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Месси стал первым игроком, забившим 80 голов за южноамериканскую сборную

вчера, 13:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил победный гол в матче отбора ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).

34-летний форвард стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную. Второй результат у Пеле за сборную Бразилии – 77 голов.

Помимо этого, Месси — лишь пятый игрок в мире, забивший 80 голов за сборную. До него это сделали Криштиану Роналду (Португалия, 112 голов), Али Даеи (Иран, 109), Мохтар Дахари (Малайзия, 89) и Ференц Пушкаш (Венгрия, 84).

Матч с Уругваем стал для Месси знаковым и по другой причине.

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Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 21:11
Лучший! Его рекорды навеки вписаны в историю футбола.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:08
Ну действительно, зачем писать о трех рекордах после товарищеской игры с Катаром?
протон
протон
вчера в 15:56
И пас отдал и гол забил ,а главное одним ударом
Так же этот гол стал 14 из-за пределов штрафной в этом году, столько не забила ни одна команда в Европе.
протон
протон
вчера в 15:56
Играл бы Месси в Европе , а не на континенте где 10 команд , боюсь представить сколько было бы голов !..
Знатог
Знатог
вчера в 15:52
А говорят он мало забивает за сборную.
Imrebellion
Imrebellion ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:04
А Вам самим не смешно во всем искать повод так негативить, мягко говоря? Просто новость, цифры, статистика, напоминание о каких-то процессах в достижениях. Есть с чем и с кем сравнивать, есть за что поболеть. Может некоторым лучше было бы просто игнорировать посты о людях, которые не нравятся?
Oplot
Oplot ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:00
он уже король и давно!и со сборной у него получилось взять трофеи!7 золотой мяч если получит это будет ультракосмос!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
Было бы удивительно если бы он забил столько за южноафриканскую сборную !!!)
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:43
80 голов за сборную это конечно достижение.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:39
Ахахах! Самим то не смешно искать какие то цифры, чтобы потом лаврами обвешивать карлика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Борьба с Роналду продолжается...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:34
Месси есть Месси.
beefs
beefs
вчера в 13:34
доберется ли до 100...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:28
А Королём ему не стать
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