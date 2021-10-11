2 защитника забили за сборную России в одном матче впервые с 2014 года

Защитники сборной России Игорь Дивеев и Георгий Джикия отметились голами в первом тайме матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.
Таким образом, впервые с 2014 года два защитника забили в одном матче за национальную команду. Последний раз подобное было в товарищеской игре против сборной Азербайджана (4:0) в сентябре 2014-го. Тогда голами отличились Сергей Игнашевич и Владимир Гранат.
Стоит отметить, что Дивеев является не только автором одного из голов сборной, но и лучшим игроком по итогам первого тайма.