого нет сомнений, и голосование лишь только тому подтверждение. И это очень справедливое решение, Эджуке в этом сезоне сыграл во всех матчах за ЦСКА, при этом он явно начинает прогрессировать, больше стал играть именно в командную игру, больше стал делать обостряющих пасов, грамотно начал читать игру, становится более мудрым на поле, что не может не радовать. После ухода Влашича у него появилось больше пространства, но уже нет классного партнёра каким являлся Влашич. Чалов вообще не тянет на игрока созидателя, а Алану Дзагоеву постоянно мешают травмы. Для Энджуке и для ЦСКА в целом срочно требуется хороший качественный партнёр. Но это огромная проблема, которую никак не хотят или не могут, или вообще что творится в руководстве никто ничего не знает. Но это уже другая история. А Эджуке пожелаем Удачи и конечно же без травм !!! Всем Добра !!!