Франция не проигрывает 25 матчей подряд — 2 игры до национального рекорда

Франция одержала победу над Испанией в финале Лиги Наций (2:1).
Французская команда продлила беспроигрышную серию в официальных матчах до 25 игр (17 побед, 8 ничьих, поражения в серии пенальти не учитываются).
Эта серия без поражений вторая по продолжительности для французов. Рекордную серию Франция показала в период с сентября 1994 года по март 1999-го – 27 матчей.
Ранее был определен лучший игрок матча Испания — Франция.
почему это не учитываются?
почему это не учитываются?
богата таблица рекордов !
богата таблица рекордов !
Вперёд к новым рекордам !!!
Вперёд к новым рекордам !!!