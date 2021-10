«Наполи» в третий раз в истории выиграл 5 стартовых матчей Серии А

«Наполи» обыграл «Сампдорию» (4:0) в матче 5-го тура Серии А.

Таким образом, неаполитанский клуб выиграл все 5 стартовых игр чемпионата Италии. Подобное удавалось «Наполи» лишь в сезонах 1987/88 и 2017/18.

5/5 — #Napoli have won each of their first five Serie A seasonal matches for the third time in their history, after 1987/88 and 2017/18. Project.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/NEQr1mRYxI