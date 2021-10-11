Месси стал первым игроком, забившим 80 голов за южноамериканскую сборную

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вчера, 13:26

Нападающий сборной Аргентины забил победный гол в матче отбора ЧМ -2022 с Уругваем (3:0).

34-летний форвард стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную. Второй результат у Пеле за сборную Бразилии – 77 голов.

Помимо этого, Месси — лишь пятый игрок в мире, забивший 80 голов за сборную. До него это сделали Криштиану Роналду (Португалия, 112 голов), Али Даеи (Иран, 109), Мохтар Дахари (Малайзия, 89) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).

Матч с Уругваем стал для Месси знаковым и по другой причине.