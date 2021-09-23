Кьеза выиграл 19 единоборств в матче со «Специей»

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23 сентября 2021, 12:56

Нападающий «Ювентуса» , которым интересуются топ-клубы Европы, сумел себя неплохо проявить в матче Серии А против «Специи».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард сделал 20 точных передач, семь из которых — прострелы.

Кьеза в общей сложности создал 8 опасных моментов, выиграл 19 единоборств, 8 раз перехватывал мячи и сделал 4 обостряющие передачи у ворот соперника.