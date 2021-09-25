«Челси» впервые при Тухеле ни разу не пробил в створ ворот соперника

1632578624

25 сентября 2021, 17:03

«Челси» уступил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ .

Любопытно, что лондонцы не смогли ни разу ударить в створ ворот соперника. Такое с командой произошло впервые после назначения на пост главного тренера.