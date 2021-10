Германия стала первой сборной, которая вышла на чемпионат мира 2022 года

Сборная Германии обыграла сборную Северной Македонии (4:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Таким образом, Германия стала первой сборной, кроме Катара, принимающего ЧМ -2022, которая вышла на мундиаль. В активе немецкой национальной команды 21 очко за 2 тура до конца квалификации. У сборной Румынии, которая расположилась на втором месте, 13 очков.

Отметим, что сборная Германии сыграет в финальной стадии мундиаля в 20-й раз в своей истории. Немцы непрерывно участвуют во всех мировых форумах начиная с 1954 года.

Germany have officially qualified for the 2022 World Cup 🇩🇪



They're the first team aside from the host nation Qatar to qualify. pic.twitter.com/jox0KiSo1h