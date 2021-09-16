ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Участие Заболотного в матче против «Спартака» находится под вопросом

16 сентября 2021, 19:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, травмировавшийся в матче против «Арсенала», может пропустить игру 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Как сообщается, участие форварда в предстоящей встрече находится под вопросом. Заболотный работает по индивидуальной программе, он не тренируется в общей группе. Сроки полного восстановления Антона неизвестны из-за специфики повреждения.

Все новости
Агент Едвая: «Травма Тина не слишком серьёзная»
Сегодня, 15:11 Комментарии4
Хавбек «Локомотива» Магкеев рассказал о подготовке к операции на колене
Сегодня, 14:18 Комментарии2
Клаудиньо пропускает матч против «Сочи» из-за травмы
Вчера, 16:46 Комментарии9
Глушаков восстановится от травмы к матчу против «Ахмата»
Вчера, 15:26 Комментарии4
ОфициальноИонов пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении
Вчера, 15:14 Комментарии7
ОфициальноСамошников пропустит первый этап подготовки сборной России
Вчера, 14:15 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Рулон Обоев
Рулон Обоев
16 сентября в 23:45
Смотрю на этого напа, и чес слово, думаю - а чем я хуже него? При этом я дальше двора никогда не играл.
berda2003
berda2003
16 сентября в 23:11
не велика потеря - бестолковый 56...
ОПС
ОПС
16 сентября в 22:34
Будем надеяться на лучшее.
ЧиП
ЧиП
16 сентября в 22:04
Даже не знаю, радоваться или плакать🤷‍♂️
ABir
ABir
16 сентября в 21:49
Это не облегчает Спартаку жизнь
makkie
makkie
16 сентября в 21:37
Чёт с приходом Безуглова у коней травм не уменьшилось.
А отстутствие Зе Болотного только в плюс наверное)
протон
протон
16 сентября в 21:17
Зе вам не Кастрати, на одном не остановится))
протон
протон
16 сентября в 21:16
    zsb1961
    zsb1961
    16 сентября в 21:06
    Скорейшего восстановления Антону!
    Хиромант
    Хиромант ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 сентября в 21:04
    За что боролись - на то и напоролись...
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    16 сентября в 20:58
    По моему нашему Спартаку разницы играет он или нет,один фиг проиграем ,вчера наши футболисты проиграли позорно и они еще не отойдут скоро,нам нужен тренер мотиватор как Тедеско или Каррера
    SHMEL258
    SHMEL258
    16 сентября в 20:51
    Что-то много Антоша стал болеть.
    pomor45
    pomor45
    16 сентября в 20:43
    Довели клуб до того, что Заболотный, отсеянный из Зенита в Сочи, для ЦСКА является знаковой фигурой в основе.
    Futurista
    Futurista
    16 сентября в 20:42
    ...одним бревном на поле больше одним меньше...не принципиально...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    16 сентября в 20:39
    Что хотят наши боссы - вообще непонятно.
    Bolshoy
    Bolshoy
    16 сентября в 20:36
    Если пропустит все остальные туры - тоже не беда...
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    16 сентября в 20:20
    Невелика потеря для ЦСКА.
    drug01
    drug01
    16 сентября в 20:08
    Надо всё равно выходить
    dok66
    dok66
    16 сентября в 20:06
    Здоровья Заболотному . Есть кому в штрафной Спартака его заменить .
    7stars2
    7stars2
    16 сентября в 20:02
    Значит у ЦСКА появляется больше шансов выиграть.
    Hypnoz
    Hypnoz
    16 сентября в 20:00
    Топовый нап в Рфпл !
    В Европе никому не нужен, но это мелочи...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 сентября в 19:53
    Такое впечатление, что кто то вредительством занимается.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 сентября в 19:47
    Если так дальше пойдет, то для запасных и скамейка не нужна будет , одной табуреточки хватит. Треть команды продали , да по арендам распустили, а тут как нарочно посыпались травмы. Состав то и так не супер , а он все прореживается . Тяжко будет армейцам , и не только в дерби, но и в остальных осенних матчах.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    16 сентября в 19:34
      armeec_
      armeec_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      16 сентября в 19:32
      Валер Привет. Еще Васина бы так ))))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      16 сентября в 19:24
      Спартачи ногой перекрестились...
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 сентября в 19:24
      Некоторые ограничения физических возможностей не являются препятствием для исполнения обязанностей почтальона.
      Ironigor
      Ironigor
      16 сентября в 19:22, ред.
      Будь здоров Антоха. Со Спартаком нужно сражаться.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100