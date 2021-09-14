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Эджуке признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе

14 сентября 2021, 18:54

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке признан болельщиками армейского клуба лучшим игроком по итогам июля-августа.

Нигерийский хавбек набрал 44% голосов. Второе место занял Алан Дзагоев. На третьем месте — Игорь Акинфеев.

Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена».

Чидера признавался лучшим по итогам месяца в РПЛ и в прошлом сезоне.

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Все комментарии
цвпб23424
цвпб23424
14 сентября в 20:45
Если убрать Акинфеева и Дзагоева которые получают голоса скорее за прошлые заслуги, то лучшая тройка, на данный момент, скорее выглядит так: Эджуке, Дивеев и Бьёл.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 20:04
А кто кроме него. Парень действительно лучший.
ermak6848
ermak6848
14 сентября в 19:26
А никто и не сомневался , что Лучший боец армейского клуба ЦСКА
Срочно присвоить воинское звание ефрейтор
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 19:20, ред.
Эджуке признан лучшим игроком ЦСКА в июле-августе.
То что именно Чидера становится в этом отрезке времени лучшим, я думаю ни у кого нет сомнений, и голосование лишь только тому подтверждение. И это очень справедливое решение, Эджуке в этом сезоне сыграл во всех матчах за ЦСКА, при этом он явно начинает прогрессировать, больше стал играть именно в командную игру, больше стал делать обостряющих пасов, грамотно начал читать игру, становится более мудрым на поле, что не может не радовать. После ухода Влашича у него появилось больше пространства, но уже нет классного партнёра каким являлся Влашич. Чалов вообще не тянет на игрока созидателя, а Алану Дзагоеву постоянно мешают травмы. Для Энджуке и для ЦСКА в целом срочно требуется хороший качественный партнёр. Но это огромная проблема, которую никак не хотят или не могут, или вообще что творится в руководстве никто ничего не знает. Но это уже другая история. А Эджуке пожелаем Удачи и конечно же без травм !!! Всем Добра !!!
drug01
drug01
14 сентября в 19:15
Растёт парень молодец
shlomo2
shlomo2
14 сентября в 19:10
Лучший из худших.....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 19:05
Тут спору нет единственный, который двигается по полю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 19:05
Негритёнок просто молодец...
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 19:03
Зрелищен,неординарен индивидуально и добавляет в эффективности.
beefs
beefs
14 сентября в 19:00
Молодца, так держать...
цвпб23424
цвпб23424
14 сентября в 18:59
Влашич пост сдал - Эджуке пост принял!
протон
протон
14 сентября в 18:58
Что бы там не говорили, этот трансфер можно считать успешным. Эджуке сейчас лидер атаки ЦСКА, единственный, кто хоть что-то может сделать, пока остальные мяч катают. Ну и прогрессирует, в отличии от Фёдора
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 сентября в 18:58
Парень старается и ниже своего уровня не опускается. Лучший трансфер 20 г в ЦСКА
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 18:58
Это уже было
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 18:57
Молодец, дерзай!
marut
marut
14 сентября в 18:57
Можно согласиться....продолжай в том же духе
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