«Челси» впервые при Тухеле ни разу не пробил в створ ворот соперника

«Челси» уступил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ.
Любопытно, что лондонцы не смогли ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с командой произошло впервые после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.
|Челси0 : 1Манчестер Сити
|Матч завершен
«Челси» уступил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ.
Любопытно, что лондонцы не смогли ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с командой произошло впервые после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.
А это половина матчей АПЛ, где в прошлом сезоне из-за ужасной реализации Челси теряли очки. Хотя побеждали с лидерами. Посмотрим конечно, еще не вечер.
А это половина матчей АПЛ, где в прошлом сезоне из-за ужасной реализации Челси теряли очки. Хотя побеждали с лидерами. Посмотрим конечно, еще не вечер.
Я не очень понял зачем тратить столько денег в атаку и играть так трусливо в 5 дефов и 3 чистых опорника.
В итоге 0 моментов 0 ударов, а время начало тянуться со свистком на старт первого тайма. Ну откровенно плохой матч, что тут говорить.
Да, такое бывает. Обидно, но сделает Тухель выводы и играем дальше.
Сити сегодня был сильнее, к сожалению.
Я не очень понял зачем тратить столько денег в атаку и играть так трусливо в 5 дефов и 3 чистых опорника.
В итоге 0 моментов 0 ударов, а время начало тянуться со свистком на старт первого тайма. Ну откровенно плохой матч, что тут говорить.
Да, такое бывает. Обидно, но сделает Тухель выводы и играем дальше.
Сити сегодня был сильнее, к сожалению.
Ну тут скорее заслуга Сити.
Отыграли практически идеальную игру.
Челси не хватало Маунта чтобы обострять.
В общем эта дуэль за Пепом.
Ну тут скорее заслуга Сити.
Отыграли практически идеальную игру.
Челси не хватало Маунта чтобы обострять.
В общем эта дуэль за Пепом.