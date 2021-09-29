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Кин – единственный форвард в заявке «Ювентуса» на матч ЛЧ против «Челси»

29 сентября 2021, 14:50
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Ювентус» объявил состав на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

В заявке туринцев значится всего один номинальный нападающий – Мойзе Кин.

Пауло Дибала и Альваро Мората восстанавливаются от травм. Кайо Жорже, который летом перешел из «Сантоса», не заявлен на ЛЧ.

Также игру пропускают полузащитники Аарон Рэмзи и Артур. В составе значится Адриен Рабьо, который пропускал матч с «Сампдорией» из-за повреждения.

Матч «Ювентус» – «Челси» пройдет сегодня, 29 сентября. Начало – в 22:00 мск. Ранее сообщалось об игроках «Челси», которые пропустят встречу с «Ювентусом».

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:14
У Юве еще есть атакующие полузащитники! Хотя, конечно, потеря Дибалы и Мораты - далеко не лучшее из того, что могло произойти перед матчем с победителем ЛЧ...
Остапчук 67
Остапчук 67
29 сентября в 15:13
Чёрная полоса у них
shlomo
shlomo
29 сентября в 14:53
Тяжело будет Юве даже в родных стенах....
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