2 защитника забили за сборную России в одном матче впервые с 2014 года

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вчера, 23:10

Защитники сборной России и отметились голами в первом тайме матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Таким образом, впервые с 2014 года два защитника забили в одном матче за национальную команду. Последний раз подобное было в товарищеской игре против сборной Азербайджана (4:0) в сентябре 2014-го. Тогда голами отличились и .

Стоит отметить, что Дивеев является не только автором одного из голов сборной, но и лучшим игроком по итогам первого тайма.