«Зенит» подписал игрока сборной Бразилии, а «Краснодар» — форварда за 20 миллионов евро. Трансферные итоги РПЛ

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сегодня, 11:35

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Вот и «форточке» конец, кто закупился — молодец.

— В полночь 00:00 часов 8-го сентября в РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Дедлайн не подарил громких сделок, если не считать таковой переход Резиуана Мирзова из «Спартака» в «Химки».

- В течение следующего месяца клубам разрешено заключать контракты со свободными агентами, которые освободились от контрактных обязательств до или во время закрывшегося трансферного окна.

- В общей сложности клубы РПЛ потратили на трансферы 124.4 млн евро, а продали игроков на сумму 97.7 млн евро.

Топ-10 новичков Российской Премьер-Лиги

Футболисты, которые приехали в Россию из других чемпионатов.

1. Джон Кордоба (Колумбия) — из «Герты» в «Краснодар» за 20 млн евро

2. Клаудиньо (Бразилия) — из «РБ Брагантино» в «Зенит» за 12 млн евро

3. Андерс Драйер (Дания) — из «Мидтьюлланда» в «Рубин» за 7 млн евро

4. Сеад Хакшабанович (Черногория) — из «Норрчепинга» в «Рубин» за 7 млн евро

5. Жирано Керк (Нидерланды) — из «Утрехта» в «Локомотив» за 6 млн евро

6. Алексис Бека Бека (Франция) — из «Кана» в «Локомотив» за 6 млн евро

7. Диего Лаксальт (Уругвай) — из «Милана» в «Динамо» за 3.5 млн евро

8. Викторьен Ангбан (Кот-д`Ивуар) — из «Меца» в «Сочи» за 4.1 млн евро

9. Тин Едвай (Хорватия) — из «Байера» в «Локомотив» за 4 млн евро

10. Станислав Крицюк (Россия) — из «Жил Висенте» в «Зенит» за 2 млн евро

- Виктор Мозес не новичок РПЛ , ведь в прошлом сезоне уже играл за «Спартак» на правах аренды. Теперь у Виктора полноценный контракт с «красно-белыми», которые выкупили его у «Челси» за 5 млн евро.

- Станислав Крицюк в начале лета перешел из «Белененсеша» в «Жил Висенте» свободным агентом, а в августе «Зенит» заплатил за него 2 миллиона евро. До этого петербуржцы не смогли договориться о новом контракте с Луневым, а уже после того, как Андрей присоединился к «Байеру», хотели взять его в аренду, чем озадачили вратаря.

- Клаудиньо приехал в Санкт-Петербург сразу после победы на Олимпийских играх, а уже в статусе футболиста «Зенита» получил первый вызов в национальную сборную Бразилии.

Топ-10 потерь Российской Премьер-Лиги

А теперь о тех, кого мы больше не увидим на наших полях и стадионах.

1. Никола Влашич (Хорватия) — из ЦСКА в «Вест Хэм» за 30 млн евро

2. Маттиас Норманн (Норвегия) — из «Ростова» в «Норвич» за 2 млн евро (аренда)

3. Алекс Крал (Чехия) — из «Спартака» в «Вест Хэм» за 5.2 млн евро (аренда)

4. Андрей Лунев (Россия) — из «Зенита» в «Байер» свободным агентом

5. Себастьян Дриусси (Аргентина) — из «Зенита» в «Остин» за 6.36 млн евро

6. Карл Старфельт (Швеция) — из «Рубина» в «Селтик» за 5 млн евро

7. Гус Тиль (Нидерланды) — из «Спартака» в «Фейеноорд» (аренда)

8. Кристоффер Олссон (Швеция) — из «Краснодара» в «Андерлехт» за 4 млн евро

9. Арнор Сигурдссон (Исландия) — из ЦСКА в «Венецию» за 0.8 млн евро (аренда)

10. Миха Мевля (Словения) — из «Сочи» в «Аланьяспор» свободным агентом

- «Динамо» с концами отпустило в «Вольфсбург» Максимилиана Филиппа. «Бело-голубые» заработали на этом трансфере 7.5 млн евро.

- ЦСКА снова отдал в аренду приобретенного прошлым летом за 8.5 миллионов евро Адольфо Гайча. Ближайший сезон аргентинский «Танк» проведет в испанской «Уэске», которая выступает в Сегунде.

- Никола Влашич вошел в топ-5 самых дорогих продаж за всю историю РПЛ . Дороже продавали только Халка, Леандро Паредеса и Виллиана.

Топ-10 внутренних трансферов

Без аренд и свободных агентов — о них отдельно.

1. Гжегож Крыховяк (Польша) — из «Локомотива» в «Краснодар» за 4 млн евро

2. Денис Макаров (Россия) — из «Рубина» в «Динамо» за 7.5 млн евро

3. Максим Мухин (Россия) — из «Локомотива» в ЦСКА за 0.17 млн евро

4. Константин Марадишвили (Россия) — из ЦСКА в «Локомотив» за 7 млн евро

5. Наир Тикнизян (Россия) — из ЦСКА в «Локомотив» за 5 млн евро

6. Дмитрий Чистяков (Россия) — из «Ростова» в «Зенит» за 3.5 млн евро

7. Владимир Ильин (Россия) — из «Ахмата» в «Краснодар» за 3 млн евро

8. Максим Ненахов (Россия) — из «Ахмата» в «Локомотив» за 2 млн евро

9. Сергей Терехов (Россия) — из «Оренбурга» в «Сочи» за 335 тысяч евро

10. Сергей Пиняев (Россия) — из «Чертаново» в «Крылья Советов» за 0.5 млн евро

- Трансфер Дениса Макарова из «Рубина» в «Динамо» — самая дорогая сделка между двумя российскими клубами за прошедшее трансферное окно. «Бело-голубые» заплатили за вингера 7.5 млн евро.

- «Локомотив» потратил на внутреннем рынке 14 миллионов евро — самая большая сумма среди всех клубов РПЛ в этой номинации. «Железнодорожники» подписали Марадишвили, Тикнизяна и Ненахова, таким образом, 12 из 14 миллионов отправились на счета ЦСКА .

- Переход Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар» — самый громкий трансфер лета внутри РПЛ . Как и положено подобным сделкам, этот переход не лишен скандального флера.

Топ-5 арендованных футболистов

Только новички РПЛ или командировки внутри лиги.

1. Фаустино Анджорин (Англия) — из «Челси» в «Локомотив»

2. Баштуш (Ангола) — из «Аль-Айна» в «Ростов»

3. Даниил Уткин (Россия) — из «Краснодара» в «Ахмат»

4. Резиуан Мирзов (Россия) — из «Спартака» в «Химки»

5. Николай Комличенко (Россия) — из «Динамо» в «Ростов»

- Следующим летом «Локомотив» сможет выкупить Фаустино Анджорина за 20 миллионов евро. Воспитанник «Челси» получил в московском клубе футболку с десятым номером, которая на протяжении нескольких лет была выведена из обращения.

Топ-5 свободных агентов

Только новички РПЛ или переходы внутри лиги.

1. Фабиан Бальбуэна (Парагвай) — из «Вест Хэма» в «Динамо»

2. Антон Заболотный (Россия) — из «Сочи» в ЦСКА

3. Зурико Давиташвили (Грузия) — из «Рубина» в «Арсенал»

4. Брайан Идову (Нигерия) — из «Локомотива» в «Химки»

5. Дмитрий Иванисеня (Украина) — из «Зари» в «Крылья Советов»

- В Европе Месси и Рамос, а в РПЛ самые яркие свободные агенты — Бальбуэна и Заболотный. Экс-защитник «Вест Хэма» сходу заиграл в стартовом составе «Динамо», а форвард сборной России вернулся в родной клуб.

Номинации

Трансферная машина. «Локомотив»

«Железнодорожники» провели яркую трансферную кампанию, потратили в общей сложности 30.18 млн евро.

Лучший продавец. ЦСКА

«Армейцы» выручили 42.8 млн евро. Это 44% всех продаж РПЛ в завершившееся трансферное окно.

Сделка лета. Никола Влашич