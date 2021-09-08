«Зенит» подписал игрока сборной Бразилии, а «Краснодар» — форварда за 20 миллионов евро. Трансферные итоги РПЛ

Вот и «форточке» конец, кто закупился — молодец.
— В полночь 00:00 часов 8-го сентября в РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Дедлайн не подарил громких сделок, если не считать таковой переход Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки».
- В течение следующего месяца клубам разрешено заключать контракты со свободными агентами, которые освободились от контрактных обязательств до или во время закрывшегося трансферного окна.
- В общей сложности клубы РПЛ потратили на трансферы 124.4 млн евро, а продали игроков на сумму 97.7 млн евро.
Топ-10 новичков Российской Премьер-Лиги
Футболисты, которые приехали в Россию из других чемпионатов.
1. Джон Кордоба (Колумбия) — из «Герты» в «Краснодар» за 20 млн евро
2. Клаудиньо (Бразилия) — из «РБ Брагантино» в «Зенит» за 12 млн евро
3. Андерс Драйер (Дания) — из «Мидтьюлланда» в «Рубин» за 7 млн евро
4. Сеад Хакшабанович (Черногория) — из «Норрчепинга» в «Рубин» за 7 млн евро
5. Жирано Керк (Нидерланды) — из «Утрехта» в «Локомотив» за 6 млн евро
6. Алексис Бека Бека (Франция) — из «Кана» в «Локомотив» за 6 млн евро
7. Диего Лаксальт (Уругвай) — из «Милана» в «Динамо» за 3.5 млн евро
8. Викторьен Ангбан (Кот-д`Ивуар) — из «Меца» в «Сочи» за 4.1 млн евро
9. Тин Едвай (Хорватия) — из «Байера» в «Локомотив» за 4 млн евро
10. Станислав Крицюк (Россия) — из «Жил Висенте» в «Зенит» за 2 млн евро
- Виктор Мозес не новичок РПЛ, ведь в прошлом сезоне уже играл за «Спартак» на правах аренды. Теперь у Виктора полноценный контракт с «красно-белыми», которые выкупили его у «Челси» за 5 млн евро.
- Станислав Крицюк в начале лета перешел из «Белененсеша» в «Жил Висенте» свободным агентом, а в августе «Зенит» заплатил за него 2 миллиона евро. До этого петербуржцы не смогли договориться о новом контракте с Луневым, а уже после того, как Андрей присоединился к «Байеру», хотели взять его в аренду, чем озадачили вратаря.
- Клаудиньо приехал в Санкт-Петербург сразу после победы на Олимпийских играх, а уже в статусе футболиста «Зенита» получил первый вызов в национальную сборную Бразилии.
Топ-10 потерь Российской Премьер-Лиги
А теперь о тех, кого мы больше не увидим на наших полях и стадионах.
1. Никола Влашич (Хорватия) — из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 млн евро
2. Маттиас Норманн (Норвегия) — из «Ростова» в «Норвич» за 2 млн евро (аренда)
3. Алекс Крал (Чехия) — из «Спартака» в «Вест Хэм» за 5.2 млн евро (аренда)
4. Андрей Лунев (Россия) — из «Зенита» в «Байер» свободным агентом
5. Себастьян Дриусси (Аргентина) — из «Зенита» в «Остин» за 6.36 млн евро
6. Карл Старфельт (Швеция) — из «Рубина» в «Селтик» за 5 млн евро
7. Гус Тиль (Нидерланды) — из «Спартака» в «Фейеноорд» (аренда)
8. Кристоффер Олссон (Швеция) — из «Краснодара» в «Андерлехт» за 4 млн евро
9. Арнор Сигурдссон (Исландия) — из ЦСКА в «Венецию» за 0.8 млн евро (аренда)
10. Миха Мевля (Словения) — из «Сочи» в «Аланьяспор» свободным агентом
- «Динамо» с концами отпустило в «Вольфсбург» Максимилиана Филиппа. «Бело-голубые» заработали на этом трансфере 7.5 млн евро.
- ЦСКА снова отдал в аренду приобретенного прошлым летом за 8.5 миллионов евро Адольфо Гайча. Ближайший сезон аргентинский «Танк» проведет в испанской «Уэске», которая выступает в Сегунде.
- Никола Влашич вошел в топ-5 самых дорогих продаж за всю историю РПЛ. Дороже продавали только Халка, Леандро Паредеса и Виллиана.
Топ-10 внутренних трансферов
Без аренд и свободных агентов — о них отдельно.
1. Гжегож Крыховяк (Польша) — из «Локомотива» в «Краснодар» за 4 млн евро
2. Денис Макаров (Россия) — из «Рубина» в «Динамо» за 7.5 млн евро
3. Максим Мухин (Россия) — из «Локомотива» в ЦСКА за 0.17 млн евро
4. Константин Марадишвили (Россия) — из ЦСКА в «Локомотив» за 7 млн евро
5. Наир Тикнизян (Россия) — из ЦСКА в «Локомотив» за 5 млн евро
6. Дмитрий Чистяков (Россия) — из «Ростова» в «Зенит» за 3.5 млн евро
7. Владимир Ильин (Россия) — из «Ахмата» в «Краснодар» за 3 млн евро
8. Максим Ненахов (Россия) — из «Ахмата» в «Локомотив» за 2 млн евро
9. Сергей Терехов (Россия) — из «Оренбурга» в «Сочи» за 335 тысяч евро
10. Сергей Пиняев (Россия) — из «Чертаново» в «Крылья Советов» за 0.5 млн евро
- Трансфер Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» — самая дорогая сделка между двумя российскими клубами за прошедшее трансферное окно. «Бело-голубые» заплатили за вингера 7.5 млн евро.
- «Локомотив» потратил на внутреннем рынке 14 миллионов евро — самая большая сумма среди всех клубов РПЛ в этой номинации. «Железнодорожники» подписали Марадишвили, Тикнизяна и Ненахова, таким образом, 12 из 14 миллионов отправились на счета ЦСКА.
- Переход Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар» — самый громкий трансфер лета внутри РПЛ. Как и положено подобным сделкам, этот переход не лишен скандального флера.
Топ-5 арендованных футболистов
Только новички РПЛ или командировки внутри лиги.
1. Фаустино Анджорин (Англия) — из «Челси» в «Локомотив»
2. Баштуш (Ангола) — из «Аль-Айна» в «Ростов»
3. Даниил Уткин (Россия) — из «Краснодара» в «Ахмат»
4. Резиуан Мирзов (Россия) — из «Спартака» в «Химки»
5. Николай Комличенко (Россия) — из «Динамо» в «Ростов»
- Следующим летом «Локомотив» сможет выкупить Фаустино Анджорина за 20 миллионов евро. Воспитанник «Челси» получил в московском клубе футболку с десятым номером, которая на протяжении нескольких лет была выведена из обращения.
Топ-5 свободных агентов
Только новички РПЛ или переходы внутри лиги.
1. Фабиан Бальбуэна (Парагвай) — из «Вест Хэма» в «Динамо»
2. Антон Заболотный (Россия) — из «Сочи» в ЦСКА
3. Зурико Давиташвили (Грузия) — из «Рубина» в «Арсенал»
4. Брайан Идову (Нигерия) — из «Локомотива» в «Химки»
5. Дмитрий Иванисеня (Украина) — из «Зари» в «Крылья Советов»
- В Европе Месси и Рамос, а в РПЛ самые яркие свободные агенты — Бальбуэна и Заболотный. Экс-защитник «Вест Хэма» сходу заиграл в стартовом составе «Динамо», а форвард сборной России вернулся в родной клуб.
Номинации
Трансферная машина. «Локомотив»
«Железнодорожники» провели яркую трансферную кампанию, потратили в общей сложности 30.18 млн евро.
Лучший продавец. ЦСКА
«Армейцы» выручили 42.8 млн евро. Это 44% всех продаж РПЛ в завершившееся трансферное окно.
Сделка лета. Никола Влашич
Если нужно выбрать только один трансфер, в котором принимал участие клуб РПЛ, то здесь все очевидно.
Ещё можно отметить чёткие и взвешенные действия относительно приобретений у Локомотива. Все эти приобретения сделаны на перспективу, Рангник действует строго придерживаясь своего взвешенного плана , ведь все эти приобретения, это перспективная молодёжь , трое из которых являются гражданами России, прошедшие хорошую школу ЦСКА и Ахмата. Остальные все игроки из топовых чемпионатов Европы, и даже один взятый пока в аренду с правом выкупа, молодой игрок из Челси . И это очень правильное решение Рангника, он действительно хочет создать в России настоящий топовый клуб европейского образца. Конечно же хочется пожелать ему в этом только Удачи !
Вообщем посмотрим к чему приведут все эти приобритения в новых для них клубах. Как говорится, будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!
Ещё можно отметить чёткие и взвешенные действия относительно приобретений у Локомотива. Все эти приобретения сделаны на перспективу, Рангник действует строго придерживаясь своего взвешенного плана , ведь все эти приобретения, это перспективная молодёжь , трое из которых являются гражданами России, прошедшие хорошую школу ЦСКА и Ахмата. Остальные все игроки из топовых чемпионатов Европы, и даже один взятый пока в аренду с правом выкупа, молодой игрок из Челси . И это очень правильное решение Рангника, он действительно хочет создать в России настоящий топовый клуб европейского образца. Конечно же хочется пожелать ему в этом только Удачи !
Вообщем посмотрим к чему приведут все эти приобритения в новых для них клубах. Как говорится, будем делать посмотреть !!! Всем Добра !!!