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Геркус: «Результат „Локомотива“ разочаровал»

01 октября 2021, 10:38
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение московского клуба в матче группового этапа ЛЕ против «Лацио» (0:2).

Результат закономерный, команда выглядела неуверенной, несбалансированной, и даже несыгранной. Возможно, это из-за обилия новичков. Короткая скамейка была ввиду отсутствия нескольких игроков. Кстати, где они? В общем, она не дала возможности делать замены. Результат разочаровал. С таким потенциалом можно и нужно играть лучше. Будем болеть за победу в матчах с «Галатасараем».

Гильерме очень много тащил, нельзя спасать во всех эпизодах. Ошибки — следствие количества моментов у ворот. Их было много. Проиграли из-за плохо выстроенной игры. Прежде всего, в обороне и в опорной зоне. Левый фланг провисал.

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
01 октября в 15:00
Локомотив разочаровал одно очко после двух туров
Sosna69
Sosna69
01 октября в 13:43
Не результат разочаровал,а сама игра.
Рaтмир
Рaтмир
01 октября в 12:22
И не только тебя...
zsb1961
zsb1961
01 октября в 11:12
Счёт по игре!
shlomo2
shlomo2 ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 10:50
Добра Вам! Вот группа Воронина, а ставки как на точный счет...
alexgurzan
alexgurzan ответ Q-J-G (раскрыть)
01 октября в 10:49
Т.е. в линии появились кэфы, а теперь снова ставки на счёт?
112910415
112910415
01 октября в 10:45
про нулевую ничью мечтали
sv_1969
sv_1969 ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 10:45
Спасибо!Щас вроде норм
drug01
drug01
01 октября в 10:44
Результат по игре....
Cat01
Cat01
01 октября в 10:44
Лучшего не ждали? Нужен Палыч!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 10:39
Локо ещё слабоват для ЕК
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