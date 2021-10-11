Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил победный гол в матче отбора ЧМ-2022 с Уругваем (3:0).
Этот мяч стал 27-м для Месси в отборочных турнирах к чемпионату мира, форвард вышел на 5-е место по этому показателю в истории, сравнявшись с Робертом Левандовски (Польша) и Кадзуйоси Миурой (Япония).
Рекордсменом является Карлос Руис из Гватемалы — 39 голов.
В топ-4 также входят Али Даеи (Иран, 35 мячей), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Багери (Иран, 28).
Ранее в отборе ЧМ-2022 Криштиану Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.
Месси мог бы и по больше настрелять. Но с другой стороны, в Южной Америке нет таких откровенно слабых сборных, как Сан-Марино или Лихтенштейн.
Месси мог бы и по больше настрелять. Но с другой стороны, в Южной Америке нет таких откровенно слабых сборных, как Сан-Марино или Лихтенштейн.
Двадцать лет назад на Мадагаскаре игроки одной команды забили себе 149 (сто сорок девять) автоголов. и что теперь, к этому достижению тоже нужно стремиться что ли?
Двадцать лет назад на Мадагаскаре игроки одной команды забили себе 149 (сто сорок девять) автоголов. и что теперь, к этому достижению тоже нужно стремиться что ли?
Новость из то же серии !
Новость из то же серии !
Кстати, и тут он иранца Али ещё не догнал, и до Гватемальца далеко.
Кстати, и тут он иранца Али ещё не догнал, и до Гватемальца далеко.
Если Месси из года в год играет против Колумбии, Перу, Уругвая или Бразилии то с кем играет сборная Гватемалы? Европейцам тоже могут попасться футбольные карлики, так же и азиатам. Им намного проще делать футбольную статистику...
Если Месси из года в год играет против Колумбии, Перу, Уругвая или Бразилии то с кем играет сборная Гватемалы? Европейцам тоже могут попасться футбольные карлики, так же и азиатам. Им намного проще делать футбольную статистику...
хоть это всё не больно важно
хоть это всё не больно важно