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2 защитника забили за сборную России в одном матче впервые с 2014 года

вчера, 23:10
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитники сборной России Игорь Дивеев и Георгий Джикия отметились голами в первом тайме матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Таким образом, впервые с 2014 года два защитника забили в одном матче за национальную команду. Последний раз подобное было в товарищеской игре против сборной Азербайджана (4:0) в сентябре 2014-го. Тогда голами отличились Сергей Игнашевич и Владимир Гранат.

Стоит отметить, что Дивеев является не только автором одного из голов сборной, но и лучшим игроком по итогам первого тайма.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:36
не нападают нападающие ... приходится так !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:40
Похоже нападающие нам просто не нужны.
yt9zm59pz67r
yt9zm59pz67r
сегодня в 05:55
Ну раз форварды не забивают, одна надежда на защитников
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:02
Не удивлюсь что "серый кардинал" который тренерует вратарей отвечает и за стандарты, как в "Ростове" - вот у кого надо учиться))
1bear
1bear
сегодня в 00:14
а нападающие собираются делать свою работу?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:14
Пора усиливать атаку, забивать еще и избавиться от нервотрепки. У нас в запасе еще защитники есть?
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