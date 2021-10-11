Франция не проигрывает 25 матчей подряд — 2 игры до национального рекорда

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вчера, 12:16

Франция одержала победу над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).

Французская команда продлила беспроигрышную серию в официальных матчах до 25 игр (17 побед, 8 ничьих, поражения в серии пенальти не учитываются).

Эта серия без поражений вторая по продолжительности для французов. Рекордную серию Франция показала в период с сентября 1994 года по март 1999-го – 27 матчей.

Ранее был определен лучший игрок матча Испания — Франция.