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Карп: «Очень жалею, что ушёл из „Уфы“»

24 сентября 2021, 09:30

Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп рассказал о своем переходе в «Тамбов», а также признался, что сожалеет об уходе из уфимского клуба.

На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни, поэтому я на некоторое время выпал из футбола.

Мне звонили с предложением перейти в бухарестское «Динамо», но я с самого начала отверг этот вариант. Сейчас «Динамо» — это не тот клуб, что был раньше, и я посчитал, что это будет не самый лучший вариант для карьеры. Молдавский чемпионат также не рассматриваю.

Очень жалею, что ушёл из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
26 сентября в 22:48
Ростову бы пригодился сейчас
протон
протон
24 сентября в 17:52
в Шериф бы взяли его. сгодился бы в команду. Хоть один молдаванин бы был в клубе, а то не солидно держать одних иностранцев
второй
второй
24 сентября в 14:10
Сейчас «Динамо» — это не тот клуб, что был раньше, и я посчитал, что это будет не самый лучший вариант для карьеры. Молдавский чемпионат также не рассматриваю.
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рассматривай Реал или Барсу!!!
Gahi
Gahi
24 сентября в 11:21
Вот что значить мелко плавать 🏊. Карп пркрасно знал ситуацию но доверился человеку который обещал большие деньги, а в итоге получилось как всегда, Тамбовский волк теперь агент тебе товарищ. Но радует то что Карп ставит Уфу выше чем Динамо Бухарест так что значит есть ещё что-то хорошее для сравнения. Удачи
stanichnik
stanichnik
24 сентября в 11:01
Что риэлторы, что футбольные агенты, думают только о своей собственной выгоде, а уже во вторую очередь заботятся о чаяниях клиента. Ничего личного, как говорится, только бизнес.
Союзник противников
Союзник противников
24 сентября в 10:54, ред.
Карп уплыл из речки Белой,
но уже пошёл ко дну;
не ходите,девки, замуж
по пятнадцать раз на дню.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 10:40
Обычно жалеют когда попадают в спартак.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 сентября в 10:27
Рыба ищет где глубже в этот раз она ошиблась ,
Cat01
Cat01
24 сентября в 09:51
Надо было хорошо подумать
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 09:44
Агент свой бонус получил, а твои проблемы ему по барабану.
Агенты - это узаконенные аферисты.
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 09:32
На Тамбове многие погорели.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 09:32
Думать надо было головой!
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