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Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ

вчера, 08:21
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил победный гол в матче отбора ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).

Этот мяч стал 27-м для Месси в отборочных турнирах к чемпионату мира, форвард вышел на 5-е место по этому показателю в истории, сравнявшись с Робертом Левандовски (Польша) и Кадзуйоси Миурой (Япония).

Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы — 39 голов.

В топ-4 также входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).

Ранее в отборе ЧМ-2022 Криштиану Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
вчера в 16:51
И тут КР впереди
кристина бораз
кристина бораз ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:15
Это общеизвестный факт который никто не скрывает...вас в Гугле забанили?)
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ кристина бораз (раскрыть)
вчера в 14:58
до-дооо, месси 100500 купленных зм, а у роналды все супер)
Kosmos58
Kosmos58 ответ кристина бораз (раскрыть)
вчера в 13:59
Да ладно! Это доказано?
кристина бораз
кристина бораз ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:53
Все это не отменяет того что Месси принимает или принимал допинг который запрещен остальным игрокам а значит сравнивать его с чистыми спортсменами это значит подменять принципы и понятия футбола как спорта
David Young
David Young ответ кристина бораз (раскрыть)
вчера в 12:51
Ваше утверждение не соответствует действительности, Кристина. Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду по некоторым показателям, верно и обратное. Оба футболиста легендарны и входят в число сильнейших и величайших в истории мирового футбола. Не следует недооценивать то какую важную роль они оба и их противостояние как двух сопоставимых по силе футболистов играло и до сих пор играет в том что касается футбола в целом. Они оба очень много сделали для великой игры под названием футбол и, уверен, ещё многое сделают.
кристина бораз
кристина бораз ответ Алексей Павлов 1 (раскрыть)
вчера в 12:37
Ага...по реальным а не купленным показателям)..а так то вы бы ему каждую неделю мячи выдавали)
ДСА
ДСА
вчера в 12:00
А ему еще играть и играть...
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ кристина бораз (раскрыть)
вчера в 11:54
ага, даже по зм
Алексей Павлов 1
Алексей Павлов 1 ответ feris1 (раскрыть)
вчера в 11:53
гном не играет в отборах с фарерами и андоррами
Знатог
Знатог
вчера в 11:49
В южной Америке нет слабых команд, таких как в Европе Андорра, Сан-Марино и т.д. Роналду много забивал южноамериканским сборным?
LOpp
LOpp
вчера в 11:48
В Европе сборные играют по 8-10 матчей в отборе к ЧМ, в Южной Америке 18!
Месси мог бы и по больше настрелять. Но с другой стороны, в Южной Америке нет таких откровенно слабых сборных, как Сан-Марино или Лихтенштейн.
feris1
feris1
вчера в 11:34
Гном уже не догонит Рона!
амурец
амурец ответ Funny_Smailik (раскрыть)
вчера в 11:16
Он и так рекордсмен по липовым ЗМ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:12
Скоро всех обгонит!😜
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:02, ред.
Нахождение в пятёрке двух представителей Ирана и одного Гватемалы уже показывает степень восприятия этого достижения.
Двадцать лет назад на Мадагаскаре игроки одной команды забили себе 149 (сто сорок девять) автоголов. и что теперь, к этому достижению тоже нужно стремиться что ли?
кристина бораз
кристина бораз
вчера в 10:46
Меся везде позади Рона..
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:43
Самый хитрый из армян это Сарсик Данелян !
Новость из то же серии !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:18
КриРо и здесь впереди 😁
Илья85
Илья85 ответ Величайший_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:17
Панама и Гватемала давно стали участниками отбора на чм в южной Америке ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Funny_Smailik (раскрыть)
вчера в 10:16
Он уже это сделал в матче с Катаром. На очереди Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино....
Agamaga........
Agamaga........ ответ Величайший_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:14
Месси не играет на континенте пеналду, странно, что ты это не заметил)) и отбросил любимые сборные криша - Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино, Литва, которым он по 6 голов отгрузил 😀
Кстати, и тут он иранца Али ещё не догнал, и до Гватемальца далеко.
Gladiatоr
Gladiatоr
вчера в 10:04
Боливия,Эквадор,Перу в помощь фродо)))))))))))))))))))
drug01
drug01
вчера в 09:28
Вот и в сборной успех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22, ред.
Слишком неравные соперники.
Если Месси из года в год играет против Колумбии, Перу, Уругвая или Бразилии то с кем играет сборная Гватемалы? Европейцам тоже могут попасться футбольные карлики, так же и азиатам. Им намного проще делать футбольную статистику...
112910415
112910415
вчера в 09:18
на пару строчек выше успеет подняться,
хоть это всё не больно важно
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:13
Возможно, это последний отбор на ЧМ для Месси. Если так, то теоретически может выйти на 3-ю позицию или если совсем раззабивается то на 2-ю, при условии, если КР и Лёва промолчат. Ну а так, достижение далеко не самое престижное и Месси не расстроится, если останется там, где и сейчас в этом рекорде.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 09:13
Гений одним словом. Скоро будет рекордсменом по ЗМ. Пускай замыкалду догоняет.😀
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:12
Мне кажется, не совсем правильным вести общую статистику без разделов на конфедерации. С одной стороны в Южной Америке нет откровенно слабых сборных вроде Гибралтара или Сан-Марино. С другой, количество матчей в Южной Америке больше. Сравнивать же два сильнейших континента с Азией или Северной Америкой вообще неправильно ввиду абсолютно разного уровня сопротивления.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:11
Пятые места как раз для карлика он большего не заслужил.
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