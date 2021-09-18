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Черевченко покинул стадион перед матчем «Уфа» — «Химки»

18 сентября 2021, 13:51
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко, которого недавно оригинально поздравили с днем рождения, покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за повышенной температуры.

Действительно, у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат — отрицательный. Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели. Команда полностью здорова. Сегодня ей будет Игорь Семшов руководить. Черевченко сейчас сдал экспресс-тест на ковид, все отрицательное. Просто поднялась температура.

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протон
протон
18 сентября в 19:50
Проявил солидарность с ВВП. На всякий случай.
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 13:58
Игорю здоровья
idres
idres
18 сентября в 13:52
Неприятная новость...здоровья ему
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