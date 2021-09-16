Травма Зобнина — катастрофа. «Спартак» обречен на страдания из-за беспорядочно сформированного состава

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сегодня, 20:01

Перед дерби с ЦСКА обнажилась опорная зона.

Месяц без Зобнина

Зобнин в начале сезона играет неровно, вот и Валерий Карпин не нашел спартаковскому хавбеку места в стартовом составе сборной России, откуда Роман при Черчесове никогда не выпадал без серьезных причин. Читай — травм и дисквалификаций. В сборной Зобнина заменил Баринов, а вот в «Спартаке» у вице-капитана нет достойного сменщика. Роман остается одним из лидеров «Красно-белых», более того, он игрок-зеркало. Об игре «Спартака» почти всегда можно судить по игре Зобнина: команда настолько хороша, насколько хорош системообразующий хавбек в конкретном матче. И плоха, соответственно, в той же пропорции.

Роман — тот футболист, который определяет базовый уровень «Спартака». Когда он не в форме, страдания на поле обеспечены, но если Зобнин в принципе не может выходить на поле, шансы увидеть сильный «Спартак» тают. Сразу было ясно, что полученная в середине первого тайма игры с «Легией» травма непростая, и углубленное обследование выявило значительные повреждения мышечных тканей икроножной мышцы. По прогнозам восстановление займет около 4 недель, но это коварная травма, поэтому сроки запросто могут измениться в сторону увеличения.

Опорная зона без хозяина

Годами «Спартак» не может решить проблему правого защитника и опорного хавбека, тот же Зобнин играет в стиле «от штрафной до штрафной», а вот глубинного опорника с классными навыками в разрушении не получил ни Тедеско, ни Витория. Хотя португалец просил в первую очередь усиления в опорную зону, предоставил свой список кандидатов и даже заручился согласием Габриэля из «Бенфики» на случай, если клуб одобрит его кандидатуру, однако в результате получил фигу с маслом и рыжим защитником Кофрие. В последние дни работы трансферного окна «Спартак» впопыхах пытался подписать Глебова из «Ростова», но и тут ничего не получилось. И так сойдет.

Как бы то ни было, в текущем составе наиболее классный хавбек и способный выдавать большой объем черновой работы хавбек — это Зобнин, который теперь недоступен. Умяров неплох на мяче, но грешит позиционными ошибками и не самый эффективный в отборе. Хендрикс медлителен во всем, его трансфер до сих пор остается загадкой, которую после себя оставил Дмитрий Попов. Однако на сегодняшний день это безальтернативная пара центральных полузащитников, следующий в очереди — Руслан Литвинова, которого Тедеско использовал в тройке центрбеков.

Умяров + Хендрикс = большой риск. Нужна свежая кровь или неожиданный ход

Если Руй Витория продолжит следовать стандартному плану и сделает ставку в опорной зоне на Умярова и Хендрикса, боюсь, следующую международную паузу португальский тренер не переживет. В связке с Зобниным каждый из них еще хоть как-то находит игровую нишу под свои способности, но вместе Йоррит и Наиль — риск получить сквозняк в центре поля. Оба тихоходы, не отличаются выносливостью и в отборе не блещут.

Чтобы не пасть в дерби и хоть как-то продержаться в отсутствие Зобнина, «Спартаку» нужно просеять небогатые внутренние резервы и найти футболиста, который сгодится на роль злого и цепкого опорника. Возможно, это будет 20-летний Литвинов — крепкий и уверенный в себе парень, который пока не получал шансов у Витории. Можно попробовать переквалифицировать кого-то с другой позиции, но и тут вариантов не так много, а первый из них — новичок Кофрие, который хотя бы выглядит физически сильным и не боится играть агрессивно.

Всему виной кривой состав. Витория даже не смог играть в 4 защитника

В «Спартаке» нередко собирали состав беспорядочно, но нынешний подбор игроков — это апофеоз и отражение бардака, царящего в клубе. Руй Витория до переезда в Москву не играл в три центральных защитника, и «Спартак» в первых матчах под его руководством выбирал расстановки с четверкой сзади — 4-3-3, 4-2-3-1 и 4-4-2. Однако после неудачного старта португалец пришел к расстановке с тремя центральными защитниками, причем правого из них играет Рассказов.

То есть «Красно-белые» пригласили тренера Виторию с известными игровыми принципами, а состав остался словно под Тедеско и его схему 3-5-2, к которой Руй и обратился, не сумев найти кирпичики для своего футбола. Впрочем, даже Тедеско вряд ли обрадовался бы такому подбору игроков, ведь в прошлом сезоне хотя бы был кадровый баланс с учетом основной игровой схемы, а теперь есть нездоровый перекос, четко отраженный в соотношении центральных защитников и опорных хавбеков.

После ухода Крала и приобретения Кофрие расклад следующий: 7 футболистов, способных сыграть на трех позициях в центре обороны (Жиго, Джикия, Рассказов, Маслов, Гапонов, Кутепов и Кофрие), и всего лишь 4 центральных хавбека (Зобнин, Хендрикс, Умяров, Литвинов), один из которых еще не сыграл ни минуты в нынешнем сезоне. Стоило вылететь всего лишь одному из этого квартета, и связка опорных становится практически безальтернативной, если исключать хитрые выдумки и эксперименты. Ничего не скажешь, отлично подготовились к сезону столетия и выступлениям на два фронта.