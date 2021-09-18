Черевченко покинул стадион перед матчем «Уфа» — «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что главный тренер подмосковной команды , которого недавно оригинально поздравили с днем рождения, покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за повышенной температуры.

Действительно, у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат — отрицательный. Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели. Команда полностью здорова. Сегодня ей будет Игорь Семшов руководить. Черевченко сейчас сдал экспресс-тест на ковид, все отрицательное. Просто поднялась температура.