Геркус: «Результат „Локомотива“ разочаровал»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение московского клуба в матче группового этапа ЛЕ против «Лацио» (0:2).

Результат закономерный, команда выглядела неуверенной, несбалансированной, и даже несыгранной. Возможно, это из-за обилия новичков. Короткая скамейка была ввиду отсутствия нескольких игроков. Кстати, где они? В общем, она не дала возможности делать замены. Результат разочаровал. С таким потенциалом можно и нужно играть лучше. Будем болеть за победу в матчах с «Галатасараем».

Гильерме очень много тащил, нельзя спасать во всех эпизодах. Ошибки — следствие количества моментов у ворот. Их было много. Проиграли из-за плохо выстроенной игры. Прежде всего, в обороне и в опорной зоне. Левый фланг провисал.