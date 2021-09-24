Карп: «Очень жалею, что ушёл из „Уфы“»

Бывший полузащитник «Уфы» рассказал о своем переходе в «Тамбов», а также признался, что сожалеет об уходе из уфимского клуба.

На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни, поэтому я на некоторое время выпал из футбола.

Мне звонили с предложением перейти в бухарестское «Динамо», но я с самого начала отверг этот вариант. Сейчас «Динамо» — это не тот клуб, что был раньше, и я посчитал, что это будет не самый лучший вариант для карьеры. Молдавский чемпионат также не рассматриваю.

Очень жалею, что ушёл из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился.