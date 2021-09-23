ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2021/2022

Кьеза выиграл 19 единоборств в матче со «Специей»

23 сентября 2021, 12:56
СпециаЛоготип футбольный клуб Специа (Ла Специа)2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза, которым интересуются топ-клубы Европы, сумел себя неплохо проявить в матче Серии А против «Специи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард сделал 20 точных передач, семь из которых — прострелы.

Кьеза в общей сложности создал 8 опасных моментов, выиграл 19 единоборств, 8 раз перехватывал мячи и сделал 4 обостряющие передачи у ворот соперника.

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии3
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии23
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года
Вчера, 21:13 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
23 сентября в 20:15
Согласен, сезон длинный, рано Кьезе (который весь ЧЕ прошел) в одиночку выкладываться, команда еще должна набрать ходу.
Кулусевски мне кажется физически не готов, но играть нужно давать, надеюсь Макс найдет подход и он заиграет как в Парме.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Sexual Harassment (раскрыть)
23 сентября в 14:26
Ну тут может быть несколько причин. Макс видит и понимает ценность Кьезы и возможно старается поберечь его для более важных матчей, да и сезон то очень длинный. И второе : Макс же должен давать немного времени и для Кулусевски ( конечно он по слабее Кьезы) но играть то ему надо и ротация нужна . Если не выпускать вообще, то он заседится на лавке и когда нужно будет его выпустить уже по необходимости- то он может оказаться просто мёртвым. У меня тоже много вопросов к Кулусевски. Как по мне , то нужно было лучше забрать того же Орсолини. У того и физика в порядке и бежит в отличие от Деяна , да и с ударом все в порядке. И играют на одной позиции.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
23 сентября в 13:49
Кьеза - просто машина, как Недвед в лучшие годы.
Зря Макс его воспитывать пытается, зря меняет его на метрвого Кулушевски.
h8you
h8you
23 сентября в 13:17
В Кьезе я вижу дух Ювентуса,это постоянная борьба за футболку и отдача всего себя
УЕСКА
УЕСКА
23 сентября в 13:12
От Кьезы больше пользы на поле чем было от пенальтиста. Хорошо для Ювентуса что его сплавили. Теперь команда заиграет.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 12:58, ред.
Кьеза со времен чемпионата Европы значительно начал прибавлять. Удачи ему в Юве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100