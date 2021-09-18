Кабелла: «Счастлив выступать за „Краснодар“»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла прокомментировал свой трансфер в российский клуб.
Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь, счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь.
Кабелла присоединился к «Краснодару» в 2019 году.
«Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения. Все хотели, чтобы я остался: семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», — цитирует Кабелла Peuple-vert.
В минувшем сезоне 31-летний француз принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
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И кому верить???
«Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения. Все хотели, чтобы я остался: семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», — цитирует Кабелла Peuple-vert.
В минувшем сезоне 31-летний француз принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И кому верить???