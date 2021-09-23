Кьеза выиграл 19 единоборств в матче со «Специей»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза, которым интересуются топ-клубы Европы, сумел себя неплохо проявить в матче Серии А против «Специи».
La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард сделал 20 точных передач, семь из которых — прострелы.
Кьеза в общей сложности создал 8 опасных моментов, выиграл 19 единоборств, 8 раз перехватывал мячи и сделал 4 обостряющие передачи у ворот соперника.
Кулусевски мне кажется физически не готов, но играть нужно давать, надеюсь Макс найдет подход и он заиграет как в Парме.
Кулусевски мне кажется физически не готов, но играть нужно давать, надеюсь Макс найдет подход и он заиграет как в Парме.
Зря Макс его воспитывать пытается, зря меняет его на метрвого Кулушевски.
Зря Макс его воспитывать пытается, зря меняет его на метрвого Кулушевски.