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Франция не проигрывает 25 матчей подряд — 2 игры до национального рекорда

вчера, 12:16
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Франция одержала победу над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).

Французская команда продлила беспроигрышную серию в официальных матчах до 25 игр (17 побед, 8 ничьих, поражения в серии пенальти не учитываются).

Эта серия без поражений вторая по продолжительности для французов. Рекордную серию Франция показала в период с сентября 1994 года по март 1999-го – 27 матчей.

Ранее был определен лучший игрок матча Испания — Франция.

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протон
протон
вчера в 16:03
Сборная России не проигрывает уже 50 матчей, не считая матчей, которые она проиграла
Nazi
Nazi ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 15:19
Ну потому , что матч не был проигран :) Счет 3:3, или это кто-то может оспорить? Пенальти пробиваются не для определения победителя матча (которого в сущности нет), а для того, что бы определить команду, которая пройдет в след. этап.
ДСА
ДСА
вчера в 13:10
После сборной Италии новый рекордсмен растет.
LOpp
LOpp
вчера в 12:22
поражения в серии пенальти не учитываются


почему это не учитываются?
112910415
112910415
вчера в 12:18
не итальянцами едиными
богата таблица рекордов !
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:17, ред.
Франция показывает классный футбол ⚽️.
Вперёд к новым рекордам !!!
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