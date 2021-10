Ван Дейк забил первый гол за сборную Нидерландов с марта 2019 года

Защитник сборной Нидерландов отметился забитым голом в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Гибралтара.

Это пятый гол ван Дейка в футболке «оранжевых». Кроме того, Вирджил отметился первым забитым мячом в составе национальной команды с марта 2019 года. Тогда защитник поразил ворота сборной Белоруссии в отборе к Евро-2020.

Virgil van Dijk scores his first international goal since March 2019 🇳🇱 pic.twitter.com/02GCbCDqvl