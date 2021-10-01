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Защитник ЦСКА Фукс восстановился от травмы и начнёт набирать форму

01 октября 2021, 17:22

ЦСКА на официальном сайте рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

Георгий Щенников уже несколько дней занимается в общей группе, восстановившись после небольшой операции, связанной с местной инфекцией мягких тканей.

Бруно Фукс также не испытывает проблем с мышцами, но учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, в ближайшее время бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.

В расположение команды вернулся Хордур Магнуссон, который находится на финальной стадии восстановления после перенесенной операции на ахилловом сухожилии. В течение ближайших дней будет произведена полноценная оценка его состояния и разработан план индивидуальной подготовки к возвращению в общую группу.

Напомним, что Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года. За все время пребывания в армейском клубе в официальных матчах бразилец сыграл всего 12 минут. В конце августа он получил травму задней поверхности бедра.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 18:05, ред.
Скоро мы дружно крикнем : Так вот ты какой,северный олень!
протон
протон
01 октября в 20:21
На 15 минут следующего матча, а потом обратно
oFANATo
oFANATo
01 октября в 20:08
То что Жора в строю это здорово
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 октября в 19:05
Наиболее ожидаем из троих, пожалуй, Хордур Магнуссон. Ждем с нетерпением! Уже полгода прошло, пора возвращаться.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 18:46
Надеемся рецидивов не будет.
cska1948
cska1948
01 октября в 18:27
С этим Фуксом странные фокусы творятся. За ЦСКА он играть не мог, но в Олимпийскую сборную Бразилии его вызвали, правда на Олимпиаде он так и не сыграл. Вернулся и опять за ЦСКА играть не мог. Раз вызывали в сборную, значит был здоров, а как приезжает в ЦСКА, так сразу травма. Вывод: Сачёк круче нашего Кокорина!
Cat01
Cat01
01 октября в 18:19
Хорошо ждём в составе
Конь 666
Конь 666
01 октября в 18:04
Фукс пока главный про..б селекции ЦСКА
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 18:01
Фукс - это невидимка, но когда то он должен показаться.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
01 октября в 17:58
Хотел тоже это написать)
Дoбрыня
Дoбрыня
01 октября в 17:58
Набирать нужно быстрее
A.S.A
A.S.A
01 октября в 17:36
Главное чтоб в процессе набора игровой формы не получил травму
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 октября в 17:25
Более чем за год 12 мин у Фукса... Да уж, печалька. Лечись парень и покажи чего стОишь.
Мaлик
Мaлик
01 октября в 17:25
Хорошая новость для коняшек
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