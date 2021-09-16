Участие Заболотного в матче против «Спартака» находится под вопросом

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, травмировавшийся в матче против «Арсенала», может пропустить игру 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Как сообщается, участие форварда в предстоящей встрече находится под вопросом. Заболотный работает по индивидуальной программе, он не тренируется в общей группе. Сроки полного восстановления Антона неизвестны из-за специфики повреждения.
А отстутствие Зе Болотного только в плюс наверное)
А отстутствие Зе Болотного только в плюс наверное)
В Европе никому не нужен, но это мелочи...
В Европе никому не нужен, но это мелочи...
Всем здоровья.
Всем здоровья.