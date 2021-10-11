Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ

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вчера, 08:21

Нападающий сборной Аргентины забил победный гол в матче отбора ЧМ -2022 с Уругваем (3:0).

Этот мяч стал 27-м для Месси в отборочных турнирах к чемпионату мира, форвард вышел на 5-е место по этому показателю в истории, сравнявшись с Робертом Левандовски (Польша) и Кадзуйоси Миурой (Япония).

Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы — 39 голов.

В топ-4 также входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).