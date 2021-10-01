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Понсе потребуется операция на колене. Он травмировался в игре с «Наполи»

01 октября 2021, 16:12

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе получил травму в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

В концовке первого тайма аргентинец столкнулся с защитником неаполитанцев Костасом Маноласом.

Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
02 октября в 00:22
Мениск это не так страшно. Я в молодости оперироаал, когда в Питере учился и играл за вуз. Ровно через два месяца день в день играл. Но тогда и медицина была другая. Сейчас за месяц ставят на ноги.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 22:57
Привет. Немного звезданул , но тут еще и не большая травма. Сейчас шанс дан ему. Понсе видимо на несколько месяцев выбыл. Посмотрим
d1metras
d1metras
01 октября в 22:00
Учитывая что соболев совсем перестал в футбол играть - Понсе это ощутимая потеря..
ABir
ABir
01 октября в 21:25
Ощутимая потеря. Здоровья Понсе!
STVA 1
STVA 1
01 октября в 21:21
Здоровья игроку
1bear
1bear
01 октября в 20:46
можно пожелать успешной операции и здоровья
протон
протон
01 октября в 20:14
Здоровья Понсе. Раньше я не видел тебя в Спартаке. Теперь не вижу Спартак без тебя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 20:13
Совсем народная посыплется. Итак с трудом забивают...
zsb1961
zsb1961
01 октября в 19:34
Удачной операции и скорейшего выздоровления!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 октября в 19:07
Привет! Мне кажется он себя переоценил. И после заключения контракта сильно сбавил.
Mekail
Mekail
01 октября в 17:42
Здоровья....и удачной операции
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 октября в 17:27
Не повезло поросятам. И так игра особо не шла, так ещё и одного из лидеров теряют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября в 17:26
Понсе скорейшего восстановления , а Соболеву предоставился шанс набрать форму и играть , так как он играл в прошедшем чемпионате.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
01 октября в 17:25
Это плохо блин,не дай бог долгое лечение,а он был лучшим в последнее время в нашей команде
ZIBO rock
ZIBO rock
01 октября в 17:20, ред.
Вот и ответ на вопрос тем кто говорил "Зачем Спартаку еще один нападающий?" Из здоровых напов сейчас один Соболев который не в форме, хоть и отдал вчера с Наполи голевую!
Понсе скорейшего выздоровления!
Остапчук 67
Остапчук 67
01 октября в 17:19
Не самое время для травмы.
dok66
dok66
01 октября в 17:17
Потеря для Спартака . Быстрейшего выздоровления поле операции .
Ironigor
Ironigor
01 октября в 17:10
Не добрая весть . Скорейшего выздоровления.
ЧиП
ЧиП
01 октября в 16:58
Да как так😔
Скорейшего выздоровления ⚽
Михаил Полунин
Михаил Полунин
01 октября в 16:44
Печально...
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 16:40
пипец, здоровища лучшему нашему напу.
срочно Агалаарова брать
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
01 октября в 16:31
Понсе, когда поймает волну здорово играет. Здоровья!!!
shlomo2
shlomo2
01 октября в 16:27
Из ряда вон плохая новость...здоровья и быстрее в строй
valt134
valt134
01 октября в 16:24
«Пиррова Победа». Понсе-важный игрок в схемах Спартака.
makkie
makkie
01 октября в 16:19
Печально... здоровья Пончику!

Спартак продолжает нести потери. Вслед за Зобниным, Ларссоном и Рассказовым вылетает еще и Понсе. Остаёмся с не мотивированным Соболевым, который хватает карточки через матч.
Напомню, что нам играть с Лестером, Динамо, Зенитом, Краснодаром, Локо, Рубином...
Oliver S
Oliver S
01 октября в 16:17
В свете того, что Соболев забивать не хочет, а Ларссон грустит, то мы остаёмся без толкового напа на неопределённый срок, печально.
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 16:15
Хоть не зря бился.
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