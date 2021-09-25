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«Челси» впервые при Тухеле ни разу не пробил в створ ворот соперника

25 сентября 2021, 17:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Челси» уступил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ.

Любопытно, что лондонцы не смогли ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с командой произошло впервые после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ 88_DEIVID (раскрыть)
26 сентября в 11:09
Лукаку подходит для игр с автобусными клубами, чтобы потолкаться и стандарты реализовывать, продавить оборону.
А это половина матчей АПЛ, где в прошлом сезоне из-за ужасной реализации Челси теряли очки. Хотя побеждали с лидерами. Посмотрим конечно, еще не вечер.
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 21:19
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 сентября в 20:26
    Поэтому и проиграли.
    Romeo 777
    Romeo 777
    25 сентября в 19:36
    Какие ворота, какие удары в створ)) вышли играть всего с двумя игроками в атаке, хотя нет с полтора, т.к. второй был Вернер.
    ДАША Д
    ДАША Д
    25 сентября в 17:59
    Это просто удивительно, что так слабо сыграли.
    1bear
    1bear
    25 сентября в 17:27
    ...гоните Вернера - АПЛ не его
    Djebrael
    Djebrael
    25 сентября в 17:26
    Челси похоже забуксовал...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    25 сентября в 17:26
    Это - "эффект магнетизма в линии атаки".
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    25 сентября в 17:22, ред.
    Ну и думаю, Лукаку - это ошибка Челси.
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    25 сентября в 17:21
    По ходу сезона его уволят.
    протон
    протон
    25 сентября в 17:15
    Челси сыграл ужасно. Но был ожидаем проигрыш, т.к. выиграть 4 раз подряд у Сити было бы нереальным везением уже. Сити прям был дико мотивирован выиграть.
    vhnhmmna3a86
    vhnhmmna3a86
    25 сентября в 17:14
    Это очень неожиданно
    протон
    протон
    25 сентября в 17:14
    Красиво Пеп разобрал синих.. Видать конкретно разозлился за прошлые встречи.багаж Лэмпарда закончился
    Я не очень понял зачем тратить столько денег в атаку и играть так трусливо в 5 дефов и 3 чистых опорника.
    В итоге 0 моментов 0 ударов, а время начало тянуться со свистком на старт первого тайма. Ну откровенно плохой матч, что тут говорить.
    Да, такое бывает. Обидно, но сделает Тухель выводы и играем дальше.
    Сити сегодня был сильнее, к сожалению.
    протон
    протон
    25 сентября в 17:13
    Очень трудно бить по воротам со своей половины поля.
    Ну тут скорее заслуга Сити.
    Отыграли практически идеальную игру.
    Челси не хватало Маунта чтобы обострять.
    В общем эта дуэль за Пепом.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    25 сентября в 17:05
    Уступили то сильному сопернику
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 сентября в 17:05
    Вот это поворот...
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