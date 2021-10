«Наполи» повторил лучший старт в Серии А в своей истории

«Наполи» обыграл «Торино» (1:0) в матче 8-го тура Серии А.

Таким образом, неаполитанская команда одержала восемь побед в первых восьми матчах чемпионата Италии, что является повторением клубного рекорда. Аналогичный старт «Наполи» показал в сезоне 2017/18.

8 — Napoli have equalled the best start in their Serie A history: eight wins in the opening eight league games of a season, as in 2017/18 campaign. Advance.#NapoliTorino pic.twitter.com/iKQRb7mrxW