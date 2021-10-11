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Германия стала первой сборной, которая вышла на чемпионат мира 2022 года

вчера, 23:48
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония0 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии обыграла сборную Северной Македонии (4:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Таким образом, Германия стала первой сборной, кроме Катара, принимающего ЧМ-2022, которая вышла на мундиаль. В активе немецкой национальной команды 21 очко за 2 тура до конца квалификации. У сборной Румынии, которая расположилась на втором месте, 13 очков.

Отметим, что сборная Германии сыграет в финальной стадии мундиаля в 20-й раз в своей истории. Немцы непрерывно участвуют во всех мировых форумах начиная с 1954 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:24
Немцы есть немцы.
протон
протон
сегодня в 12:53
Не только в Европе, а вообще в мире через квалификацию.
Мдэ, помнится тут защитники Карабаха грозились побороться с немцами за выход на ЧМ.
Что тут скажешь..вспомнил нетленку от Васи Уткина, что в группе с Германией первое место не разыгрывается)
msa79
msa79
сегодня в 10:45
Фликмашина набирает обороты, возвращается команда в пул реальных претендентов на мировое чемпионство.
Triem
Triem
сегодня в 07:39
С такими соперниками по группе иного не ждал.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:19
Это гут, нам в стыки не попадётся.
112910415
112910415
сегодня в 06:08
мы почему-то предполагали такой ход событий
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
Сомнений и не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:58
Это никого не удивляет.
1bear
1bear
сегодня в 02:33
ожидаемо,хотя немцы так себе смотрелись в отдельных матчах с заведомо более слабыми соперниками...
амурец
амурец
сегодня в 01:51
Никто не сомневался
brooks
brooks
сегодня в 01:48
У Дании сейчас самый лучший результат в отборе на ЧМ. Семь игр, семь побед, 0 пропущенных. Германия с одним поражением пока уступает
Detroit_07
Detroit_07 ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 01:47
по факту да, но чисто теоретически может занять 2 место
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:03
Дания раньше вышла
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:21
Ожидаемый успех так сказать
kanuni
kanuni
сегодня в 00:03
Кто бы сомневался
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