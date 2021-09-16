Участие Заболотного в матче против «Спартака» находится под вопросом

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16 сентября 2021, 19:21

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, травмировавшийся в матче против «Арсенала», может пропустить игру 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Как сообщается, участие форварда в предстоящей встрече находится под вопросом. Заболотный работает по индивидуальной программе, он не тренируется в общей группе. Сроки полного восстановления Антона неизвестны из-за специфики повреждения.