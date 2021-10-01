Защитник ЦСКА Фукс восстановился от травмы и начнёт набирать форму

ЦСКА на официальном сайте рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

Георгий Щенников уже несколько дней занимается в общей группе, восстановившись после небольшой операции, связанной с местной инфекцией мягких тканей.

Бруно Фукс также не испытывает проблем с мышцами, но учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, в ближайшее время бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.

В расположение команды вернулся Хордур Магнуссон, который находится на финальной стадии восстановления после перенесенной операции на ахилловом сухожилии. В течение ближайших дней будет произведена полноценная оценка его состояния и разработан план индивидуальной подготовки к возвращению в общую группу.