Кабелла: «Счастлив выступать за „Краснодар“»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал свой трансфер в российский клуб.

Я всегда говорил, что после моего дебюта за «Краснодар» я сделал правильный выбор! Я рад быть здесь, счастлив был сыграть за этот клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор, благодарю президента клуба за возможность сыграть здесь.