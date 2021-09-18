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Кабелла: «Счастлив выступать за „Краснодар“»

18 сентября 2021, 11:54

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла прокомментировал свой трансфер в российский клуб.

Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь, счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь.

Кабелла присоединился к «Краснодару» в 2019 году.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:53
Как быстро русский выучил. Меньше суток. Гений
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 13:43
Хорошо когда все довольны.
Djebrael
Djebrael
18 сентября в 13:42
Удачи тебе!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 13:33
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла оценил свой переход в российский клуб в 2019 году. Игрок стал «быком» после перехода из «Сент-Этьена».

«Мне предложили все, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения. Все хотели, чтобы я остался: семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», — цитирует Кабелла Peuple-vert.

В минувшем сезоне 31-летний француз принял участие в 32 матчах, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
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И кому верить???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 13:14
Хорошо когда футболист счастлив!
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 12:22
Очень мало мне нужно для счастья....
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 12:13
Хорошо когда счастлив
beefs
beefs
18 сентября в 12:03
Ничего удивительного нет...
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