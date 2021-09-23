ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2021/2022

«Наполи» в третий раз в истории выиграл 5 стартовых матчей Серии А

23 сентября 2021, 22:05

«Наполи» обыграл «Сампдорию» (4:0) в матче 5-го тура Серии А.

Таким образом, неаполитанский клуб выиграл все 5 стартовых игр чемпионата Италии. Подобное удавалось «Наполи» лишь в сезонах 1987/88 и 2017/18.

«Наполи» является одной из двух команд из топ-5 лиг, которые выиграли все свои матчи в чемпионате в этом сезоне.

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии3
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии23
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года
Вчера, 21:13 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 23:34
Они могут и больше выиграть!
stanichnik
stanichnik
23 сентября в 23:03
Эта серия может продолжится и дальше,если в следующем туре Наполи дома обыграет Кальяри, находящийся в подвале таблицы.
Cat01
Cat01
23 сентября в 22:51
Хороший результат
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 22:48
Спаллети стал главным открытием сезона. Пять побед подряд с четырнадцатью голами - это мощь, плюс демонстрация упорства и настойчивости в Лиге Европы. "Зенит" неплохо так стажирует коучей для сборной Италии и серии А. Осимхен набивает крутую статистику. А за "Спартак" реально страшновато - им будет противостоять команда остро атакующая, результативная и играющая на скоростях не постижимых для команд РПЛ.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
23 сентября в 22:30
Спалетти видать хорошо отдохнул, в отличие от Аллегри.
SSC Napoli
SSC Napoli
23 сентября в 22:29
Не сглазили бы.
протон
протон
23 сентября в 22:28
За исключением Ювентуса, остальные соперники были намного слабее и там естественно надо было брать 3 очка. Учитывая, что у Наполи состав третий по дороговизне в Италии и тренер неплохой по меркам Серии А. Глянем как дальше у них пойдет когда будут соперники немного сильнее. Ювентус не хотел обидеть.
протон
протон
23 сентября в 22:26
Буду удивлён, если Спалетти выиграет скудетто. Но пока их футбол очень неплох, посмотрим по дистанции, но мне кажется Интер все же больше фаворит.
Со спартаком Наполи не играет там еще?)
Futurista
Futurista ответ dimagas2 (раскрыть)
23 сентября в 22:25
Спартак остановит этот неаполитанский паровоз)...
протон
протон
23 сентября в 22:25
Эффект Зенита. Сперва Манчини, теперь - Спаллетти. Ничего удивительного)
Игра Зенита на пике при Спалетти была одной из лучших что я видел вживую на стадионе, тренер очень хороший
dimagas2
dimagas2
23 сентября в 22:19
Наполи при Сампаоли идет как паровоз,правда долго ли,Рома с мавром тоже не плохо стартанули и сдулись.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 22:17, ред.
Во-первых хочу поздравить болельщиков Наполи с Победой. Во-вторых, давненько такой качественный и красивый футбол ⚽ не видел. Как классно вошёл этот тренеришка Спаллетти в клуб Наполи. Посмотрел и этот матч и могу высказать своё мнение по игре Наполи. Мне лично очень симпатичный и качественный футбол, футбол как настоящее шоу, очень легко и красиво играет Наполи. Мне очень симпатичен такой футбол ⚽ . А мой любимый Ювентус вместе с вратарём Щесны разочаровывает. И надо срочно что-то с этим делать. Ну а за болельщиков Наполи я рад, что клуб за который они балеют приносит удовольствие и другим болельщикам. Удачи !!!
Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 22:14
Достижение достойное уважения.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 22:13
Мои поздравления.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
23 сентября в 22:13
Отличный результат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100