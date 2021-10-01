Понсе потребуется операция на колене. Он травмировался в игре с «Наполи»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе получил травму в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
В концовке первого тайма аргентинец столкнулся с защитником неаполитанцев Костасом Маноласом.
Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока.
Понсе скорейшего выздоровления!
Понсе скорейшего выздоровления!
Скорейшего выздоровления ⚽
Скорейшего выздоровления ⚽
срочно Агалаарова брать
срочно Агалаарова брать
Спартак продолжает нести потери. Вслед за Зобниным, Ларссоном и Рассказовым вылетает еще и Понсе. Остаёмся с не мотивированным Соболевым, который хватает карточки через матч.
Напомню, что нам играть с Лестером, Динамо, Зенитом, Краснодаром, Локо, Рубином...
Спартак продолжает нести потери. Вслед за Зобниным, Ларссоном и Рассказовым вылетает еще и Понсе. Остаёмся с не мотивированным Соболевым, который хватает карточки через матч.
Напомню, что нам играть с Лестером, Динамо, Зенитом, Краснодаром, Локо, Рубином...