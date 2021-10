«Наполи» отреагировал на новость, что нападающему «Спартака» потребуется операция на колене.

Аргентинец получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Поправляйся скорее, Эсекель», — говорится в сообщении «Наполи» в Твиттере.

Get well soon, Ezequiel!